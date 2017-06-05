Салли, Вальда и Алиса хотят домой
Эти собаки и щенки живут в пункте передержки зоозащитной организации «Шанс».
Салли.
Родилась в феврале 2016 г. Примерно 48 см в холке.
Аля.
Родилась в декабре 2014 г. Около 50 см в холке.
Айна.
Родилась в марте 2015 г. Около 55 см в холке.
Лора.
Родилась в августе 2015 г. Около 60 см в холке.
Сэба (Хвостик).
Родилась в 2014 году. Около 55 см в холке.
Алиса.
Родилась в 2014 г. Ниже колена, 35-40 см в холке.
Вальда.
Родилась в ноябре 2014 г. Примерно 48 см в холке.
Аляска.
Родилась в сентябре 2016 года. Будет средней.
Конкретно
Все собаки привиты, стерилизованы (щенки будут стерилизованы бесплатно по достижении возраста), отдаются бесплатно по договору только ответственным людям. Телефоны: 61-03-03, +7(911) 352-63-03. Группа «ВКонтакте».
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