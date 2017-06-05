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Салли, Вальда и Алиса хотят домой

05 Июня 2017 - 12:11
Главная → Заметки → Общество → Возьми собаку из приюта!
«Псковская правда» продолжает публикацию фотографий собак, находящихся в ожидании любящих хозяев

Эти собаки и щенки живут в пункте передержки зоозащитной организации «Шанс».


Салли.
Родилась в феврале 2016 г. Примерно 48 см в холке.


Аля.
Родилась в декабре 2014 г. Около 50 см в холке.


Айна.
Родилась в марте 2015 г. Около 55 см в холке.


Лора.
Родилась в августе 2015 г. Около 60 см в холке.


Сэба (Хвостик).
Родилась в 2014 году. Около 55 см в холке.


Алиса.
Родилась в 2014 г. Ниже колена, 35-40 см в холке.


Вальда.
Родилась в ноябре 2014 г. Примерно 48 см в холке.


Аляска.
Родилась в сентябре 2016 года. Будет средней.
 

 

Конкретно

Все собаки привиты, стерилизованы (щенки будут стерилизованы бесплатно по достижении возраста), отдаются бесплатно по договору только ответственным людям. Телефоны: 61-03-03, +7(911) 352-63-03. Группа «ВКонтакте».
 


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