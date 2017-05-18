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Багира, Бош, Лиса и Ася хотят домой
Эти собаки и щенки живут на пункте передержки зоозащитной организации «Шанс».
Бош
Родился в августе 2016 года. Будет средним.
Багира
Родилась в 2013-14 году. Около 65 см в холке.
Крупная, с голубыми глазами.
Гретта
Родилась в феврале 2016 г. Около 52 см в холке.
Лиса
Возраст до года. Около 42 см в холке.
Ася
Родилась в ноябре 2016 года. Около 40 см.
Ассоль
Родилась в апреле 2016 г. Примерно 60 см в холке.
Дик
Родился в январе 2016 года. Около 67 см в холке.
Милки Вэй
Родилась в марте 2016 г. Около 52 см в холке.
Конкретно
Все собаки привиты, стерилизованы (щенки будут стерилизованы бесплатно по достижении возраста), отдаются бесплатно по договору только ответственным людям. Телефоны: 61-03-03, 8-911-352-63-03.
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