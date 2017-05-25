Приказ, в котором утверждены новые нормативы, уже подписан

Норматив на воду снизили в семь раз. Норматив на электроэнергию уменьшился на 30% для многоквартирных домов с лифтом, на остальные многоквартирные дома – в два раза.

Есть еще одна хорошая новость – нормативов на водоотведение не будет. Этот вопрос решили проработать на федеральном уровне.

Приказ, в котором утверждены новые нормативы, уже подписан. В отличие от мартовского документа нареканий у прокуратуры он не вызвал. Напомним, в марте этого года областной комитет по ЖКХ подготовил проект приказа, который разрешал жителям тех домов, которые оборудованы общедомовыми приборами учета, вернуться к оплате ОДН, ориентируясь на их показания. Однако, областная прокуратура сочла этот документ не соответствующим федеральному законодательству.

Как раз сегодня, 24 мая, депутаты Госдумы обсуждают во втором чтении законопроект, который позволит жителям России вновь оплачивать общедомовые нужды, ориентируясь на показания коллективных счетчиков.

- Норматив будет служить той планкой, выше которой показания прибора учета подниматься не должны, - говорит руководитель областного комитета по ЖКХ и строительству Андрей Агапов. - Если они будут выше, оплата будет производиться по нормативу. Норматив выступает в данном случае ограничителем.

Процедура, как жильцы будут принимать решение, платить по нормативу или по счетчику, пока не прописана. Методику поручено разработать правительству РФ.

Пока же сложилась парадоксальная ситуация. С 1 января 2017 года закон обязывает платить за общедомовые нужды по нормативам, однако, мы всей областью платим по счетчикам, и получается нарушаем закон.

- Получается, так, - говорит Андрей Агапов. – Пришлось, это отрегулировать в ручном режиме. Такая же ситуация сложилась еще в нескольких российских регионах.

