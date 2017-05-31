​Велопарад – это милая велосипедная традиция, которая долгое время никак не приживалась на псковской земле

Первый блин совместный



Номера с выдержкой из ПДД для велосипедистов закончились на 300-м участнике.

Место на дороге

Большой фоторепортаж с велопарада ищите ЗДЕСЬ

По кольцу к следующему

Кстати

Уже и Великие Луки проводили свой третий ежегодный веломитинг, а псковичи смотрели на это разве что по телевизору. И вот совсем недавно всероссийскую инициативу подхватили и псковские велолюбители. Сговорившись в социальных сетях, более 300 велолюбов в воскресенье, 28 мая, проехали вместе по улицам Пскова (еще 500 проехали по Великим Лукам), чем напомнили и автолюбителям, и пешеходам, как же прекрасен вид транспорта – велосипед. А себе самим напомнили о безопасности и соблюдении правил на дороге.Опыты по проведению велопарада в Пскове проходили регулярно. На эти мероприятия в прошлые года собирались по 30-50 участников, ради которых перекрывалась небольшая улочка в спальном районе города. Это при том, что, например, в Великих Луках в прошлом году в велопараде приняли участие уже 600 человек, а в Москве в этом году аж 40 тысяч, а всего по России парады проводятся в 70 городах.– «Наконец-таки уже провести его» – вот что стало девизом для меня и псковских велосообществ, – рассказывает Максим Афанасенко, заместитель председателя Молодежного парламента (фракция «Единая Россия»). Афанасенко – главный организатор велодействия. – В прошлые годы отдельные движения в Пскове брались за эту идею, но не получалось ее воплотить.Крупных двухколесных сообществ в Пскове пять, а еще есть небольшие объединения экстремальщиков. Все хотели бы принять участие в таком параде, но некому было его проводить. В 2017 году Максим взял ответственность на себя и по-честному разделил на всех. Соорганизаторами мероприятия выступили активисты велодвижений города Пскова группы «ВелодвижениеVeLove», «ВелоПсков», «ПсковВелоДрайв», «Веломаршруты Пскова».– Кто-то клеил афиши, а кто-то подкидывал идеи. В общем, каждому досталось по возможностям, – с иронией вспоминает пройденный путь Афанасенко. – Но больше всего сил отняли согласования. Последнее – от главы администрации Пскова – мы получил 25 мая, в предпоследний рабочий день до парада.С документами организатору помогали велодрузья из Великих Лук и Виктор Остренко, заместитель председателя областного Собрания депутатов, курирующий деятельность Молодежного парламента. Остренко открывал велопарад приветственным словом, но сам обошелся в этот день без велосипеда. Но все в нем говорило, что хотел бы и мог и сам педали покрутить.На лужайке за главным корпусом Псковского госуниверситета было на что посмотреть в этот день. Веломастера всего города прикатили сюда свои велошедевры. Сегодня в Пскове не проблема достать детали от лучших брендов. Правда, и потратиться придется – некоторые модели в полной сборке стоят до 3 тысяч долларов. А в России собственного производства велосипедов нет. Кустарщики варят рамы, заводы собирают серийные модели на импортных комплектующих. И тем не менее, приобрести хороший недорогой велосипед совсем не проблема. В велопараде приняли участие и навороченные байки, и чудеса современной техники, к примеру электровелосипед, развивающий скорость до 80 км/ч. Все это тоже часть веломира.Но были и совсем обычные граждане-велосипедисты. Многие приехали семьями, многие – с прицепными велосиденьями для самых маленьких, а у кого-то и самые маленькие поехали на своих двухколесных друзьях. Первый псковский велопарад во всех смыслах получился городским, доступным и понятным. Псковские велолюбители стремятся бросить вызов псковским автолюбителям по своей численности.На месте регистрации каждый участник получал номерок, пока из-за ажиотажа их количество не закончилось. Всего успели раздать 300 штук. На номерке были выписки из ПДД.– Мы все заинтересованы в диалоге и ищем точки соприкосновения с автолюбителями, – делится своими размышлениями Афанасенко. – Главная угроза на дороге – это и велосипедист, который переезжает, допустим, по пешеходному переходу на велосипеде, и водитель, который прижимает велосипедиста к обочине. Неправы могут быть оба. Но мы здесь должны быть ответственными за себя, поэтому еще раз напомнили всем участникам основные правила дорожного движения на велосипеде.Афанасенко отнюдь не считает, что велосипедист неприкасаем на дороге или тротуаре. В качестве примера он привел нашумевший месяц назад в Пскове случай, когда велосипедист врезался на тротуаре в пешехода. Помощь пришлось оказывать не только силами медиков, но и сотрудников МЧС.По его мнению, у велосипедиста есть свое место на дороге и соблюдение правил должно стать гарантией соответствующего поведения других участников движения и пешеходов.В сопровождении автомобиля ДПС псковский велопарад преодолел 5-километровое кольцо от памятника Ленина по Октябрьскому проспекту, улицам Вокзальной, Яна Фабрициуса и Советской и вернулся в место старта. Колонна строго соблюдала правила – не выезжала на встречку, массово сигнализировала о поворотах и остановках с помощью рук. Интересно, что водители, встречавшие велопарад, были настроены дружелюбно. Многие прекращали движение, улыбались и приветственно сигналили.На месте сбора до парада можно было поиграть во фрисби, пройти экспресс-сервис велосипеда, после парада участников ждал бесплатный водопой и конкурсы от спонсоров. Всего спонсорской помощи организаторы получили на 8500 рублей, отчего программа могла показаться не столь насыщенной. Но и здесь Афанасенко видит только возможности.– Теперь у парада будет какой-то бэкграунд, мы сможем рассказывать о своем опыте нашим партнерам, а не говорить о предполагаемом результате. Уверен, в следующем году будет еще веселее и массовее и это станет хорошей городской традицией, – считает Афанасенко.Руководитель сообщества «ПсковВелоДрайв» Артем Смирнов, который являлся и участником и организатором, считает, что парад достиг своей цели: «Все прошло лучше наших ожиданий – номерков не хватило. Это был первый глобальный парад для нашего города. Думаю, нам удалось громко заявить о преимуществах велосипеда и привлечь внимание всех к участию в велотурах».Велосипедная жизнь между этим и следующим парадами городу предстоит бурная.10 июня состоится «Большая гонка» для детей до 10 лет.11 – 12 июня – традиционная гонка на призы Ю. Захарова.1 и 2 июля всех ждет Мальской велофестиваль.24 сентября пройдет шоссейная гонка им. Б. Травина.Кроме всего, каждые выходные несколько велосообществ Пскова проводят велопрогулки, туры и экскурсии по Пскову и окрестностям, предлагая присоединяться велосипедистам любого уровня подготовки.