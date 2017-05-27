Продолжаем публикацию фотографий собак, находящихся в ожидании любящих хозяев



Лея.

Родилась в примерно в 2014 г. 55 см в холке.





Таша.

Родилась в 2015 г. Примерно 46 см в холке.





Бой.

Родился в сентябре 2015 г. Примерно 48 см в холке.





Ардана.

Родилась в 2014 г. Примерно 46 см в холке.





Альма.

Родилась в начале 2016 г. Примерно 46 см в холке.





Хэтти.

Родилась в ноябре 2015 г. Примерно 50 см в холке.





Ника.

Родилась в 2015 году. Некрупная, около 40 см в холке.





Франк.

Родился в ноябре 2015 года, около 50 см в холке. Франк.Родился в ноябре 2015 года, около 50 см в холке.

Конкретно

Эти собаки и щенки живут в пункте передержки зоозащитной организации «Шанс».Все собаки привиты, стерилизованы (щенки будут стерилизованы бесплатно по достижении возраста), отдаются бесплатно по договору только ответственным людям. Телефоны: 61-03-03, 8-911-352-63-03.