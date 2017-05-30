С 1 июля псковский бизнес должен перейти на новый порядок применения контрольно-кассовой техники

Права потребителей защитит чек

«Прогресс остановить невозможно»

«Переподготовки не требуется»

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Преимущества перехода на новый порядок применения ККТ



Эксперты призывают предпринимателей не переплачивать за аппараты, функциями которых не будут пользоваться.​

Кстати

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Вопрос – ответ

Закон, обязывающий бизнес перейти на онлайн-кассы, вызвал множество вопросов. Зачем? Для чего? Поможет ли эта инициатива развить бизнес предпринимателям, улучшит ли уровень сервиса для потребителей товаров и услуг? Ответы на непростые вопросы искали эксперты в пресс-центре «Псковской правды».– Для нас проблема перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники является очень актуальной, потому что это некая новация в деятельности федеральной налоговой службы.Смысл реформы в следующем. В рамках выполнения функции налоговой службы – сбора налогов в бюджет – реализуются различные подходы, в том числе постановка на контроль тех или иных сфер деятельности предпринимателей, – разъяснил позицию налоговой службы заместитель руководителя УФНС по Псковской области Алексей Павлов.В данном случае речь идет о такой сфере, как розничная торговля, где генерируются большие денежные потоки. Государству необходимо эту сферу контролировать:– В эту сферу деятельности вовлечены все граждане государства, поскольку все мы потребители, покупаем товары для обеспечения своей сферы деятельности и должны иметь определенные гарантии того, что данные товары будут качественными и что наши права как потребителя при осуществлении сделки с продавцом будут защищены. В том числе фактом подтверждения сделки будет чек контрольно-кассовой машины, – отмечает замруководителя Управления.По его словам, магазинов много и «к каждому предпринимателю солдата не приставишь, чтобы он контролировал, каким образом там приходуется денежная выручка»:– Проверки по данному направлению мы осуществляем, но всех охватить не можем. Поэтому государство приняло решение контролировать вопросы денежного оборота розничной торговли при помощи определенных технических средств. Суть этих изменений такова, что ККТ либо подлежит модернизации, либо заменяется на новую, которая бы позволяла в момент осуществления операции по приобретению товара либо одномоментно, либо с определенной периодичностью передавать об этом сведения в соответствующие информационные центры Федеральной налоговой службы.Соответствующие изменения были внесены в закон «О применении контрольно-кассовой техники». Эти изменения предусматривают возможность поэтапного перехода на новую систему. С 1 июля 2016 года это можно было сделать в добровольном порядке. С течением времени это становится обязательным. С 31 марта обязаны были перейти на новый порядок лица, которые осуществляют розничную или оптовую торговлю алкогольной продукцией. Основная же масса налогоплательщиков - пользователей ККТ переходят на новый порядок с 1 июля текущего года. Это все те, кто был обязан применять ККТ по старому порядку регистрации. Также обязанность возлагается на налогоплательщиков, которые ранее не были обязаны применять контрольно-кассовую технику. Это предприниматели, которые находятся на патентной системе налогообложения, а также налогоплательщики, оказывающие услуги населению, они переходят на новую систему с 1 июля 2018 года.– Нынешняя реформа наряду с техническим прогрессом выводит этот уровень контроля со стороны налоговой службы на более высокий технологический уровень, – отмечает президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов. – Все присутствующие здесь так или иначе уже не пользуются печатными машинками и скорописью. А всю информацию подают при наличии GSM-модема сразу же в свои редакции для того, чтобы эта информация появилась в интернет-изданиях. Мы привыкли к этому в своей жизни, но встречаем некое недопонимание, когда тот же уровень современных технологий применяют контрольные органы. Это неизбежный факт. От него никуда не уйти. Ибо прогресс остановить невозможно.Однако бизнесу придется нести расходы в связи с приобретением новой техники. И для некоторых категорий бизнеса покупка новой ККТ становится проблемой:– Если мы говорим о крупных сетях, они так или иначе проводили самоаудит и самоконтроль. Единственно, они не передавали эту информацию онлайн в налоговые службы. Поэтому запуск нового поколения техники для них не составил большой проблемы – они первые с честью вышли из этой ситуации. Наибольший удар это наносит предпринимателям, уровень доходов которых либо не превышает или практически сопоставим с затратами на новое оборудование. Необходимо выложить порядка 28 тысяч рублей, чтобы определенного уровня контрольно-кассовая техника была использована.По его словам, со стороны налоговой службы и других организаций, которые занимаются поддержкой бизнеса, должны быть своевременно распространены информационные материалы с рекомендациями для малого и среднего бизнеса:– Для небольшого бизнеса нужна достаточно дешевая техника, а не самая современная и самая дорогая. И если кто-то вынуждает предпринимателя приобретать дорогую технику, тот может позвонить непосредственно работникам налоговой службы, чтобы его сориентировали, какая конкретная машина подходит в его случае, чтобы он не переплачивал деньги за определенные устройства, функции которых ему не пригодятся. Иногда мы в погоне за имиджем приобретаем суперсовременный смартфон, хотя используем не более 10 % тех функций, которые в нем заложены. Для бизнеса это как раз не свойственно. Бизнес старается экономить деньги, но иногда его вводят в заблуждение.– Наша компания представлена в Пскове для того, чтобы понять нужды предпринимателей и максимально четко сделать предложение под их нужды, – рассказал генеральный директор группы компаний «Проф Имидж» Евгений Воробьев.По его словам, компания сможет предложить потребителям ККТ по максимально низкой стоимости – 19 900 рублей.В использовании новой ККТ ничего принципиально нового нет. В целом вся техника мало отличается от того, что было ранее. Курсов подготовки и переподготовки не требуется.В зависимости от рода деятельности и потребностей предпринимателей, какие-то позиции находятся на складе в Пскове, другие – в течение недели могут быть доставлены из Санкт-Петербурга.– Но мы призываем – не ждать крайних сроков и приобретать необходимую технику. Чем раньше это будет сделано, тем проще всем. Так как она требует настройки и наладки.– Срок жизни аппарата в меньшей степени зависит от законодательных изменений – в большей степени зависит от технической составляющей аппарата. Основных затрат требует не фискальная часть, а механические движущиеся части, – сообщил руководитель направлений автоматизации продовольственной розницы (техническая поддержка кассового оборудования) компании Сергей Горьков.По его словам, сервис не сильно изменился в связи с вступившими в силу изменения ФЗ-54:– Что касается кассовой техники, всегда сервис находился между вопросами, касающимися кассовой техники, и той информации, которой она оперирует. И вопрос сервиса кассовой техники находится не только в режиме «Техника сломалась», но и в режиме «Почему здесь такие цифры, такие товары?».Для того чтобы найти ответы на эти вопросы, необходимо заказывать сервис не только в части кассовой техники, но и в части той системы, которая управляет данной кассовой техникой. Кассу важно не только зарегистрировать, но и постоянно эксплуатировать. Поэтому сервис будет развиваться в сторону того, чтобы как можно быстрее отвечать на любые вопросы пользователей.– Лицам, которые регистрируют контрольно-кассовые машины, не нужно стоять в очереди, собирать документы – все можно сделать в электронном виде на сайте ФНС России в кабинете пользователя контрольно-кассовой техники.В 2015 году псковские налоговики осуществили порядка 700 проверок бизнеса. В 2016 году – порядка 600 проверок. Если говорить о первом квартале текущего года, когда переход на новый порядок ККТ начал реализовываться, то за квартал было всего 64 проверки.– Налоговой орган идет в конкретный магазин – для того чтобы проверить, применяется ККТ или нет. Если мы в режиме реального времени получаем информацию, что ККТ применяется, то и отпадает цель визита, – поясняет цифры Алексей Павлов. Однако налоговый орган может анализировать эту информацию в целях дальнейшего контроля.– Если конкретные организации торговли находятся вне сети связи, они могут применить кассовую технику в режиме офлайн – без одномоментной передачи сведений одновременно с передачей денег. В режиме онлайн работают только пять муниципалитетов: Псков, Великие Луки, Невель, Опочка, Остров. Все остальные могут в зависимости от модели фискального накопителя один раз в 13 месяцев или один раз в 36 месяцев передавать сведения в налоговые органы.По средам в 11 часов во всех налоговых инспекциях Псковской области проходят открытые обучающие классы, где представители бизнеса могут задать интересующие их вопросы и получить ответы.С 1 июля все обязаны применять новую контрольно-кассовую технику, но, возможно, не все смогут ее приобрести. Однако, если налоговые органы установят, что у конкретного пользователя контрольно-кассовой машины нет, но при этом он заблаговременно обращался к поставщику и у него заключен договор купли-продажи – то есть плательщик предпринял все меры, чтобы исполнить требования законодательства, к ответственности он привлечен не будет.– Согласно закону организации и индивидуальные предприниматели с учетом специфики своей деятельности могут проводить расчеты без применения ККТ при осуществлении определенных видов деятельности. В том числе торговли на рынках, ярмарках, в выставочных комплексах.В соответствии с пунктом 1 статьи 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» ККТ применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных статьей 2 Федерального закона N 54-ФЗ.В связи с тем, что вид деятельности кадастрового инженера, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии со ст. 32 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О кадастровой деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017), не входит в перечень исключительных случаев, установленных ст. 2 Федерального закона № 54-ФЗ, то в данном случае в обязательном порядке должна применяться ККТ.В соответствии c пунктом 3 письма Министерства финансов Российской Федерации от 17.03.2017 г. № 03-01-15/15600 перенос срока внедрения нового порядка применения контрольно-кассовой техники не поддерживается.