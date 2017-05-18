Туриста обуют в лапти, накормят пловом и проведут по торфу – ровеснику Ярослава Мудрого

Здесь есть богатая история, музей и люди, готовые ее рассказать – хоть о дворянах, хоть о крестьянах. Есть природный Полистовский заповедник с маршрутами по одной из самых обширных болотных территорий Европы. Устанете ходить в болотоступах – местные бабушки научат печь пирожки. Здесь открываются новые гостиницы – от хостела с печным отоплением в деревянном доме до двухэтажного особняка. А скоро запустят проект «Поезд в Пушкинские Горы». С железнодорожной станции Сущево туристов автобусами повезут в Пушкинский заповедник. И как верят в Бежаницах, часть потока задержится в поселке, тем более дорога со станции ведет прямехонько в райповский ресторан.



Чем еще местные намерены удивлять туристов, выясняла «Псковская правда».



В историко-культурном центре Философовых, открытом в особняке прославленного дворянского рода, нас встречает вывеска с предупреждением: один снимок – 20 рублей.



Со станции Сущево пассажиры отправятся автобусами в Пушкинские Горы и могут задержаться в Бежаницах.

Наш барин

– Бежаницкая земля древняя, нам есть что показать, – говорит глава района Сергей Михеев. – Наша жемчужина – Полистовский заповедник, куда приезжают в том числе иностранные туристы. На Бежаницкой возвышенности в Кудеверьских краях находится самая высокая точка Псковской области, и мы этим гордимся.



Музей в дворянской летней даче открылся 30 лет назад как краеведческий. Теперь один из залов посвящен бывшим владельцам, а в перспективе планируют занять дворянской темой весь первый этаж.



Основная усадьба находилась в расположенном рядом имении Богдановское. Сохранилась легенда: царь Петр I, проезжая эти места, увидел двух львов у ворот усадьбы. Выхватил саблю и снес скульптурам головы со словами: «Не бывать шведским гербам на Руси».



В Богдановском сохранился парк, хозяйственные постройки и пруд в форме буквы «Ф». Его копали крепостные, а по завершении строительства хозяин усадьбы велел, чтобы на лодках по пруду катались самые красивые крепостные девушки в лучших нарядах.



– Барин у нас был человеком жестоким, – сообщает экскурсовод Валентина Маркова и рассказывает, как Философов переодевался нищим, выпрашивая на бежаницких улицах милостыню, а после отмены крепостного права повесил портрет царя-освободителя Александра II вверх ногами. Пушкин с Дмитрия Философова писал своего Троекурова, а Достоевский – старого Карамазова.



Дети «богдановского феодала» действовали уже в масштабе всероссийском. Сын его стал главным военным прокурором, а внук – министром торговли и промышленности. Эти поколения семьи построили в Бежаницах школу для крестьянских детей, больницу, библиотеку, чайную – в противовес питейным кабакам. Тут гостил Сергей Дягилев, устроитель знаменитых «Русских сезонов» в Париже, его тетушка в замужестве стала Философовой. В Бежаницах еще помнят, как дворяне устраивали соревнования по сбору грибов и корзинка Дягилева всегда оказывалась полнее других. Секрет его оказался раскрыт – гость из Петербурга скупал грибы у местных крестьянок.



Вокруг дары

Музей по-прежнему сохраняет краеведческую направленность. В одном зале – про войну, в другом – про советское прошлое, третий посвящен археологическим находкам. В витринах кости мамонта, окаменевшие яйца, каменные орудия труда.



– Это все случайные находки, серьезные археологические исследования в районе не проводились, – рассказывает и. о. директора музея Надежда Анисимова, а я в этот момент думаю, что тут и целого мамонта небось откопали бы. – У нас нет статьи расходов на закупку предметов, как в крупных музеях.

Все вокруг – это дары, мы не отказываемся ни от чего. Стихийное наполнение и бедой нашей можно назвать, но только тем и пользуемся.



Несмотря на довольно скромное материальное положение, музей выиграл номинацию «Культурно-познавательный туризм» в конкурсе областного Госкомитета по культуре «Привлеки к себе туриста».



Где недавно властвовали дворяне, теперь – царство крестьян. Перед гостями ставят самовар с чаем на местных травах и пироги. Пока длится чаепитие, Людмила Павлова учит городских гостей щипать лучину, носить воду коромыслом, чесать овечью шерсть, повязывать лапти, гладить белье без утюга, управляться с горшком и ухватом. Показывает шелушилку для конопли, которую в былые годы Бежаницкий район растил в промышленных масштабах. На улыбки поясняет:



Шелушилка для конопли неизменно привлекает внимание.

– Наша северо-западная конопля в силу температурных особенностей климата совсем не та, о которой мы плохо привыкли думать. Когда-то из конопли даже чайные пакетики делали, – и приглашает приезжать осенью, когда постригут барашков, обещает устроить вечерки с супрядками.



В музейной лавочке шерсть – наиболее популярный материал для сувениров. Местные жители приносят на продажу вязаные игрушки, носки, сувенирные валенки, даже валяные картины! На отдельном стенде висят тряпичные гуси и пингвины с мешочком для пакетов внутри. Местные жители с радостью поделятся с туристами своими умениями на мастер-классах по плетению из лыка или рогоза, резьбе по дереву, созданию тряпичной куклы.



– Время рассчитывайте так, чтобы туристов в музей привести минимум на пару часов, – преду-

преждает Надежда Анисимова. – Был у нас печальный опыт: «У вас 40 минут». А у нас такой большой потенциал!



Гостей в Бежаницах научат повязывать лапти и таскать воду на коромысле.



Очередь за хлебом

С запуском проекта «Поезд в Пушкинские Горы» для сферы туризма в Бежаницах наступят золотые времена, рассчитывают в поселке. Туристов, приезжающих из столиц на железнодорожную станцию Сущево, подхватят автобусы и увезут в Пушкинские Горы. Но можно ведь и не сразу уезжать? Можно же денек погостить? Раскрученность имени Пушкина поможет подтянуть и продвинуть соседние Бежаницы как туристический бренд. Тем более:



– Дорога со станции одна, и она ведет в наш ресторан, – предупреждает председатель правления Бежаницкого райпо Екатерина Петрова.



В ресторане разработали специальное меню для туристов из пяти вариантов комплексного обеда. Например: щи с мясом и сметаной, бифштекс с яйцом и гарниром, чай с лимоном, два кусочка хлеба плюс «хлебец к обеду», печеный пирожок. Про бежаницкий хлеб вообще разговор особый. Слава о его вкусе разносится туристами из тех же Пушкинских Гор далеко за пределы региона. А вот в Пскове его не купить, так что участники инфотура выстроились в очередь у прилавка местного магазина.





Райповский ресторан – не единственная точка общепита. Вот-вот откроется ресторан при гостинице «Круиз». Владелец комплекса Григорий Каганов провел гостей по залу и внутренним помещениям. Все оборудование новое и современное, а массивные деревянные столы ждут первых посетителей.

Выступления музыкантов будет поддерживать звуковая аппаратура стадионного уровня. В ресторан ведет длинная деревянная лестница, рядом с ней вот-вот появится подъемник для инвалидов.

Подъемником для путешествий еды из кухни в зал оборудованы и внутренние помещения.



– Акцент сделаем на восточной кухне. В повара я пригласил сына своего хорошего друга. Он такой плов готовит! – анонсирует Каганов.



Его гостиница в кирпичной двухэтажке с евроремонтом работает уже пару лет и рассчитана на одновременное проживание 50 человек, то есть пассажиров одного туристического автобуса. Улицу Комсомольскую, на которой стоит комплекс, собираются сделать пешеходной. Напротив гостиницы – памятник генералу Александру Чеченскому, герою войны 1812 года и крупному землевладельцу.

Владел он и деревней Савкино, где незадолго до гибели хотел купить участок Пушкин.



Памятник генералу Чеченскому установили на частные средства.

Провести ночь в Бежаницах можно попроще. Гостиница «Придорожная» – хостел, рассчитанный на 9 коек (плюс возможность установки трех раскладушек). В гостиницу превратился частный дом, колорит соответствующий: в одном углу номера – плазменный телевизор, в другом – печь. Зато есть две кухоньки.



Хостел обустроили в частном доме. В одном углу номера – плоский телевизор, а в другом в это время топится печь.





Дорогой бобра

– Заходите! У нас интересно! – так встречают гостей в инфоцентре Полистовского заповедника.

Он раскинулся на одной из самых обширных в Европе болотных территорий, которая обеспечивает северо-западную часть континента чистой водой и свежим воздухом. Болоту более 10 тысяч лет – в Египте в это время одомашнили кошку, а на месте нынешней пустыни Сахара процветало скотоводство. В инфоцентре стоит аквариум с частью болотной системы. И можно потрогать куски торфа, который сформировался тысячу лет назад и сохранил в себе органику того времени, когда на Руси правил Ярослав Мудрый.



В поселке Цевло туристов ждет гостевой дом и маршруты «Дорогой бобра», «Путь моховиков», прогулка по болоту по деревянному настилу или путешествие на болотоступах. Притомившихся на болотных прогулках местные бабушки научат печь пирожки.

