В Пскове пройдет большой праздник для детей
«Добрый Псков – город детства» – праздник, приуроченный ко Дню защиты детей, проходит в областном центре традиционно последние несколько лет. Но впервые действо будет столь масштабным и многоформатным.
Общественники и благотворители специально объединились, чтобы устроить детям и их родителям незабываемый праздник.
Все праздничные мероприятия пройдут в Пскове в субботу, 3 июня.
– В этом году праздник пройдет на территории Летнего сада и Ботанического парка, а также в Зеленом театре, – рассказал заместитель начальника Управления культуры администрации Пскова Вячеслав Рахман. – Надеемся, что погода не подведет. Сама площадка располагает к тому, чтобы туда приходили семьи с детьми. Уверен, что и в этот раз праздник пройдет живо и весело.
Как показывает практика, на этот праздник приходят обычно около 4 тысяч псковичей и гостей города.
Праздник начнется с традиционного шествия многодетных семей. Желающие принять участие в шествии собираются в 9 часов у памятника Ленину. Старт в 9.20. Колонна пройдет маршем с песнями до Летнего сада.
В шествии собираются принять участие не только псковские семьи, но и гости из Палкино, Острова, Порхова.
– Мы будем рады, если каким-то образом семьи украсят колонну, возьмут в руки шары, цветы, – сказала председатель региональной общественной организации «Дети – наше будущее» Светлана Петрова. – Мы приглашаем присоединиться к нам всех желающих, даже тех молодых людей, кто еще не стал родителями.
Предварительная регистрация на марш многодетных семей не нужна.
С 10 до 16 часов в Зеленом театре пройдут сразу три концерта. С 10 до 12 часов будет большая концертная программа «Вместе на одной сцене», где в том числе выступят участники творческих мастерских «Дети – наше будущее». В 12 часов начнется еще один концерт – «Город детства», где выступят вокальные и хореографические детские и взрослые творческие коллективы.
– Закончит этот концерт отдельный блок, посвященный разным национальностям, он покажет многообразие народов, которые живут в Псковской области, – рассказала директор «Корпорации отдыха и развлечений», режиссер мероприятия Ксения Жадан. – В концерте примут участие представители народности сето, армяне, азербайджанцы, таджики, чеченцы, дагестанцы. Номер от России откроет концерт. Это будет народный коллектив «Сказ».
Параллельно с концертами будут работать интерактивные площадки.
– Уже подтвердили свое участие более двадцати организаторов интерактивных площадок, – рассказал исполнительный директор благотворительного фонда «Добрый город» Андрей Семенов. – От аквагрима и мини-гольфа до робототехники и стрельбы из арбалета.
В этом году к празднику впервые присоединилось псковское отделение Детского фонда.
– Наша площадка пробная. Мы предлагаем детям поиграть с ростовыми куклами, пофотографироваться, – рассказала заместитель председателя регионального отделения Детского фонда Екатерина Транева. – Сейчас с помощью волонтеров разрабатываем интерактивную программу. Готовим небольшие мастер-классы, например по изготовлению значков. Также мы хотим на своей площадке привлечь внимание к проблемам детей. При желании псковичи и гости города могут помочь тем, у кого праздник случается не так часто.
В качестве волонтеров даже привлекли иностранных гостей. В псковском празднике примут участие норвежские представители Красного Креста.
– Наши партнеры будут работать на одной из интерактивных площадок, – рассказала ассистент руководителя программ Псковского отделения Красного Креста Елена Ванчихина. – Можно будет весело провести время, поучаствовать в конкурсах на призы от норвежцев. Волонтеры обещают одеться в костюмы троллей. Это традиционные герои норвежского эпоса. Культура другого народа всегда интересна.
– Благотворительный фонд «Добрый город» как всегда проведет свою беспроигрышную лотерею добра, – рассказал Андрей Семенов. – Многие псковичи ее знают, хвалят, очень позитивно относятся.
Финальное мероприятие – «взрослый» рок-концерт «Добрый рок» – начнется в 17 часов также в Зеленом театре.
В этом году к нам приедут музыканты из Великих Лук, Петербурга и Великого Новгорода.
– Раньше команды были в основном псковские, – продолжает Андрей Семенов. – Рокеры очень отзывчивые люди. Все коллективы знали, что они будут работать за пожертвования. Ни дорога, ни питание, ни проживание не оплачиваются, и тем не менее не отказались приехать.
Интерактивные площадки будут работать с 11 до 17 часов.
Кстати
В этом году организаторы отказались от дорогой торговли. Обещают всего 4-5 торговых точек на всей территории праздничного пространства. Средний чек составит 250 рублей.
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