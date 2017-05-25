Семья из Ваулиных Гор боится выйти из дома

Вот уже который год с приходом весны Ольга и ее внуки боятся лишний раз выйти на улицу, да и дома чувствуют себя неуютно. Причина тому змеи (ужи), которые облюбовали дом.

- Думаю, что у них гнездо где-то в подвале, - предполагает Ольга. – Как только наступает март, апрель, и солнышко начинает пригревать, они начинают выползать наружу. Каждый день по 2-3 штуки находим то на крыльце, то во дворе, а то и в доме. У меня внуки маленькие, страшно им, да и мне самой все это неприятно.

Ольга воспитывает внуков одна, обратиться за помощью не к кому.

- У нас здесь в Ваулиных Горах змеи – не редкость, но у других дома мужчины есть, они как-то с этой ситуацией справляются. А как мне бороться с этой напастью, даже не представляю.

Женщина обращалась за помощью в организацию, занимающуюся истреблением паразитов, а также в МЧС, но ей везде отказывали.

- Я заплатить готова, только пусть приедут специалисты и вывезут это змеиное гнездо, чтобы мы могли жить без страха, - говорит она.

