С 1 июля вступают в силу новые правила перевозки детей на автобусах

Проект для безопасности



Перевозчики могут надорваться, поднимая груз требований к автобусам для детских поездок.

Опись для ответственности

На коллегии Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту – главном спортивном событии года не на спортивной площадке – кроме обычных для повестки общих вопросов два были посвящены безопасности в части, напрямую касающейся массового спорта.Серьезные изменения правил безопасности в связи с террористическими угрозами и актами коснулись эксплуатации стадионов и других спортивных объектов, предназначенных для проведения соревнований, которые могут заинтересовать большое количество зрителей. Фактически никак не дифференцированная для больших городов, крупных стадионов и сельских дворцов спорта новая система безопасности предполагает наличие большого количества оборудования досмотра и контроля на спортивном объекте, а также перепланировку пространства стадиона под нужды МВД и ФСБ.Марина Васильева, начальник отдела по культуре, молодежной политике, спорту и туризму администрации Дновского района, логично возмутилась. Как в таком случае быть с проведением боксерского турнира с международным составом? Смешно: на спортивном объекте должны быть четыре помещения определенного расположения, рентген, металлоискатель, видеокамеры, средство обнаружения взрывчатых веществ и т. д. и т. п.В чем-то смешную, но в то же время дельную мысль подкинул в ответ председатель спорткомитета Иван Штылин. Он напомнил, какую боль и страдания на начальном этапе испытывали детские лагеря и школы, прежде чем и там ввели меры безопасности, дополнительные к служившему верой и правдой век сторожу. А теперь путь позади, и невероятное прежде стало обыденным сейчас.– Да и металлоискатели поищите в интернете, – посоветовал Штылин, явно посмотревший в интернет прежде сам. – В постановлении правительства нет никаких ограничений по сертификации этих металлоискателей. Купите китайский, дешевле 1000 рублей за штуку найдете.Не поверите, мы проверили и нашли даже за 444 рубля с неплохими отзывами покупателей.Нашим нищим учреждениям спорта, не дай бог решившим провести соревнование со зрителями на трибунах, при несложном подсчете китайская система безопасности обойдется в копейки. И на сторожа, который еще век верой и правдой прослужит, тоже останется. Да и про перепланировку не приспособленных для отражения террористических атак объектов на селе Штылин-таки нашел что сказать.– Вы главное сделайте проектно-сметную документацию, все опишите, вынесите на Думу и будьте спокойны, – здраво решил председатель. Он еще потом попросил представителей муниципалитетов остаться поговорить. Горизонтальные встречи госкомитета – семинары и рабочие группы – на коллегии все очень хвалили.Присутствовавший представитель полиции тоже нашел, как поддержать руководителей спортивных объектов в районах области. Если проводить соревнования в школах и на природе, никаких дополнительных мер безопасности не требуется. Действуют обычные правила, как, предположим, на культурно-массовом, зрелищном мероприятии. Ну и обязательную методическую помощь готовы оказывать в УМВД.И если выход из кризиса систем безопасности кажется преодолимым при должном уровне активности руководителей объектов, то вот ситуация с усилением безопасности детских коллективных автобусных перевозок может превратиться в большую проблему на практике в ближайшее время.Теперь возить маленьких людей на автобусах группами можно только если вы правильно, вовремя и туда, куда нужно, подали заявку. Если у вас есть договор фрахтования, медицинский работник, опознавательные сигналы на автобусе, сопровождающие по количеству дверей, опись пищевых продуктов на борту и бутилированной воды, согласованная с Роспотребнадзором, маршрут с графиком, список детей, список сопровождающих и документы водителя. На личном транспорте нельзя – тогда уж либо рейсовые автобусы, либо железнодорожные пути. Ночью нельзя тоже. Быстро нельзя. Далеко можно, но сложно.А кроме того, перевозить детей могут только автобусы моложе 10 лет. Наверное, это будет побуждать перевозчиков обновлять автопарк, а дети будут в большей безопасности в новых автобусах. Наверное. Но тем не менее перед Новым годом само правительство решило это введение отложить до 1 июля, забыв передать про отсрочку на места. Из-за этого сразу после 1 января многие детские спортивные и творческие коллективы попали в неловкую ситуацию и вынужденно отменяли запланированные поездки прямо на месте отправления. Теперь, поговаривают, десятилетний потолок для автобусов и вовсе могут отменить. Но об этом все узнают в лучшем случае накануне 1 июля.Бьют в колокола и туроператоры. И пусть в области нет турфирмы, оказывающей исключительно услуги в сфере школьного туризма, но долю прибыли придется попросту потерять большинству компаний, признается Светлана Баранова, руководитель турбюро «Континент» и председатель Общественного совета по туризму.– У частных перевозчиков всего 5 автобусов на всю область, соответствующих требованиям. На обычные объемы экскурсионных поездок их не хватит, – сетует Баранова. – Да и вообще, будут ли классные руководители оформлять на себя столько документов и получать столько согласований ради поездок из Пскова в условный Новгород – большой вопрос.В областном комитете по транспорту успокаивают, что псковский автопарк на 30% достаточно свеж для вводимой нормы. Заместитель председателя транспортного комитета Дмитрий Лобунов призывал сохранять спокойствие и искать простые пути для решения. А псковские госинспекторы, неоднократно доказывавшие свою принципиальность в детском вопросе, рекомендуют организаторам поездок чаще советоваться с ними. А также не указывать в заявках предполагаемое время до Санкт-Петербурга из Пскова три часа при допустимой скорости движения детского автобуса 60 км/ч.Отрадно, что несмотря на отсутствие денег, руководители псковского спорта держат нос высоко и уверены, что с задачей справятся. И не так важны предписания и штрафы, как безопасность детей. Хотя и штрафы, и административная приостановка деятельности, и уголовная ответственность тоже возможны.