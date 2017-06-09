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Майка, Флора и Комбат хотят домой
09 Июня 2017 - 09:00Главная → Заметки → Общество → Возьми собаку из приюта!
Продолжаем публикацию фотографий собак, находящихся в ожидании любящих хозяев
Эти собаки и щенки живут в пункте передержки зоозащитной организации «Шанс».
Пальма.
Родилась в 2013 году. Около 58 см в холке.
Ночка.
Родилась в 2014 году. Примерно 48 см в холке.
Мячик.
Родился в апреле 2015 г. Примерно 48 см в холке.
Майка.
Родилась в 2012 г. Примерно 45 см в холке.
Кира.
Родилась в сентябре 2016 г. Некрупная, ниже колена.
Фрося.
Родилась в ноябре 2016 года. Около 40 см.
Комбат.
Родился в сентябре 2016 года. Будет среднего размера.
Флора.
Родилась в 2012 г. Около 50 см в холке.
Монклер.
Родилась в апреле 2015 г. Около 50 см в холке.
Все собаки привиты, стерилизованы (щенки будут стерилизованы бесплатно по достижении возраста), отдаются бесплатно по договору только ответственным людям. Телефоны: 61-03-03, +7(911) 352-63-03. Группа «ВКонтакте».
Пальма.
Родилась в 2013 году. Около 58 см в холке.
Ночка.
Родилась в 2014 году. Примерно 48 см в холке.
Мячик.
Родился в апреле 2015 г. Примерно 48 см в холке.
Майка.
Родилась в 2012 г. Примерно 45 см в холке.
Кира.
Родилась в сентябре 2016 г. Некрупная, ниже колена.
Фрося.
Родилась в ноябре 2016 года. Около 40 см.
Комбат.
Родился в сентябре 2016 года. Будет среднего размера.
Флора.
Родилась в 2012 г. Около 50 см в холке.
Монклер.
Родилась в апреле 2015 г. Около 50 см в холке.
Конкретно
Все собаки привиты, стерилизованы (щенки будут стерилизованы бесплатно по достижении возраста), отдаются бесплатно по договору только ответственным людям. Телефоны: 61-03-03, +7(911) 352-63-03. Группа «ВКонтакте».
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