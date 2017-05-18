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Царское дело. Как искали в Пскове след Николая II

18 Мая 2017 - 14:54
Главная → Заметки → Общество
Псковский музей-заповедник разработал новую интерактивную экскурсию, посвященную столетней годовщине отречения императора Николая II от престола в Пскове

– Если такая экскурсия еще раз повторится, с удовольствием позову присоединиться своих друзей. Было весело! И прогулка по городу, и интересные задания. До этого я часто проходила мимо зданий и не знала, какая у них интересная история! – делится впечатлениями одна из участниц экскурсии.
Впервые участники интерактивной экскурсии «Николай II в Пскове» вышли на маршрут 10 марта – в столетнюю годовщину отречения царя от престола. Три команды: старшеклассники псковских школ № 10 и 21 отыскали в Пскове 11 точек, связанных с визитами царя и событиями, происходившими в годы его правления. 

– Задания составлены так, чтобы участники имели возможность продемонстрировать свои знания, чтобы ребята увереннее себя чувствовали, – пояснили сотрудники музея «Псковской правде». 

Экскурсия начинается в фондохранилище музея («Дом Массона»), где ребятам показывают предметы эпохи Николая II: золотые и серебряные монеты последнего царствования, часы с изображением императора и его супруги, кружки, которыми одаривали на Ходынском поле охрану и москвичей, пришедших на праздник по поводу коронации. Завершается экскурсия в музее железной дороги, где рассказывают об отречении царя. Между этими двумя музеями – 11 точек. У каждой точки нужно выполнить небольшое задание. Занести ответ в маршрутный лист или сфотографироваться на фоне объекта, а снимки тут же отправить в официальную группу музея «ВКонтакте». 


Во время прохождения маршрута можно повеселиться вместе с учителем.

2,5 часа квеста «включают» 5 уроков в одном: историю, обществознание, информатику, ОБЖ и физкультуру. 

– Современным детям такая форма экскурсии интересна, – считают сотрудники музея, – у каждого гаджет в кармане, быстро сфотографировались, отправили снимок и побежали дальше. 

Чтобы легче было ориентироваться в городе, участникам предлагается использовать приложение (сервис), позволяющее точно определить свое месторасположение/положение зданий.
 

Конкретно

Игра рассчитана на команды до 10 человек. Можно играть семьей. Маршрут включает в себя пешую часть и поездку на городском автобусе от Кремля до вокзала. Пешая часть разработана с учетом правил безопасности, учтены пешеходные переходы. 

Для заказа экскурсии нужно обратиться в фондохранилище Псковского музея, расположенное по адресу: Комсомольский пер., 6. 

Телефоны: 8 (8112) 72-70-97 и 66-33-11 (экскурсионный отдел).

Изначально экскурсия была рассчитана на школьников, но и взрослые псковичи с удовольствием ищут места в городе, связанные с последним царем. 
 


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