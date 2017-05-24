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Новый вид заработка для псковичей. Нашими улитками будут кормить жителей Евросоюза
На прошлой неделе ленты информагентств пестрели заголовками о том, что в Псковской области разрешили отлов виноградной улитки в промышленных целях. На заседании администрации региона было подписано постановление. У нас якобы появится предприятие по переработке улитки, откроются рабочие места, на улитке смогут заработать и те, кто будет просто собирать ее на продажу. Информация заинтересовала и федеральные СМИ. С чего вдруг такое внимание к улиткам в Пскове?
Оказывается, Псковская область действительно богата этим моллюском, а европейцы действительно готовы покупать его у нас. В Европе улиток употребляют в пищу, считая чуть ли не деликатесом.
Мясо улиток – деликатес, традиционно ценящийся в Западной Европе, особенно во Франции и Италии. В последнее время приготовленных улиток можно приобрести и в крупных супермаркетах на территории России. Однако если в европейском меню улитка давно заняла свое место, то в рационе россиян – по-прежнему экзотика.
Мы нашли в регионе человека, который знает в улитках толк. 9 лет назад Валдас пытался наладить канал поставки нашей местной улитки в Европу. Что пошло не так и в чем специфика бизнеса, мы поинтересовались у него напрямую.
Икра улитки – самый дорогой деликатес в мире. Внешне она похожа на маленькие белые жемчужины.
Первая попытка переправить товар через границу была еще в 2008 году. Тогда, правда, ничего не получилось – ветеринарные службы России и Евросоюза не смогли найти общий язык. Точнее даже так – Россия явно была не готова выпустить столь необычный груз за свои пределы. Улитка застряла на таможне.
– Пришлось ее выпустить, – сетует предприниматель.
Улиточный бизнес – дело непростое. Проблемы возникают не только на границе. Нюансов очень много.
Взять хотя бы сборщиков. Мало кто хочет собирать улиток по цене 20 рублей за килограмм, потому основные сборщики – дети и безработные.
– Как обычно происходит? – приводит красочный пример наш собеседник. – Еду я и вижу, в поле мужик траву косит. Интересуюсь, а много ли в этих местах улиток. «Много», – отвечает. Спрашиваю: «А что с ней делаешь?» Он объясняет, что собирает в мешки и топит в ближайшем болоте. Тогда я прошу его в следующий раз, как наберет достаточно, позвонить мне, а я куплю за 20 рублей. «Одну штуку за 20 рублей?» – уточняет он. «Нет, килограмм за 20 рублей», – поясняю. «Да за такие деньги я ее в болоте лучше буду топить», – слышу в ответ.
Килограмм живой улитки в Европе стоит примерно 1 евро. Найти и собрать ее труда не составляет (ее много в Латвии, Литве, Польше и других странах). Важно доставить ее до места назначения живой и невредимой.
– Большое значение имеет правильное хранение, – объясняет наш эксперт. – Надо постоянно ворочать мешки, в которых она находится, а иначе улитка, что находится сверху, убьет ту, что снизу.
Не стоит забывать и о том, что улитка – существо живое. Она ходит в туалет, от чего тоже в весе теряет. Если покупатель обнаружит хоть одну улитку меньше нормы, цену может снизить на всю партию.
Во Франции улитку готовят в раковине в растительном масле, приправленном петрушкой.
Цена на улитку растет только в особо засушливые годы. Предприятия по переработке заинтересованы в том, чтобы канал не иссякал. Допустим, в Белоруссии, Литве и Польше случился неурожай улиток, тогда выручат поставщики из России и Литвы, где в этом году от моллюсков отбоя не было.
– Никто этим бизнесом в Псковской области заниматься не хочет, – говорит предприниматель. – Ведь столько всего требуется! Надо организовать место для хранения, нанять работников, чтобы они за этой улиткой следили. А какой выхлоп? В лучшем случае – 10% прибыли.
Сам предприниматель к этой идее прикипел, что называется, сердцем. Если получится наладить канал поставки, то следующим шагом станет переработка. Выпускать конечный продукт и поставлять его на российский рынок – его мечта.
– В начале лета надеюсь получить то самое разрешение на промышленный отлов улитки на территории области (о котором говорили на заседании администрации под руководством губернатора Турчака. – Прим.), а что будет дальше – время покажет. Благодаря тому, что евро вырос в цене, получится увеличить и цену за кг улитки для населения. Возможно, появится больше желающих ее сдать.
Хотелось бы, конечно, в этом году хотя бы 15 тонн отправить.
Интересные факты о виноградных улитках
• Наносят ущерб сельскохозяйственным посадкам.
• Они однополые, и потомство дает каждая особь.
• В ста граммах улиточного мяса в три раза больше белка, чем в яйце, и совсем нет холестерина. Это очень низкокалорийный продукт.
• Икра улитки – самый дорогой деликатес в мире. Ее стоимость колеблется от 2000 до 2500 долларов за кг.
Преимущества мяса улиток
• не содержит холестерина;
• является мощным антиоксидантом;
• способствует восстановлению обмена веществ;
• быстро усваивается организмом;
• нормализует работу ЖКТ;
• обладает свойствами афродизиака;
• заполняет потребность в кальции.
Улитками изобилуют Невельский, Пустошкинский, Локнянский и Великолукский районы.
Кстати
Не все улитки, что обитают на наших огородах, – виноградные. Цвет раковин виноградных улиток варьируется от желто-коричневого до коричнево-белого.
Если вы хотите подзаработать на сборе, то начните с замеров. Собирать и закупать у населения будут только ту, которая в диаметре составляет не меньше 30 мм.
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