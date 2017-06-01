Псков встретил дружину Довмонта
В минувшее воскресенье, 28 мая, в Пскове в четвертый раз прошел исторический праздник «Довмонт Псковский». По сложившейся в прошлом году традиции местом расположения праздничных площадок стала набережная Псковы, условно разделенная на две части: современную – включающую сцену для выступлений с торговыми рядами и историческую - с разбитым под стенами Кремля палаточным городком реконструкторов. Именно оттуда к открытию праздника явился Довмонт вместе со своей ратной дружиной.
Князь, в роли которого выступил руководитель клуба исторической реконструкции «Плесков-Град» Борис Колесников, поприветствовал псковичей и передал слово современным представителям городской власти.
- Сегодня в Пскове организован праздник, посвященный великому полководцу древней Руси Довмонту-Тимофею, - сказал заместитель главы Пскова Владимир Воробьев. – Князь Довмонт 33 года верно служил псковичам, а уйдя из жизни, превратился в символ отваги и ярких побед. Мы должны не забывать историю наших предков и передавать ее из поколения в поколение.
Попасть в мишень с первого раза удается далеко не всем.
Дружина князя Довмонта показала навыки боевого искусства на площадке перед сценой, а все псковичи, желающие попробовать свои силы в историческом турнире, смогли побороться за звание лучшего на ристалище в лагере реконструкторов.
- Всех, кто хочет узнать, похож он на своих предков или нет, приглашаю на нашу площадку, где будут проведены турниры для взрослых и для детей на мягких мечах тямбарах, - сказал Борис Колесников.
В конечном итоге победила дружба.
Среди взрослых желающих помахать мечом оказалось не так много, зато из детей выстроилась целая очередь. Причем с задачей «нанести удар раньше, чем противник» справляться пытались не только мальчишки. Среди участников соревнований немало было и девочек. Одна из них - Лиза Лопухина – даже дошла до финала и получила грамоту за второе место.
- У меня было три боя, иногда было даже тяжело. Фехтованием никогда не занималась, только танцами, - сказала девочка.
Надо сказать, что бои в этот день шли не только на мечах, но и на мешках. Также можно было попробовать свои силы в стрельбе из лука или поучаствовать в мастер-классе по ковке старинных украшений. Или просто сфотографироваться в доспехах русского воина.
Наградили в этот день и победителей традиционного исторического квеста, посвященного Довмонту. В этом году организаторы облегчили участникам задачу – выполнять задания можно было, не отходя от компьютера.
Елена Ковалева.
- Всего было три задания, - рассказывает один из призеров квеста Елена Ковалева. – Самым сложным было не пропустить время, так как задания выкладывались ровно в полдень. Все задания были связаны со святым псковским князем Довмонтом. Одно было очень интересное. Звучало оно так: «Современник Довмонта, рожден в немецком городе Пассау, носил зеленый бархат и серебро. Кто он? И расскажите о его поступках». Сначала задание вызвало недоумение: откуда мне знать современников Довмонта, еще и рожденных в городе Пассау. Но оказалось, что это меч князя Довмонта!
И, конечно, гости исторического фестиваля стали свидетелями реконструкции битвы. Дрались воины практически по-настоящему. И хоть оружие острым не было (этот факт лично перед битвой проверил князь Довмонт - Борис Колесников), без синяков и даже более серьезных травм не обошлось. Зато самое решающее столкновение, к удивлению зрителей, закончилось не жестокой сечей, а дружеским «братанием» участников. Такое окончание битвы лучше любой победы!
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