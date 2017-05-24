24 Мая 2017
Псков
+7 .. +9 °C
Великие Луки
+19 .. +21 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеМодная революцияДеловой мир

В Пскове пройдет большой праздник для детей

24 Мая 2017 - 10:05
Главная → Заметки → Общество
Шествие, концерт, мастер-классы и другие забавы обещают организаторы

«Добрый Псков – город детства» – праздник, приуроченный ко Дню защиты детей, проходит в областном центре традиционно последние несколько лет. Но впервые действо будет столь масштабным и многоформатным.

Общественники и благотворители специально объединились, чтобы устроить детям и их родителям незабываемый праздник.

Все праздничные мероприятия пройдут в Пскове в субботу, 3 июня. 

– В этом году праздник пройдет на территории Летнего сада и Ботанического парка, а также в Зеленом театре, – рассказал заместитель начальника Управления культуры администрации Пскова Вячеслав Рахман. – Надеемся, что погода не подведет. Сама площадка располагает к тому, чтобы туда приходили семьи с детьми. Уверен, что и в этот раз праздник пройдет живо и весело. 
 

Как показывает практика, на этот праздник приходят обычно около 4 тысяч псковичей и гостей города.


Праздник начнется с традиционного шествия многодетных семей. Желающие принять участие в шествии собираются в 9 часов у памятника Ленину. Старт в 9.20. Колонна пройдет маршем с песнями до Летнего сада. 

В шествии собираются принять участие не только псковские семьи, но и гости из Палкино, Острова, Порхова. 

– Мы будем рады, если каким-то образом семьи украсят колонну, возьмут в руки шары, цветы, – сказала председатель региональной общественной организации «Дети – наше будущее» Светлана Петрова. – Мы приглашаем присоединиться к нам всех желающих, даже тех молодых людей, кто еще не стал родителями. 
 

Предварительная регистрация на марш многодетных семей не нужна. 


С 10 до 16 часов в Зеленом театре пройдут сразу три концерта. С 10 до 12 часов будет большая концертная программа «Вместе на одной сцене», где в том числе выступят участники творческих мастерских «Дети – наше будущее». В 12 часов начнется еще один концерт – «Город детства», где выступят вокальные и хореографические детские и взрослые творческие коллективы. 

– Закончит этот концерт отдельный блок, посвященный разным национальностям, он покажет многообразие народов, которые живут в Псковской области, – рассказала  директор «Корпорации отдыха и развлечений», режиссер мероприятия Ксения Жадан. – В концерте примут участие представители народности сето, армяне, азербайджанцы, таджики, чеченцы, дагестанцы. Номер от России откроет концерт. Это будет народный коллектив «Сказ». 

Параллельно с концертами будут работать интерактивные площадки. 

– Уже подтвердили свое участие более двадцати организаторов интерактивных площадок, – рассказал исполнительный директор благотворительного фонда «Добрый город» Андрей Семенов. – От аквагрима и мини-гольфа до робототехники и стрельбы из арбалета. 

В этом году к празднику впервые присоединилось псковское отделение Детского фонда.

– Наша площадка пробная. Мы предлагаем детям поиграть с ростовыми куклами, пофотографироваться, – рассказала заместитель председателя регионального отделения Детского фонда Екатерина Транева. – Сейчас с помощью волонтеров разрабатываем интерактивную программу. Готовим небольшие мастер-классы, например по изготовлению значков. Также мы хотим на своей площадке привлечь внимание к проблемам детей. При желании псковичи и гости города могут помочь тем, у кого праздник случается не так часто. 

В качестве волонтеров даже привлекли иностранных гостей. В псковском празднике примут участие норвежские представители Красного Креста. 

– Наши партнеры будут работать на одной из интерактивных площадок, – рассказала ассистент руководителя программ Псковского отделения Красного Креста Елена Ванчихина. – Можно будет весело провести время, поучаствовать в конкурсах на призы от норвежцев. Волонтеры обещают одеться в костюмы троллей. Это традиционные герои норвежского эпоса. Культура другого народа всегда интересна. 

– Благотворительный фонд «Добрый город» как всегда проведет свою беспроигрышную лотерею добра, – рассказал Андрей Семенов. – Многие псковичи ее знают, хвалят, очень позитивно относятся. 

Финальное мероприятие – «взрослый» рок-концерт «Добрый рок» – начнется в 17 часов также в Зеленом театре. 

В этом году к нам приедут музыканты из Великих Лук, Петербурга и Великого Новгорода. 

– Раньше команды были в основном псковские, – продолжает Андрей Семенов. – Рокеры очень отзывчивые люди. Все коллективы знали, что они будут работать за пожертвования. Ни дорога, ни питание, ни проживание не оплачиваются, и тем не менее не отказались приехать. 
 

Интерактивные площадки будут работать с 11 до 17 часов.

 

Кстати

В этом году организаторы отказались от дорогой торговли. Обещают всего 4-5 торговых точек на всей территории праздничного пространства. Средний чек составит 250 рублей. 


Комментарии: 0
Читать Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Ранее в разделе

Новый вид заработка...Медики просят мира....Елена Салмина: Такая...

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Открытие выставки Псков-Экспо 2017В Великих Луках скоро появится профессиональный футбольный клуб«Маша и Медведи» зажгли перед псковскими фанатамиХудожник Чанг Им устроила в Пскове мастер-класс по вязанию
Весь фото архив

Видео

Видеодневник «Другого искусства». День первыйЕдиная Россия. 28 мая выбираем тех, кому доверяемКаково это: пробежать Эстафету Победы в Пскове?Псковичи отметили годовщину Ледового побоища
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 24 мая
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Перезагрузка

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50