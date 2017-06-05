«Псковская правда» продолжает публикацию фотографий собак, находящихся в ожидании любящих хозяев

Эти собаки и щенки живут в пункте передержки зоозащитной организации «Шанс».



Салли.

Родилась в феврале 2016 г. Примерно 48 см в холке.





Аля.

Родилась в декабре 2014 г. Около 50 см в холке.





Айна.

Родилась в марте 2015 г. Около 55 см в холке.





Лора.

Родилась в августе 2015 г. Около 60 см в холке.





Сэба (Хвостик).

Родилась в 2014 году. Около 55 см в холке.





Алиса.

Родилась в 2014 г. Ниже колена, 35-40 см в холке.





Вальда.

Родилась в ноябре 2014 г. Примерно 48 см в холке.





Аляска.

Родилась в сентябре 2016 года. Будет средней.



Конкретно

Все собаки привиты, стерилизованы (щенки будут стерилизованы бесплатно по достижении возраста), отдаются бесплатно по договору только ответственным людям. Телефоны: 61-03-03, +7(911) 352-63-03. Группа «ВКонтакте».

