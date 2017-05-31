Установка для порки, зона бесплатного интернета, площадка для экстремальщиков – жители пяти псковских городов решают судьбу своих парков

Районы посоревнуются за самый красивый ремонт парка. Победитель получит дополнительное финансирование.



На совещание в Псков глава Порховского района Виктор Степанов приехал самолично, не стал отправлять вместо себя в «Единую Россию» зама, как это сделали коллеги из других районов. Обсуждали партийный проект по реновации парков, в котором посчастливилось участвовать пяти районным городам. Денег выделили плюс-минус 2 млн рублей на каждый район. Это первый этап, впереди еще два года и новое финансирование. Как потратить его с умом и толком для жителей, в Пскове обсуждали 23 мая.



Нормально прибрались

– Парком занимались давно, точнее, давно не занимались, – обрисовал Виктор Степанов ситуацию в Порхове. – Подзарос, местами превратился в лес. Там сыро, мусорно, комары.



По его словам, сначала нужно вырубить лишние деревья и уже в осветленном парке размечать места под дорожки, детскую площадку, спортивный городок, возможно, лыжероллерную трассу.



– Говорю как хозяйственник: хотите загубить дело – поручите широкому кругу. Люди хотят разного. Есть пожелания граждан, а есть специалисты, которые знают, что в парке делать надо, – рубил Степанов от души правду-матку. – Привлекли общественность, молодежь, кроме как через соцсети, не мобилизуешь. Пригласили лесников – не так, чтобы наповал срубить и в районную баню на дрова отправить. Позвали творческого гражданина, который имеет свое видение. Картинка сложилась, сведем в одну точку, будем работать. Народ заинтересовался. А то знаете, иногда хочется в парке поставить виселицу, чтобы перестали пакостить, гадить и мусорить.



Такого предложения явно не ожидал заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» по проектной деятельности и вице-спикер областного Собрания Виктор Остренко:



– Само участие граждан, начиная с обсуждения и приложения труда, – это и есть решение вопроса. Люди будут считать это своим делом. Не воспринимать, что все сделано другими.



– С виселицей погорячился, – не стал спорить Виктор Степанов, – но установка для порки обязательна. Мы в этом году привлекли школьников, им же теперь ничего делать нельзя, зацелованы во все места. Раздали грабли. Нормально прибрались!



Жители Острова рассказали, что хотят от городского парка не того же, чего и власти, которые в итоге учли все пожелания.



Доставить удовольствие

– Сейчас проходит активное массовое обсуждение, мы обязаны привлекать народ, – напомнил региональный координатор проекта «Парки малых городов» Геннадий Григорьев. – Должны проходить обсуждения в каждом районе. В июне будем принимать дизайн-проекты, а после начнется их реализация. Хочу поблагодарить коллег из Острова, были на их празднике, активно принимали участие жители Острова, масса людей.



Действительно, 19 мая дети Острова в парке Победы представили свое видение его обновления.

Почетным гостем на празднике стал губернатор Андрей Турчак. Школьники предложили отремонтировать фонтан, установить новую подсветку, обновить спортивные и детские площадки.

Юные островичи хотят видеть в парке кафе с мороженым, а не пивом, как сейчас. И закончили свое выступление речовкой с вполне взрослым пониманием, откуда что берется:



«Мы знаем – город будет!

Мы знаем – парку цвесть,

Когда такие деньги

В стране российской есть!»



– До проведения общественных обсуждений у нас было другое видение. Думали положить брусчатку, подсыпать газоны. Это не то, чего хотят жители, – констатировала первый заместитель главы администрации Островского района Юлия Колпинская. – Только на вырубку деревьев нужно полтора миллиона. Но люди не оценят, это будет не видно и не доставит удовольствия.



– На первое место ставим этот вопрос, пока не уберешь старье, сделать ничего невозможно, – стоял на своем глава Порховского района Виктор Степанов.



– Объем средств выделен не колоссальный. Население ожидает несколько другого. Комфортную среду, место для проведения мероприятий. Убрать деревья – не самоцель. В Порхове было когда-то «чертово колесо», хорошая танцплощадка, набережная, тир, – припомнил вице-губернатор Александр Кузнецов, которому Порхов не чужой. – Было место отдыха, где жители могли провести весь день.



– Хороший ветер, и полетят сухие сучья, а то и деревья. Один удар – не дай бог покалеченный, да еще ребенок – сведет на нет все наши усилия, – продолжал гнуть порховскую линию Виктор Степанов. – Только после осветления начнется разбивка парка на сегменты, набивка трасс с указанием расстояния, создание летней эстрады, восстановление старой Рождественской набережной и водоотвод.

Естественно, детская площадка. Мы сделали ее лет восемь назад из нормальных бревен, но какая-то сволочь ее растащила на бревна. Все кипело внутри, натурально хотел повесить! Это дело мы восстановим.



– Мы заменим детскую площадку, основание которой представляет собой песок пополам с окурками, – рассказала о планах островичей Юлия Колпинская. – Парк достаточно темный, висят фонари на цепях с малым радиусом освещения, предстоит устройство нового освещения. Установим антивандальные скамейки, устроим новые дорожки там, где натоптаны тропинки. Уложим асфальт, много ребят катается на роликах. Молодежь выразила желание устройства экстрим-площадки. Она есть на стадионе, но не востребована, так как все отдыхают в парке.



В Острове собираются подавать заявку на участие в приграничном проекте. Это еще 12 млн рублей на обустройство набережной. С иностранным капиталом все непросто: в парке есть несколько объектов в аварийном состоянии, которые находятся в собственности иностранных граждан. За выкуп заломили неподъемные для районного бюджета деньги. Сейчас местная администрация готовит документы для суда.



Куда сговорчивее оказались местные бизнесмены. Владелец той самой пивной, что так беспокоит школьников, готов на финансовые вливания и установку кафе-мороженого с льготными ценами для детей.



– Должно быть уютно, пригодно и антивандально, – отметил вице-губернатор Александр Кузнецов. – Нигде не написано, что бюджеты других уровней не могут участвовать в проекте. Надо на местном уровне разговаривать с бизнесом, он поможет быстрее привести территорию в порядок.



– У нас тоже были пивные шатры, – поделился опытом Виктор Степанов. – Но мы их всех благословили.



Авось пригодился

В Печорах, как и в Острове, общественное обсуждение заставило власти поменять первоначальное мнение относительно реконструкции парка. Один объект, прислушавшись к мнению жителей, заменили на другой. Благоустройство выполнят стандартное: дорожки, скамейки, детская площадка, клумбы.



А вот у Невеля есть крупное преимущество по сравнению с другими городами, попавшими в программу: проект комплексного переустройства парка подготовили еще в 2013 году. И положили на полку – авось пригодится. Ждать пришлось недолго. Теперь только знай вынимай страницы из двухтомника да составляй смету. Часть работ за прошедшее время уже выполнили.



– Ранее был проведен капитальный ремонт заграждений, сделано место отдыха для мамочек с детьми, установлены малые формы, – доложил заместитель главы администрации Невельского района Владимир Сизоненко. – Недавно прошли публичные слушания, население выбрало точки, которые люди хотят видеть в первую очередь.



– Проект должен быть единым, но с разбивкой по времени реализации. Осмечиваем все, – Александр Кузнецов напомнил, что программа будет продолжена. – Дорожки, скамейки, урны, освещение – минимальный перечень. Среди районов проведем некий конкурс, кто сделает парк лучше, красивее. Посмотрим, как в финансовом плане поддержать победителя.



Как выбирали, кому дать денег

На «Парки малых городов» выделено 8 млн рублей. Деньги распределяли по городам Псковской области с населением от 9 до 25 тысяч человек. Таких оказалось пять: Остров, Порхов, Печоры, Опочка, Невель. Еще 141 млн распределили между абсолютно всеми районами, эти деньги потратят на ремонт дворов и создание общественных пространств.

