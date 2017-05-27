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Лея, Таша, Бой и Альма хотят домой

26 Мая 2017 - 12:05
Главная → Заметки → Общество → Возьми собаку из приюта!
Продолжаем публикацию фотографий собак, находящихся в ожидании любящих хозяев
Эти собаки и щенки живут в пункте передержки  зоозащитной организации «Шанс».
 

Лея.
Родилась в примерно в 2014 г. 55 см в холке.


Таша.
Родилась в 2015 г. Примерно 46 см в холке.


Бой.
Родился в сентябре 2015 г. Примерно 48 см в холке.


Ардана.
Родилась в 2014 г. Примерно 46 см в холке.


Альма.
Родилась в начале 2016 г. Примерно 46 см в холке.


Хэтти.
Родилась в ноябре 2015 г. Примерно 50 см в холке.


Ника.
Родилась в 2015 году. Некрупная, около 40 см в холке.


Франк.
Родился в ноябре 2015 года, около 50 см в холке.
 

Конкретно

Все собаки привиты, стерилизованы (щенки будут стерилизованы бесплатно по достижении возраста), отдаются бесплатно по договору только ответственным людям. Телефоны: 61-03-03, 8-911-352-63-03.
Группа «ВКонтакте».

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