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Жителям Крестов «отрубили» газ

05 Июня 2017 - 12:00
Главная → Заметки → Общество
Газоснабжающая организация в очередной раз отправилась по адресам злостных неплательщиков
Свыше 15 тысяч собственников в Псковской области имеют долги за газ. Просроченная заложенность населения области перед газоснабжающей организацией на 24 мая составляет более 9 млн рублей. Еженедельно газовики отправляются по адресам злостных неплательщиков. В этот раз участники рейда начали с частного сектора в псковском микрорайоне Кресты.

Названия улиц и номера домов должников сотрудники газоснабжающей организации знают не понаслышке: с собственниками жилья постоянно ведется разъяснительная работа, о долгах напоминают, просят оплатить, отправляют уведомления о том, что в случае неуплаты поставка газа будет прекращена. И только если все вышеперечисленное не помогает, прибегают к вынужденной мере – приостанавливают газоснабжение.
 

Елена Платоненко, начальник группы по работе с дебиторской задолженностью службы по работе с клиентами ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

Так, собственники большого частного дома на Крестовском шоссе израсходовали и не оплатили газ на сумму 30 270 рублей. Долг хозяйка дома оперативно погасить не может, но обещает сделать это в течение лета. На приостановку подачи газа согласна, поскольку понимает, что в добровольном порядке отключить и вновь подключить газ дешевле, чем если газовики получат доступ к газовому оборудованию черед суд. 

Большинство должников из списка на отключение не имеют договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. А так как в последнее время в стране участились случаи взрыва бытового газа, наличие такого документа обязательно. За отсутствие регулярного технического обслуживания газоиспользующего оборудования законом предусмотрен штраф и, опятьже, прекращение подачи газа.

Незаключенный договор на ТО и долг в 28 тысяч рублей стал причиной визита по еще одному адресу на Крестовском шоссе. С собственником помещения, в котором находится гостевой дом и кафе, участники рейда смогли пообщаться только по телефону. Выяснилось, что оплата была произведена буквально накануне визита газоснабжающей организации. А договор собственник едет заключать в настоящий момент. 

Дом следующего должника находится на ул. Германа: 5 тысяч рублей за газоснабжение семья не может заплатить еще с февраля. Дверь частного дома открывает пожилая женщина, которая уверяет, что долг оплачен еще 23 мая. Однако предоставленный документ вызывает вопросы контролеров:

 – Почему вы только три тысячи оплатили?

 – Больше нет, – следует ответ. – Дочь только недавно устроилась на работу, потом на больничный попала.

Поскольку долг частично погашен, газ не отключают, но берут с собственницы обещание оставшуюся часть долга и текущие платежи оплатить до 14 июня.
 

Кстати

– Если у человека нет заработка, ему нужно встать на учет в службу занятости и обратиться в соцзащиту за возможной субсидией на оплату коммунальных платежей, – пояснила начальник группы по работе с дебиторской задолженностью службы по работе с клиентами ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Елена Платоненко.
 

Важно

Всем владельцам газоиспользующего оборудования необходимо заключить договор на его техническое обслуживание (ТО ВДГО). Это можно сделать по адресу: Рижский проспект, дом 20, или на этом сайте.
 

Наша справка

Рейды по отключению должников от системы газоснабжения проводятся в рамках действующего законодательства – Постановления Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г. N 549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан». Документ предусматривает прекращение поставки газа в случае неоплаты или неполной оплаты потребленного газа в течение двух расчетных периодов подряд.
 

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