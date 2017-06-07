7 Июня 2017
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Псков может лишиться важных спортивных соревнований, а дети – праздников
С 1 июля вступают в силу новые правила перевозки детей на автобусах
На коллегии Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту – главном спортивном событии года не на спортивной площадке – кроме обычных для повестки общих вопросов два были посвящены безопасности в части, напрямую касающейся массового спорта.
Марина Васильева, начальник отдела по культуре, молодежной политике, спорту и туризму администрации Дновского района, логично возмутилась. Как в таком случае быть с проведением боксерского турнира с международным составом? Смешно: на спортивном объекте должны быть четыре помещения определенного расположения, рентген, металлоискатель, видеокамеры, средство обнаружения взрывчатых веществ и т. д. и т. п.
В чем-то смешную, но в то же время дельную мысль подкинул в ответ председатель спорткомитета Иван Штылин. Он напомнил, какую боль и страдания на начальном этапе испытывали детские лагеря и школы, прежде чем и там ввели меры безопасности, дополнительные к служившему верой и правдой век сторожу. А теперь путь позади, и невероятное прежде стало обыденным сейчас.
– Да и металлоискатели поищите в интернете, – посоветовал Штылин, явно посмотревший в интернет прежде сам. – В постановлении правительства нет никаких ограничений по сертификации этих металлоискателей. Купите китайский, дешевле 1000 рублей за штуку найдете.
Не поверите, мы проверили и нашли даже за 444 рубля с неплохими отзывами покупателей.
Нашим нищим учреждениям спорта, не дай бог решившим провести соревнование со зрителями на трибунах, при несложном подсчете китайская система безопасности обойдется в копейки. И на сторожа, который еще век верой и правдой прослужит, тоже останется. Да и про перепланировку не приспособленных для отражения террористических атак объектов на селе Штылин-таки нашел что сказать.
– Вы главное сделайте проектно-сметную документацию, все опишите, вынесите на Думу и будьте спокойны, – здраво решил председатель. Он еще потом попросил представителей муниципалитетов остаться поговорить. Горизонтальные встречи госкомитета – семинары и рабочие группы – на коллегии все очень хвалили.
Присутствовавший представитель полиции тоже нашел, как поддержать руководителей спортивных объектов в районах области. Если проводить соревнования в школах и на природе, никаких дополнительных мер безопасности не требуется. Действуют обычные правила, как, предположим, на культурно-массовом, зрелищном мероприятии. Ну и обязательную методическую помощь готовы оказывать в УМВД.
Перевозчики могут надорваться, поднимая груз требований к автобусам для детских поездок.
Теперь возить маленьких людей на автобусах группами можно только если вы правильно, вовремя и туда, куда нужно, подали заявку. Если у вас есть договор фрахтования, медицинский работник, опознавательные сигналы на автобусе, сопровождающие по количеству дверей, опись пищевых продуктов на борту и бутилированной воды, согласованная с Роспотребнадзором, маршрут с графиком, список детей, список сопровождающих и документы водителя. На личном транспорте нельзя – тогда уж либо рейсовые автобусы, либо железнодорожные пути. Ночью нельзя тоже. Быстро нельзя. Далеко можно, но сложно.
А кроме того, перевозить детей могут только автобусы моложе 10 лет. Наверное, это будет побуждать перевозчиков обновлять автопарк, а дети будут в большей безопасности в новых автобусах. Наверное. Но тем не менее перед Новым годом само правительство решило это введение отложить до 1 июля, забыв передать про отсрочку на места. Из-за этого сразу после 1 января многие детские спортивные и творческие коллективы попали в неловкую ситуацию и вынужденно отменяли запланированные поездки прямо на месте отправления. Теперь, поговаривают, десятилетний потолок для автобусов и вовсе могут отменить. Но об этом все узнают в лучшем случае накануне 1 июля.
Бьют в колокола и туроператоры. И пусть в области нет турфирмы, оказывающей исключительно услуги в сфере школьного туризма, но долю прибыли придется попросту потерять большинству компаний, признается Светлана Баранова, руководитель турбюро «Континент» и председатель Общественного совета по туризму.
– У частных перевозчиков всего 5 автобусов на всю область, соответствующих требованиям. На обычные объемы экскурсионных поездок их не хватит, – сетует Баранова. – Да и вообще, будут ли классные руководители оформлять на себя столько документов и получать столько согласований ради поездок из Пскова в условный Новгород – большой вопрос.
В областном комитете по транспорту успокаивают, что псковский автопарк на 30% достаточно свеж для вводимой нормы. Заместитель председателя транспортного комитета Дмитрий Лобунов призывал сохранять спокойствие и искать простые пути для решения. А псковские госинспекторы, неоднократно доказывавшие свою принципиальность в детском вопросе, рекомендуют организаторам поездок чаще советоваться с ними. А также не указывать в заявках предполагаемое время до Санкт-Петербурга из Пскова три часа при допустимой скорости движения детского автобуса 60 км/ч.
Отрадно, что несмотря на отсутствие денег, руководители псковского спорта держат нос высоко и уверены, что с задачей справятся. И не так важны предписания и штрафы, как безопасность детей. Хотя и штрафы, и административная приостановка деятельности, и уголовная ответственность тоже возможны.
Проект для безопасностиСерьезные изменения правил безопасности в связи с террористическими угрозами и актами коснулись эксплуатации стадионов и других спортивных объектов, предназначенных для проведения соревнований, которые могут заинтересовать большое количество зрителей. Фактически никак не дифференцированная для больших городов, крупных стадионов и сельских дворцов спорта новая система безопасности предполагает наличие большого количества оборудования досмотра и контроля на спортивном объекте, а также перепланировку пространства стадиона под нужды МВД и ФСБ.
Марина Васильева, начальник отдела по культуре, молодежной политике, спорту и туризму администрации Дновского района, логично возмутилась. Как в таком случае быть с проведением боксерского турнира с международным составом? Смешно: на спортивном объекте должны быть четыре помещения определенного расположения, рентген, металлоискатель, видеокамеры, средство обнаружения взрывчатых веществ и т. д. и т. п.
В чем-то смешную, но в то же время дельную мысль подкинул в ответ председатель спорткомитета Иван Штылин. Он напомнил, какую боль и страдания на начальном этапе испытывали детские лагеря и школы, прежде чем и там ввели меры безопасности, дополнительные к служившему верой и правдой век сторожу. А теперь путь позади, и невероятное прежде стало обыденным сейчас.
– Да и металлоискатели поищите в интернете, – посоветовал Штылин, явно посмотревший в интернет прежде сам. – В постановлении правительства нет никаких ограничений по сертификации этих металлоискателей. Купите китайский, дешевле 1000 рублей за штуку найдете.
Не поверите, мы проверили и нашли даже за 444 рубля с неплохими отзывами покупателей.
Нашим нищим учреждениям спорта, не дай бог решившим провести соревнование со зрителями на трибунах, при несложном подсчете китайская система безопасности обойдется в копейки. И на сторожа, который еще век верой и правдой прослужит, тоже останется. Да и про перепланировку не приспособленных для отражения террористических атак объектов на селе Штылин-таки нашел что сказать.
– Вы главное сделайте проектно-сметную документацию, все опишите, вынесите на Думу и будьте спокойны, – здраво решил председатель. Он еще потом попросил представителей муниципалитетов остаться поговорить. Горизонтальные встречи госкомитета – семинары и рабочие группы – на коллегии все очень хвалили.
Присутствовавший представитель полиции тоже нашел, как поддержать руководителей спортивных объектов в районах области. Если проводить соревнования в школах и на природе, никаких дополнительных мер безопасности не требуется. Действуют обычные правила, как, предположим, на культурно-массовом, зрелищном мероприятии. Ну и обязательную методическую помощь готовы оказывать в УМВД.
Перевозчики могут надорваться, поднимая груз требований к автобусам для детских поездок.
Опись для ответственностиИ если выход из кризиса систем безопасности кажется преодолимым при должном уровне активности руководителей объектов, то вот ситуация с усилением безопасности детских коллективных автобусных перевозок может превратиться в большую проблему на практике в ближайшее время.
Теперь возить маленьких людей на автобусах группами можно только если вы правильно, вовремя и туда, куда нужно, подали заявку. Если у вас есть договор фрахтования, медицинский работник, опознавательные сигналы на автобусе, сопровождающие по количеству дверей, опись пищевых продуктов на борту и бутилированной воды, согласованная с Роспотребнадзором, маршрут с графиком, список детей, список сопровождающих и документы водителя. На личном транспорте нельзя – тогда уж либо рейсовые автобусы, либо железнодорожные пути. Ночью нельзя тоже. Быстро нельзя. Далеко можно, но сложно.
А кроме того, перевозить детей могут только автобусы моложе 10 лет. Наверное, это будет побуждать перевозчиков обновлять автопарк, а дети будут в большей безопасности в новых автобусах. Наверное. Но тем не менее перед Новым годом само правительство решило это введение отложить до 1 июля, забыв передать про отсрочку на места. Из-за этого сразу после 1 января многие детские спортивные и творческие коллективы попали в неловкую ситуацию и вынужденно отменяли запланированные поездки прямо на месте отправления. Теперь, поговаривают, десятилетний потолок для автобусов и вовсе могут отменить. Но об этом все узнают в лучшем случае накануне 1 июля.
Бьют в колокола и туроператоры. И пусть в области нет турфирмы, оказывающей исключительно услуги в сфере школьного туризма, но долю прибыли придется попросту потерять большинству компаний, признается Светлана Баранова, руководитель турбюро «Континент» и председатель Общественного совета по туризму.
– У частных перевозчиков всего 5 автобусов на всю область, соответствующих требованиям. На обычные объемы экскурсионных поездок их не хватит, – сетует Баранова. – Да и вообще, будут ли классные руководители оформлять на себя столько документов и получать столько согласований ради поездок из Пскова в условный Новгород – большой вопрос.
В областном комитете по транспорту успокаивают, что псковский автопарк на 30% достаточно свеж для вводимой нормы. Заместитель председателя транспортного комитета Дмитрий Лобунов призывал сохранять спокойствие и искать простые пути для решения. А псковские госинспекторы, неоднократно доказывавшие свою принципиальность в детском вопросе, рекомендуют организаторам поездок чаще советоваться с ними. А также не указывать в заявках предполагаемое время до Санкт-Петербурга из Пскова три часа при допустимой скорости движения детского автобуса 60 км/ч.
Отрадно, что несмотря на отсутствие денег, руководители псковского спорта держат нос высоко и уверены, что с задачей справятся. И не так важны предписания и штрафы, как безопасность детей. Хотя и штрафы, и административная приостановка деятельности, и уголовная ответственность тоже возможны.
Комментарии: 2
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Комментарии
Анонимный
07 Июня 2017 - 15:24
Бесит, когда смотришь репортажи с ПМЭФ-2017 про блокчейн, инновации и опережающее развитие, а тебе еще воду в тазике греть, чтобы помыться.
Михаил
07 Июня 2017 - 16:50
На поклон к матушке Москве,сколько кинет денег нам,бедным родственникам,и на том спасибо!Зато золотоглавая тратит на себя и своих жителей,которые и 1% не заработали на такие траты,денег сколько надо!Показывая иностранцам "потёмкинские деревни",проводят интернет в посёлки,а в посёлках топят дровами,вода в колонках на улице и туалеты на свежем воздухе!
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