Правда, за счет соседей

В начале года «Псковская правда» рассказывала историю жителей поселка Дачное Дновского района. Пару лет назад общими усилиями они установили на территории поселка детскую площадку, но местные власти сооружение демонтировали. Оказалось, детский городок с домиками и горкой установили без согласования с властями прямо под линиями электропередач. Правда, в дновской администрации нас заверили, что демонтированная площадка убрана «на зимовку» и весной будет установлена на новом месте. И такой участок уже есть на примете.



Весна близится к концу. Читатели из Дновского района напомнили нам о своем проблемном вопросе.



Зимой площадку демонтировали.

Как выяснилось, жителей Дачного не обманули: участок под новую площадку действительно имеется, и от намерений установить там детский городок никто не отказывается. Для размещения площадки выбрали невостребованную (уже лет 30) землю слева от библиотеки – напротив того места, где стояла «несанкционированная» площадка. И в самое ближайшее время начнутся работы по выравниванию этого участка.



– В этом месяце начнутся работы по подготовке основания: засыпка, песок, камни. Но главное – поставить то, что было, – говорит глава сельского поселения «Выскодская волость» Алексей Савельев.



– К этим работам приступают уже на следующей неделе, – сообщил «Псковской правде» заместитель главы Дновского района Михаил Шауркин. – Потом туда транспортируют площадку, которая была демонтирована, и будут ее устанавливать вновь. Под площадку выделен участок, который граничит с библиотекой. Там никаких проводов нет. Детский городок в нормальном состоянии, но все равно его нужно подделывать и какие-то средства выделять. Естественно, все работы будут проводиться за счет бюджета волости. Кроме того, желательно и трудовое участие самого населения. Все-таки площадку делаем для себя.



Новый участок под площадку уже нашли.



Не без проблем

– Наша волость большая, идет от Филиппково до Морино – это 45 км. Одним Дачным не ограничивается. В этом году у нас было запланировано благоустроить на территории волости две детские площадки. Одну – в деревне Выскодь, там люди давно ждали, вторую – в Панкратово. Деньги в бюджете (100 тысяч рублей: по 20 тысяч рублей – на подготовку площадки, по 30 тысяч рублей – на покупку элементов) заложили только на них. Никто Дачное даже не брал в расчет, потому что там уже была площадка. А то, что из-за нарушений ее снесли, – это случилось, уже когда бюджет был сформирован. Теперь придется средства делить на три площадки.



Сейчас волость ищет поставщиков для новых площадок.



Районные власти уверены, что в течение месяца все эти вопросы решатся, летом на площадку пустят ребятню. «Псковская правда» будет следить за развитием ситуации. Надеемся, в начале лета мы порадуем наших читателей фотографиями обновленного игрового городка в поселке Дачное.



Наша справка

Детская площадка в поселке Дачное Дновского района, построенная под проводами воздушной линии электропередач 0,4 кВ, была обнаружена энергетиками во время плановых обходов.



Игровой городок был установлен между магазином и библиотекой на улице Шоссейной без согласования с электросетевой организацией.



Размещение игрового городка под проводами ЛЭП создает серьезную опасность здоровью и жизни детей, играющих на площадке.



Поэтому было выдано предписание демонтировать (перенести) объект.

