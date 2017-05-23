Археологи спорят о назначении находки, обнаруженной на Мстиславском раскопе

Одна из первых находок псковских археологов в этом полевом сезоне – привеска в виде коня и всадника с топором в руке – уже стала сенсацией.



«Псковская правда» не могла пройти мимо и побывала на Мстиславском раскопе, что у здания Псковской ТЭЦ на набережной Великой. К слову, на сегодняшний день это единственный раскоп в областном центре. Нашим экскурсоводом стала начальник раскопа Елена Салмина.



Все возможно

Самой интересной находкой на сегодняшний день на Мстиславском раскопе археологи действительно считают привеску в форме мужчины с топором на коне. Уникальную находку разрешили подержать в руках журналисту «Псковской правды». Привеска небольшая – всего сантиметра четыре-пять – и достаточно легкая.



– В псковской земле это первая такая находка, – объясняет Елена Салмина. – Как крепили привеску – непонятно. Нет ни петельки, ни специальных отверстий. Возможно, ее просто пришивали к одежде. Что она значила, мы пока тоже сказать не можем. По версии нашего латвийского коллеги Роберта Спиргиса, привеска может оказаться христианским паломническим знаком. Но лично я согласна не со всеми доводами Роберта.



– Если приглядеться к привеске внимательно, то вы заметите, что у лошади отломан хвост. Но место скола потемнело от времени, значит, произошло это уже давно.



– Какая судьба ждет эту привеску?



– Сначала она отправится на реставрацию, потом в фонды Псковского музея-заповедника.



Интересно, что уникальную привеску археологи обнаружили в пятницу, а уже в понедельник их ждал очередной сюрприз. Еще одна привеска в форме то ли уточки, то ли дракончика.



Не обходятся без находок и другие дни. Ключи, ножи, гвозди, керамика и другие предметы, обнаруженные на Мстиславском раскопе, позволят историкам дописать еще одну страницу в историю нашего Пскова.



Как рассказала археолог, работы на раскопе начались 10 апреля.



– Поскольку речь идет о реконструкции целого квартала, то площадь раскопа постоянно увеличивается, – сообщила Елена Салмина. – Сейчас она составляет более тысячи квадратных метров.





Работы на Мстиславском раскопе начались с 10 апреля. Самые интересные находки – всадник, утка, перстень и поясная пряжка – в сравнении с современной монетой.



Древняя промзона

На одном из участков исследование культурного слоя началось еще в прошлом году. Сегодня он представляет собой глубокий котлован.



– Кое-где мы уже вышли на материк, на дне раскопа эти участки хорошо видны: на них желтый песок и белого цвета скала, – поясняет Елена Салмина. – Здесь есть также отложения X-XI веков, но они очень сильно нарушены, причем уже давно. В X-XI веках на этом участке располагалось какое-то поселение и, вероятно, могильник. Позже сюда приходит бурно развивающийся город, и место осваивают под производственную зону. С данным периодом связаны фрагменты сводов печей и находки деформированных ювелирных изделий.



Кладовка ювелира

Ювелирную мастерскую археологи обнаружили на Мстиславском раскопе еще в прошлом году.



– Тогда многие писали, что мы обнаружили клад, но это неправильно, – уточняет собеседница. – Речь идет о кладовке или припасах ювелира, который занимался переплавкой и литьем. У него было огромное количество металлических предметов и лома, которые он плющил, прессовал, а иногда и терял.



«Пустое» место

– В XII-XIII веках военная необходимость заставила псковичей построить здесь крепостную стену, – продолжает рассказ Елена Салмина. – Рядом с раскопом вы видите Мстиславскую башню, а сейчас мы стоим, скорее всего, на фрагменте возведенной в те времена крепостной стены. Печи перед началом строительства крепостных сооружений, естественно, сломали, поскольку огнеопасное производство в городе сохранять никто не будет. Получается, что на какое-то время здесь образовалось «пустое» место. Оно было необходимо, чтобы защитники города были свободны в своих маневрах.



Монастырский сад

Пережив опасный период, Псков снова стал расти. Крепостная стена у Мстиславской башни потеряла свое стратегическое значение, и на участке начал накапливаться мусор. Образовалась своего рода стихийная свалка. Жизнь вернулась сюда только в XV веке.



– Здесь построили храм Богоматери Одигитрии, который позднее стал частью подворья Псково-Печерского монастыря, – показывает на черную прослойку в стене раскопа археолог. – В данном слое нет сооружений, поэтому мы решили, что это мог быть сад или огород. Любопытно, что монастырский период подарил нам целые россыпи монет-чешуек. Они совсем маленькие: примерно 4-5 на 7-8 миллиметров. Найти их очень сложно. Часть монет-чешуек удалось обнаружить только с помощью металлодетектора.



Почему монетки лежали россыпью? Возможно, нищие подрались из-за милостыни. Но настоящая причина, конечно, другая.



Археологический центр Псковской области приглашает волонтеров для участия в работе археологической экспедиции «Горожане-2017».



В этом году исследования будут проводиться на торгово-ремесленном поселении эпохи викингов на юге Псковской области (дер. Горожане Новосокольнического района, 50 км к северу от г. Великие Луки).

Экспедиция будет проводиться с 10 по 23 июля 2017 г.



Желательный срок участия в работе экспедиции – минимум 7 дней. Общая численность экспедиции – 25-30 человек. Работа на безвозмездной основе.



Участники экспедиции получают:



1. Бесплатный проезд из Великих Лук к месту работ и обратно в день заезда и выезда экспедиции.

2. Питание за счет экспедиции.

3. Экскурсии по памятникам археологии на водоразделе Ловати и Великой.

4. Экскурсия по г. Великие Луки с посещением краеведческого музея.

5. Возможность вписать свое имя в историю (вы будете первыми исследователями этого памятника).



Контактная информация:



тел./факс: (8112) 72-09-04 (Михайлов Александр Валерьевич), 72-09-21 (Розалия Подгорная)

arhcentr@yandex.ru с пометкой «Волонтерский лагерь ГБУК ПО «Археологический центр Псковской области».



Кстати

Проектируемый в этом районе жилой комплекс будет состоять из нескольких частей: самой ТЭЦ и трех возводимых жилых домов.



Здание ТЭЦ инвестор планирует приспособить под жилье с вспомогательными помещениями и помещениями для сдачи в аренду. С восточной стороны от него спроектирована двухэтажная подземная автостоянка на 100 мест.



Разработкой уникального проекта занимаются специалисты петербургского архитектурного бюро «Студия 44». Собственником объекта является Сергей Чекрышов.



По другой версии, прямые аналогии псковской подвеске следует искать в северокавказских (аланских) поясных привесках X-XI веков.



С археологами на Мстиславском раскопе работают вольнонаемные, в основном это безработные или псковичи, оказавшиеся в вынужденных отпусках.

