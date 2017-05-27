С 1 июня мы снова платим за общедомовые нужды по нормативам
24 мая депутаты Госдумы должны были во втором чтении рассмотреть законопроект, позволяющий потребителям выбирать, как им оплачивать общедомовые нужды – по нормативу, или по счетчику. Однако, рассмотрение закона отложили.
Между тем, наш областной Комитет по строительству и ЖКХ подготовил новый приказ, где изменил размер нормативов. Это уже третий по счету документ, и по словам авторов документа, они постарались учесть все претензии граждан. Приказ вступает в силу с 1 июня.
Норматив на воду снизили в семь раз. Норматив на электроэнергию уменьшился на 30% для многоквартирных домов с лифтом, на остальные многоквартирные дома – в два раза.
Есть и одна хорошая новость – нормативов на водоотведение не будет. Этот вопрос решили проработать на федеральном уровне.
Напомним, январский приказ вызвал справедливое возмущение граждан, поскольку счета за ОДН были непомерными. Мартовский забраковала прокуратура, поскольку он не соответствовал федеральному законодательству именно в части возможности выбора, платить за общедомовые нужды по нормативу или по счетчику.
До 1 июня складывалась парадоксальная ситуация. С 1 января 2017 года закон обязывал нас платить за общедомовые нужды по нормативам, однако, мы всей областью платили по счетчикам, и получалось нарушали закон.
- Получалось, так, - говорит руководитель Государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов. – Пришлось, это отрегулировать в ручном режиме. Такая же ситуация сложилась еще в нескольких российских регионах.
Как сообщает сайт Псковского областного Собрания депутатов, спикер регионального парламента Александр Котов заверил, что депутатский корпус будет реагировать на замечания граждан, и в рамках контрольных полномочий областное Собрание обязательно вернётся к вопросу начисления платы за коммунальные ресурсы, потреблённые на общедомовые нужды.
Также местные депутаты надеются, что их московские коллеги все-таки примут закон, разрешающий гражданам платить за общедомовые нужды на основании показаний коллективных приборов учета.
- Весенняя сессия Госдумы еще не закончилась, и есть все основания полагать, что этот закон будет принят в ближайшее время, - сказал Александр Котов.
Полезно
В редакцию продолжают поступать вопросы, что делать, если счета за общедомовые нужды явно завышенные?
- В первую очередь идите в свою управляющую компанию, - говорит председатель общественного Совета при областном комитете по делам строительства и ЖКХ Алексей Кириллов. – Если управляющая компания не дала толкового разъяснения либо оно не удовлетворило собственника, то обращайтесь в Жилищную инспекцию.
Создайте Совет дома, если его до сих пор нет, и выберите эффективно работающего председателя. Тогда все вопросы будет решать гораздо легче, чем бегать в свою управляющую организацию по одному.
Кстати
Депутаты Госдумы продлили весеннюю сессию 2017 до 30 июля.
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