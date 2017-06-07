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Алексей Груненышев: Нынешняя регата – самая крупная за последние годы
Соревнования на Псковском озере начнутся в праздничные дни. Программу всех мероприятий ищите ЗДЕСЬ.
С 11 по 14 июня на Псковском озере в 14-й раз пройдет традиционная Псковская парусная регата. Торжественная церемония открытия мероприятия состоится в воскресенье, 11 июня, у яхт-клуба пансионата «Кривск». Затем участники регаты выйдут в акваторию Псковского озера, чтобы принять участие в соревнованиях по парусному спорту.
– В этом году у нас масштабная регата, наверное, самая крупная за последние годы, – рассказал «Псковской правде» директор Псковской парусной регаты Алексей Груненышев.
Основным событием первой части регаты будет российский этап Кубка Европы в классе яхт «Микро». Решение о том, что мероприятие в этом году пройдет в Пскове, было принято в 2016 году собранием межрегиональной Ассоциации яхт класса «Микро» и утверждено Генеральной ассамблеей Международной ассоциации «Микро».
Участие в международном соревновании подтвердили спортсмены из Германии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и России. Возможно, география стран-участниц накануне мероприятия расширится:
– Как правило, приезжают все в последний момент, так как в этом классе яхт люди выступают в свои отпуска и в свободное время. Это единственный класс яхт, которые легко перевозятся на автомобильных прицепах, и гонщики могут в последний момент приехать и принять участие в таких соревнованиях, – пояснил Алексей Груненышев.
В первой части регаты также примет участие весь состав Паралимпийской сборной России. После завершения соревнований в Пскове яхтсмены-паралимпийцы поедут на чемпионат мира в Германию. Кроме того, состоятся межрегиональные детско-юношеские соревнования, в которых примут участие дети из Псковской парусной школы, Санкт-Петербургской парусной академии, а также команды из Великого Новгорода и Подмосковья.
Подробности
В рамках XIV Псковской парусной регаты пройдут:
• международные соревнования (этап Кубка Европы в классе яхт «Микро»);
• всероссийские соревнования (этап Кубка России в паралимпийском классе яхт «2,4 метра»);
• межрегиональные соревнования в детско-юношеских классах яхт «Оптимист», «Ракета 270», «Луч», «Кадет»;
• региональные соревнования псковских яхтсменов в классе крейсерских яхт «Свободный».
Важно
Проходящий в Пскове российский этап Кубка Европы в классе яхт «Микро» внесен Министерством спорта в перечень особо значимых мероприятий на территории России.
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