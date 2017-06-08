Даниила Дмитриева называют будущим оперной сцены

Семейное наследие



В театре Джигарханяна Даниил участвовал в создании двух постановок.

Трансляцию конкурса на канале «Культура» посмотрели 200 000 человек.

Я – режиссер



За кулисами конкурса с прославленной оперной певицей Любовью Казарновской.

Победители и дипломанты «Нано-оперы»: Руслан Бицоев (Гран-при), Дмитрий Отяковский, Даниил Дмитриев, Алексей Смирнов и Елизавета Мороз (лауреаты), Дарья Жолнерова и Анастасия Чащинская (дипломанты).

Даниил Дмитриев живет в Москве уже несколько лет, но на международном конкурсе канала «Культура» молодых оперных режиссеров «Нано-опера» стал лауреатом, представляя родной Псков. Говорит, что по-другому и быть не могло: здесь он рос, учился, здесь до сих пор живут его самые родные и близкие люди, здесь впервые задумался о профессии оперного режиссера.Мысль о режиссерской профессии пришла к нему не сразу. Даниил тогда учился в Псковском областном колледже искусств им.Н.А. Римского-Корсакова, постигал профессию хорового дирижера. За плечами уже была музыкальная школа по классу фортепиано.– Наверное, это стечение обстоятельств, – говорит он. – Мне безумно нравилась музыка. Я безумно любил оперу. И у меня были некоторые организаторские способности, унаследованные от обоих родителей, которые являются режиссерами массовых праздников (мама Даниила, Анна Дмитриева, режиссер Дома офицеров). Исходя из всего этого, надо было решать, куда поступать и чем заниматься в жизни.И он решил – в 20 лет поступил в российский институт театрального искусства – ГИТИС.– Меня взяли как актера музыкального театра. Уже тогда я понимал, что это немного не мое. Голос – он дан свыше, а у меня довольно скромные вокальные возможности. А вот интерпретация оперных постановок меня всегда привлекала, мне всегда это было интересно. К тому времени я видел довольно много постановок одной и той же оперы. Понимал, как можно интерпретировать одно и то же произведение. Я смог доказать своему мастеру, что я на это способен, и продолжил свое обучение в качестве режиссера.ГИТИС Даниил окончил четыре года назад, за это время во многом преуспел. Он поставил две оперы (Б. Галуппи «Сельский философ» и П. Масканьи «Занетто») и спектакль («Ацис и Галатея» Г. Генделя) в театре «Опера Северной Венеции» в Санкт-Петербурге. А потом получил приглашение поработать в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна, где в качестве режиссера участвовал в постановке благотворительного спектакля «Мы все из одной глины» и рок-оперы «Жанна Д’Арк – белая ворона». Параллельно с этим занимался своими проектами, ставил детские спектакли, гастролировал.– Очень хочу что-то сделать и в Пскове, – рассказывает молодой режиссер. – Пару лет назад была попытка договориться о постановке оперы. Момент был удачный – в город как раз приехало много ребят, которые только окончили московские вузы, с хорошими вокальными данными. Но, к сожалению, не сложилось. Но я попробую еще раз, обязательно.К родному городу Даниил испытывает особые чувства, поэтому и на конкурсе представлял именно Псков.– Я люблю свой город. Считаю, что он прекрасен, и для меня было важно его на конкурсе представлять. С ним связан огромный пласт моей жизни, здесь мои друзья, моя семья. Ну как я мог сказать, что из Москвы? Это была бы неправда.До этого в конкурсах он никогда не участвовал: не получалось, не было желания, не складывалось, был занят проектами. Да и в этот раз, признается, все произошло достаточно случайно и внезапно – друзья настоятельно посоветовали.– Что такое «конкурс режиссеров»? Это что-то странное и непонятное, потому что творческий процесс – он достаточно интимный, а тут надо все показывать на людях. Это невероятный стресс.У «Нано-оперы» жесткий регламент: таймер в 10-15 минут на постановку арий, дуэтов и сцен, три тура с прямыми трансляциями со сцены «Геликон-оперы» и предварительный тур-лаборатория в Красноярском оперном театре. Это возможность получить постановки и стажировки в оперных театрах России и Европы. Ничего подобного для молодых режиссеров в мире не существует.Чтобы пройти в первый тур, надо было прислать экспликацию (изложение своего видения сценария) одной из сцен оперы. Даниил написал экспликацию на оперу Р. Вагнера «Летучий голландец». Взял тему фанатизма и прошел.– За неделю до сдачи схватился, написал, – вспоминает он. – Потом еще надо было перевести все на английский язык. Но мне здорово повезло – сроки передвинули на месяц, и я все успел сделать.Первый этап заключался в участии в лаборатории в Красноярске. Там с Красноярским театром оперы и балета поставил два отрывка – сцена письма Татьяны из оперы «Евгений Онегин» и романс Неморино из оперы Г. Доницетти «Любовный напиток».– Это был потрясающий опыт, замечательные артисты. Наверное, впервые в жизни я смог вынести на суд публики свою режиссерскую работу в том виде, в котором она была изначально задумана. И всем понравилось! Ко мне подбежала 10-летняя девочка и сказала: «Я наконец-то поняла, что происходит в опере». Для меня эта была высшая похвала. По итогам работы лаборатории меня удостоили награды «За лучшую режиссерскую работу с актером».Во втором туре предстояло поставить арию и дуэт. На репетицию и на показ давалось по 10 минут.– Это было непросто. И если с балладой все получилось, а ставил я балладу Томского из оперы «Пиковая дама», то с дуэтом дона Паскуале и Малатесты (опера «Дон Паскуале») немного не уложился. Уже потом я ее доделал и показал на гала-концерте, зрители оценили. Ну а в третьем туре нужно было поставить массовую сцену. Я выбрал сцену драки из оперы «Кармен»Ж. Бизе.В итоге у Даниила второе место, два приза зрительских симпатий и специальная премия Красноярского театра оперы и балета, которая позволяет ему поставить спектакль на сцене театра.– Я просто счастлив, – признается Даниил. – Конкурсы, безусловно, это интересно. Это замечательная платформа, на которой ты не только можешь себя показать, но и можешь доказать себе, что ты имеешь право заниматься такой профессией, как режиссура музыкального театра, что ты – режиссер.