В этом году девиз Всемирного дня метрологии – «Измерения для транспорта»

20 мая – Всемирный день метрологии. Эта дата снова привлекает внимание мирового сообщества к проблемам и задачам, которые призвана решать метрология, обеспечивающая точность, достоверность и единство измерений. И в этом году праздник проходит под девизом «Измерения для транспорта».



Метрология и транспорт

– Транспорт играет большую роль в жизни каждого из нас, каждый день, – говорит начальник отдела метрологии ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Псковской области» Андрей Жмерик. – День ото дня растут транспортные потоки – на автомобильных и железных дорогах, на воздушных линиях и водных путях, увеличиваются скорости и объемы перевозок, усиливаются экологические нагрузки на окружающую среду. Все это способствует ужесточению требований к точности измерений, используемых как на самих транспортных средствах, так и в системах организации и контроля движения.



По его словам, в последнее время остро стоит проблема экологии, и измерения для транспорта непосредственно касаются этого.



– 2017 год объявлен Годом экологии. С помощью специальных приборов – газоанализаторов – проводятся измерения химического состава выбросов выхлопных газов транспортных средств. Работа метрологов помогает городским властям и контролирующим органам бороться с загрязнением окружающей среды, – отмечает Андрей Жмерик.



Также все компании города и области, которые эксплуатируют транспортные средства, обращаются в ЦСМ для проведения поверки различных средств измерений. Например, для поверки спидометров, межповерочный интервал которых составляет 12 месяцев. Также метрологи работают по заявкам станций технического обслуживания и организаций, которые проводят технический осмотр автомобилей. В основном это заявки на поверку станков балансировочных, ключей моментных, тормозных стендов и др.



Автовладельцам наверняка небезразлично, каким бензином они заправляют машины. И сегодня качество бензина проверяют специально аккредитованные лаборатории. Но уже в этом году появятся приборы для экспресс-анализа бензина. Причем проверку качества топлива можно будет проводить непосредственно на заправке.



Актуальное значение имеет также точное быстрое взвешивание грузовых контейнеров для обеспечения безопасной погрузки на железнодорожный транспорт. То же самое касается работы таможенных органов. Поскольку большой грузопоток идет через границу автомобильным транспортом, необходимо контролировать массу автомобилей, которые въезжают и выезжают из нашей страны. Уникальные измерения проводятся в такой отрасли, как авиация, правда, для нашего региона это не актуально, поскольку у нас нет авиационной промышленности.



Измерения для жизни

В настоящее время совершенствуется процесс, регламентирующий поверку средств измерений. В этом году в соответствующий документ внесены изменения, которые позволят улучшить эти процедуры и, соответственно, весь процесс передачи единиц величин от государственных первичных эталонов к рабочим.



Наш ЦСМ аккредитован по 11 видам измерений. Спросом пользуются такие виды измерений, как масса, длина, давление, объем. Услуги метрологов востребованы в различных сферах, в том числе и таких важных, как здравоохранение.



– Сегодня врачи работают с множеством приборов, и эти приборы должны проходить техническое обслуживание, в том числе контроль выходных параметров, аттестацию, поверку (калибровку). Мы этим занимаемся, – говорит Галина Михайлова. – Проводим проверку и подтверждение эксплуатационных параметров оборудования. Подтверждаем технические характеристики аппаратов УЗИ, УВЧ, НЧ-терапии и множества других приборов. Даже элементарный тонометр для измерения давления должен быть поверен. От нашей работы зависит правильность диагноза.



В Центре успешно работает аккредитованная лаборатория радиационного контроля. Она оснащена самыми современными средствами измерений и оборудованием. Специалисты лаборатории оказывают

профессиональные услуги по определению эксплуатационных характеристик рентгеновских аппаратов, в том числе томографов, по радиационному контролю в рентгеновских кабинетах, смежных помещениях и на прилегающих территориях, а также по контролю защитных средств индивидуальной защиты, используемых при рентгенодиагностике.



С населения снимут «повинность» поверки счетчиков?

– Очень серьезный вопрос для населения – это поверка водосчетчиков. Острота этой проблемы сейчас снята. Сегодня нет очередей, и мы фактически сразу отрабатываем заявки, которые поступают, – говорит Андрей Жмерик. – Кроме того, ЦСМ закупил новое оборудование и, заключив лицензионные соглашения, стал официальным представителем некоторых компаний. Теперь мы можем заниматься гарантийным и послегарантийным ремонтом приборов учета воды и тепла, которые выпускают данные предприятия.



– Для населения актуальна поверка бытовых квартирных приборов учета, – продолжает директор ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Псковской области» Галина Михайлова. – Наш руководитель Алексей Абрамов на итоговой коллегии поставил перед ведомством задачу – до конца года «снять повинность поверки счетчиков с населения и передать эту повинность управляющим компаниям». Механизм решения этой задачи еще не определен, вопрос будет прорабатываться. Но сейчас важно, чтобы поверку индивидуальных приборов учета проводили аккредитованные компании.



По словам директора ЦСМ, нередко частные компании предлагают населению услуги по поверке счетчиков, а иногда – даже советуют поменять индивидуальные приборы учета якобы из-за неправильных показаний. Население должно с опасением относиться к такой недобросовестной конкуренции, поскольку специалисты этих компаний зачастую даже не имеют необходимой квалификации.



– У нас жесткие требования к профессиональной подготовке поверителей: минимум год стажа, профильное образование, дополнительное профессиональное образование и постоянное повышение квалификации. Для того чтобы работать в ЦСМ, недостаточно высшего технического образования, поэтому все сотрудники организации получают дополнительное профессиональное образование по специальности «специалист по метрологии».



В ЦСМ работает 50 человек, из них – 25 метрологов. Такого количества специалистов пока достаточно, – говорит директор.



В тройке лидеров

Как и во всех отраслях, в метрологии жизнь не стоит на месте – большое внимание обеспечению единства измерений в нашей стране уделяется на государственном уровне.



В этом году вышел серьезный документ – Стратегия обеспечения единства измерения в РФ до 2025 года. Учитывая эту стратегию, в дальнейшем будут подготавливаться основополагающие документы, которые будут конкретизировать то или иное направление в области обеспечения единства измерений. Большое внимание уделяется поддержанию и развитию эталонной базы.



– Пока мы уверенно себя чувствуем в тройке мировых лидеров в плане эталонной базы. Но если мы будем «топтаться на месте», лидирующие позиции можно и потерять. Правительство тоже этому уделяет внимание: поставлены задачи по развитию новых эталонов. Например, создается совершенно новый эталон массы, – отмечает Андрей Жмерик.



Общее количество государственных первичных эталонов в России составляет 164 единицы, при этом половина из них не уступают лучшим мировым аналогам. Средний возраст государственных первичных эталонов в РФ составляет около 11 лет. По эталонной базе наша страна занимает второе место в мире. Высокий уровень развития эталонной базы в РФ постоянно подтверждается результатами сличений с международными эталонами и национальными эталонами иностранных государств.



Всемирный день метрологии призван еще раз подчеркнуть значение измерений в нашем мире. В преддверии праздника поздравляем метрологов с их профессиональным праздником и желаем здоровья, оптимизма и точности измерений!



Кстати

Современные авто не так опасны для окружающей среды.



– Сейчас редко увидишь на улице раритетную машину. А так как современные автомобили относятся к категории евро-5 и евро-4 (экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах. – Прим. ред.), то уровень выброса в атмосферу вредных веществ значительно снизился. Но бывают сбои в работе двигателя, и они выявляются именно благодаря измерениям, – отмечает специалист.

