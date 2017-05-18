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Багира, Бош, Лиса и Ася хотят домой

18 Мая 2017 - 14:45
Главная → Заметки → Общество → Возьми собаку из приюта!
Продолжаем публикацию фотографий собак, находящихся в ожидании любящих хозяев

Эти собаки и щенки живут на пункте передержки зоозащитной организации «Шанс».
 


Бош
Родился в августе 2016 года. Будет средним.



Багира
Родилась в 2013-14 году. Около 65 см в холке. 
Крупная, с голубыми глазами.



Гретта
Родилась в феврале 2016 г. Около 52 см в холке.



Лиса
Возраст до года. Около 42 см в холке.



Ася
Родилась в ноябре 2016 года. Около 40 см.



Ассоль
Родилась в апреле 2016 г. Примерно 60 см в холке.



Дик
Родился в январе 2016 года. Около 67 см в холке.



Милки Вэй
Родилась в марте 2016 г. Около 52 см в холке.
 

Конкретно

Все собаки привиты, стерилизованы (щенки будут стерилизованы бесплатно по достижении возраста), отдаются бесплатно по договору только ответственным людям. Телефоны: 61-03-03, 8-911-352-63-03.
Группа «ВКонтакте».


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