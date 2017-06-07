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Контроль.Псков
Сообщество для информирования властей о городских проблемах за первые часы существования собрало полтысячи участников
В социальной сети «Фейсбук» появилось сообщество «Контроль.Псков», где каждый житель города может оставить предложения по улучшению городской среды. Удивительно, что создали его не горожане для выпуска пара (как это обычно бывает), а представители власти.
«Группа создана для оперативной связи с неравнодушными жителями города Пскова, которые хотят сделать свой город лучше. Мы открыты к предложениям, не оставим без внимания обращения жителей города Пскова, поможем и окажем содействие в решении вопросов ЖКХ, благоустройства, а также будем рады критическим замечаниям и конструктивным предложениям по улучшению городской среды в Пскове! Очень рассчитываю на вашу неравнодушную позицию и на то, что вы периодически будете акцентировать внимание, что надо в городе взять под особый контроль, и держать руку на пульсе. Добро пожаловать!» – написала 5 июня в новом сообществе Анна Удовенко, представитель администрации Пскова.
Отдых в летний день на такой скамейке вряд ли получится.
Нет, это фокус с левитацией, это – изувеченная водосточная труба.
Пользователи «для понимания перспектив данной группы и ее кардинального отличия от уже успешно существующих» тут же уточнили: озвучат ли сроки реакции и сроки решения на каждое обращение? Назовут ли конкретных ответственных за каждое обращение? Реально ли с помощью группы изменить ситуацию?
Много лет на улице Коммунальной огорожена территория под строительство. За это время там выросли деревья, и даже забор не выдержал.
Связка покрышек в одном из псковских дворов.
«Сроки стандартные – в тридцатидневный срок на все обращения, – пояснила Анна Удовенко. – Но будем стараться как можно оперативнее реагировать на все обращения. Зависит от сути обращения и от того, что будет необходимо сделать для его решения. Я ответственное лицо. По каждому обращению. Реальность – обещаем давать честные ответы. Конкретные и четкие по всем обращениям!»
Вечная проблема иногда оборачивается большой бедой.
«Группа создана для оперативной связи с неравнодушными жителями города Пскова, которые хотят сделать свой город лучше. Мы открыты к предложениям, не оставим без внимания обращения жителей города Пскова, поможем и окажем содействие в решении вопросов ЖКХ, благоустройства, а также будем рады критическим замечаниям и конструктивным предложениям по улучшению городской среды в Пскове! Очень рассчитываю на вашу неравнодушную позицию и на то, что вы периодически будете акцентировать внимание, что надо в городе взять под особый контроль, и держать руку на пульсе. Добро пожаловать!» – написала 5 июня в новом сообществе Анна Удовенко, представитель администрации Пскова.
Отдых в летний день на такой скамейке вряд ли получится.
Нет, это фокус с левитацией, это – изувеченная водосточная труба.
Пользователи «для понимания перспектив данной группы и ее кардинального отличия от уже успешно существующих» тут же уточнили: озвучат ли сроки реакции и сроки решения на каждое обращение? Назовут ли конкретных ответственных за каждое обращение? Реально ли с помощью группы изменить ситуацию?
Много лет на улице Коммунальной огорожена территория под строительство. За это время там выросли деревья, и даже забор не выдержал.
Связка покрышек в одном из псковских дворов.
«Сроки стандартные – в тридцатидневный срок на все обращения, – пояснила Анна Удовенко. – Но будем стараться как можно оперативнее реагировать на все обращения. Зависит от сути обращения и от того, что будет необходимо сделать для его решения. Я ответственное лицо. По каждому обращению. Реальность – обещаем давать честные ответы. Конкретные и четкие по всем обращениям!»
Использованы фото из группы «Пост-исторический город П.»
Комментарии: 2
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Комментарии
Вера
06 Июня 2017 - 14:18
Замечательный репортаж!
Гость
06 Июня 2017 - 15:33
Вообще то уже существовала подобная организация от граждан под названием "Красивый Псков"
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