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Итальянцы в России

07 Июня 2017 - 09:51
Главная → Заметки → Общество
Мастера айкидо мирового уровня испытают псковичей на черный пояс

Печорский район на несколько дней станет региональной столицей японских единоборств. 

С 9 по 12 июня в местном спорткомплексе «Плесков» традиционные международные сборы проводят Псковская федерация айкидо, Конфедерация российских айкидо-групп (КРАГ) при поддержке Государственного комитета Псковской области по физкультуре и спорту. Более 50 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Североморска, Пскова, Великих Лук, Екатеринбурга, Тюмени, Уфы, Калининграда, Смоленска будут участвовать в мастер-классах от ведущего инструктора Федерации айкидо Италии Роберто Фольетта. 

Он ежегодно приезжает в Псковскую область со своими учениками, в этот раз ему будет помогать Симоне Корридоне (4 дан). Мастер Фольетта много лет является куратором российских клубов айкидо, в том числе псковского, он практикует классический стиль этого японского боевого искусства и продолжает традиции, которые заложил основатель «самого мирного» единоборства – легендарный Морихей Уэсиба. 

В завершение семинара итальянский «сенсей» будет принимать экзамены у российских айкидок: на получение различных степеней черного пояса претендуют 12 человек, из них два псковича – Сергей Гаврилов и Андрей Харченко. Они попытаются «штурмовать» 4 дан – в Псковской области мастеров такого уровня единицы, это высшая «техническая» степень, которую айкидоки получают по результатам экзаменов. Следующие даны присуждаются за вклад в развитие айкидо. Добавим, КРАГ существует с начала 90-х годов, объединяет любителей айкидо из более чем 100 клубов по всей России.

Мастера Роберта Фольетта, а также участников проводимого им мастер-класса по айкидо приветствовал вице-губернатор Псковской области Максим Жаворонков:

– Я искренне рад, что этот столь представительный форум уже не первый раз проходит у нас в регионе, где единоборства становятся одними из самых популярных видов спорта. В нашем порубежном крае, в котором всегда первыми вставали на пути врага, ценят и понимают искусство единоборств. Как говорил основатель айкидо Морихей Уэсиба, принцип и тактику японских боевых искусств «ай-ки нельзя исчерпать словами, написанными или сказанными; не веди бесполезные разговоры, познавай посредством практики». Считаю визит мастера Роберта Фольетта прекрасной возможностью для отечественных борцов айкидо поднять свой уровень мастерства. Искренне желаю участникам мастер-класса успешных выступлений, а всем зрителям – великолепного праздника восточных единоборств. Уверен, он послужит развитию боевых искусств и их популяризации в Псковской области. Удачи всем вам и побед – сильнейшим.
 


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