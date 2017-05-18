Она уехала с Талабских островов, чтобы снова вернуться и понять: лучшего места на земле просто не существует

Знакомьтесь – Ольга Морина, урожденная островитянка. Большая часть ее жизни связана с островом Залита. Там жили родители Ольги Михайловны. Туда вернулась она после попытки устроить свою жизнь на Большой земле. Но не только своей верностью маленькой родине интересна эта женщина. Семнадцать лет Ольга Михайловна преподавала в местной школе, а недавно начала водить экскурсии по острову.



Пообщаться с Ольгой Мориной «Псковской правде» удалось по телефону.



– Родилась я на острове Залит в 1955 году, – начала рассказ женщина. – Родители – потомственные рыбаки. Папа фронтовик. В армию его призвали в 1940 году. Потом началась Великая Отечественная война. С боями отец прошел от Гомеля до Берлина. Демобилизоваться удалось лишь в 1946 году.



Мама тоже рыбачила, а еще работала мастером швейного цеха. Шила рабочие рукавицы – дополнительный заработок многодетной семье никогда не был лишним.



Неподалеку от Пскова

– Здесь, на острове, я окончила школу, – продолжает рассказ собеседница. – Тогда у нас восьмилетка была. Учеников триста, наверное, в школе училось. Занимались в две смены. В нашем классе 37 учеников было. Педагоги все очень сильные. Чего стоила хотя бы учительница русского языка Тамара Павловна Целлер! Одной из лучших выпускниц в педагогическом институте была. Могла любую школу по распределению выбрать, а выбрала нашу. Позднее Тамара Павловна поделилась, что искала работу поближе к Пскову. В документах на распределение значилось, что от Пскова до Залитской школы всего 36 километров. О том, что школа расположена на острове в Псковском озере, молодую выпускницу никто не предупредил.



Местные жители суровы только на первый взгляд.



В поисках другой жизни

У Ольги рано умер отец, девочка училась тогда в 7 классе. Мама осталась одна с тремя детьми на руках. Рассчитывать приходилось только на себя. Окончив школу, Ольга решилась на переезд в Псков.



– Я плакала, не хотела уезжать, потому что очень любила свой остров, – призналась Ольга Михайловна. – Но другого способа помочь маме у меня не было. В Пскове устроилась на работу на радиозавод. Два года проучилась в политехническом институте. Поняла, что не мое, и отнесла документы в педагогический на физико-математический факультет. Я ведь еще дошкольницей всех окрестных ребятишек на табуретки сажала и учила.



После окончания вуза Ольга уехала за мужем в Остров. Там же родила дочь и сына. Но жизнь заставила молодую женщину вернуться в Псков, где ей пришлось испытать на себе все прелести тогдашней системы: нет прописки – нет жилья и работы.



Босиком по росе

Добрые люди помогли Ольге Михайловне снять частную квартирку. Нашлась и работа. Тогда в Пскове открывали детский садик № 48 «Лучик». Оставалась одна проблема: как выжить, когда вокруг все по талонам? Но и здесь ангел-хранитель в лице родителей ее воспитанников помог Мориной…



– Это был советский период, когда дети в садике должны были ходить только строем, – вспоминает собеседница. – А я ведь островитянка, воля вольная!



Малыши у меня бегали босиком по росе. Водила их на ручей, ходили смотреть, как мост Александра Невского строили.



Но сменилась заведующая, и конец наступил всем Ольгиным «вольностям». Молодой женщине пришлось уйти в спортивную школу тренером по пулевой стрельбе. Позже Морина работала директором летнего оздоровительного лагеря. И снова она проявляла инициативу и нетрадиционный подход.



– У меня были знакомые реставраторы, которые разрешали нам с ребятами забираться на леса, чтобы лучше рассмотреть фрески Снетогорского и Мирожского монастырей, рассказывали об иконописи, – продолжает рассказ Ольга Михайловна. – Я детям экскурсии по Пскову проводила, в походы водила.



Остаться на всю жизнь на острове дано не каждому.



«Помогать хочу!»

– Немало трудностей по жизни пришлось преодолеть, так я к вере и пришла, – вспоминает о самом сокровенном собеседница. – Моя мама на острове всегда паломников принимала. Они в благодарность за гостеприимство пригласили меня в Санкт-Петербург. Я побывала на могиле Ксении Петербуржской, в усыпальнице Иоанна Кронштадтского… Вернулась в Псков и направилась прямиком к храму Александра Невского. Его как раз восстанавливали. Пришла к строителям: «Помогать хочу!» Но услышала в ответ: «Раствор закончился».



Другая бы развернулась и ушла, но только не Морина. Она зашла внутрь храма, где ходил священник. Предложила помочь с переноской кирпичей, но Олег Тэор дал Ольге другое послушание – помыть пол в храме… Около семи лет Ольга Михайловна проработала в храме Александра Невского.



Благословение батюшки

В 2000 году Ольга Михайловна потеряла самого близкого и любимого человека – маму. После похорон зашла к батюшке Николаю, и тот благословил ее остаться на острове.



– Свободных мест в школе не было, а как батюшка благословил, так сразу и вакансия учителя математики нашлась, – констатирует женщина. – С тех пор я семнадцать лет в Залитской основной общеобразовательной школе проработала. Преподавала математику, алгебру, геометрию, физику, черчение, биологию, географию, физкультуру, а также историю Псковского края...



Последний предмет, наверное, и положил начало экскурсионному увлечению Ольги Мориной.





Одна из местных достопримечательностей – кладбище с могилкой старца Николая.



«Под песню ветреных ночей Талабских островов»

– Мне довелось со многими паломниками пообщаться, – делится наблюдениями наша героиня. – Так еще со времен мамы повелось, что у нас иногда по десять человек одновременно ночевало. Из Новгорода, Питера, а иногда даже из Сибири к нашему старцу приезжали. И вот что заметила: всех отец Николай своей любовью объединял. Как помолятся вместе – так друзьями на всю жизнь остаются.



Местные жители, может, и суровые, скупые на ласку на первый взгляд, но всегда накормят, напоят и спать уложат гостей. Мама еще и некоторым паломникам старалась денежку на дорогу дать.



Многие паломники после поездки на остров остаются друзьями на всю жизнь.

По просьбе читателей «Псковской правды» Ольга Михайловна составила список мест, ради которых стоит приехать на остров Залит.



1 .Озеро и природа, Богом данные. Уникальные виды с острова на озеро.

2. Храм Святителя Николая

3. Часовня Святителя Николая на берегу озера

4. Часовня Преподобной Анастасии Римлянки (на кладбище)

5. Кладбище (с могилкой старца отца Николая и других жителей острова)

6. Поклонный крест воинам Талабского полка

7. Литвинный камень на восточном берегу острова

8. Царский сад

9. Плановая застройка улиц острова (началась после ВОВ)

10. Купеческие дома XIX века

11. Дом Ольги Кормухиной

12. Памятник Неизвестному Солдату

13. Здание Залитской основной общеобразовательной школы

Фото Олега Голикова