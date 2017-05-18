Продолжаем публикацию фотографий собак, находящихся в ожидании любящих хозяев

Эти собаки и щенки живут на пункте передержки зоозащитной организации «Шанс».





Бош

Родился в августе 2016 года. Будет средним.







Багира

Родилась в 2013-14 году. Около 65 см в холке.

Крупная, с голубыми глазами.







Гретта

Родилась в феврале 2016 г. Около 52 см в холке.







Лиса

Возраст до года. Около 42 см в холке.







Ася

Родилась в ноябре 2016 года. Около 40 см.







Ассоль

Родилась в апреле 2016 г. Примерно 60 см в холке.







Дик

Родился в январе 2016 года. Около 67 см в холке.







Милки Вэй

Родилась в марте 2016 г. Около 52 см в холке.



Конкретно

Все собаки привиты, стерилизованы (щенки будут стерилизованы бесплатно по достижении возраста), отдаются бесплатно по договору только ответственным людям. Телефоны: 61-03-03, 8-911-352-63-03.

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