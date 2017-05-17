Псковичам рассказали, какие нововведения по льготному налогообложению появились в 2017 году

Уже в этом месяце начинается массовое начисление имущественных налогов за 2016 год. И хотя срок уплаты – 1 декабря текущего года, Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области рекомендует владельцам недвижимости, земельных участков и транспортных средств заранее заявить в налоговую инспекцию о своем праве на льготу, чтобы налоговое уведомление было сформировано с учетом льготы. О том, каким категориям налогоплательщиков могут быть предоставлены льготы и какие новшества по льготному налогообложению появились в этом году, рассказала заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области Елена Жгут.– Наиболее распространенной категорией, которой предоставляются льготы по налогу на имущество физических лиц, являются пенсионеры. Если раньше они имели льготу по налогу на имущество на все имущество, которое за ними зарегистрировано, то на сегодня это право ограничено одним объектом.Если льготник имеет в собственности две квартиры, три дома и гараж, то он будет освобожден от уплаты налога за одну квартиру, один дом и гараж. Пенсионеры должны заявить, на какой объект они хотят получить льготу. Если не заявят, то автоматически льгота будет предоставлена на самый дорогостоящий объект каждого вида.Льгота имеет заявительный характер: для ее получения необходимо обратиться в любую налоговую инспекцию (не обязательно по месту регистрации, как было раньше) и предоставить документы, подтверждающие право на льготу. Тогда налог на имущество будет начислен с учетом этой льготы.– Несмотря на то, что с 1 декабря прошлого года проведена новая кадастровая оценка земель и она значительно увеличилась, в этом году налог начисляем за 2016 год. Поэтому увеличение земельного налога планируется не в этом, а в следующем году, – отмечает Елена Жгут.Поэтому, если физическое лицо не согласно с кадастровой оценкой своего земельного участка, есть время разобраться в этом вопросе. Для этого нужно обратиться в комиссию, созданную при управлении Росреестра по Псковской области (180017, г. Псков, ул. Рабочая, д. 11), и предоставить соответствующий пакет документов: свидетельство о государственной регистрации, свидетельство, подтверждающее право собственности на земельный участок, и свидетельство независимого оценщика. Также у граждан есть право оспаривать кадастровую стоимость земельных участков в суде.Земельный налог является местным и перечень дополнительных льготных категорий по нему устанавливается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления на территории муниципальных образований.Для получения информации о действующих ставках и льготах на определенной территории налогоплательщики могут воспользоваться интернет-сервисом «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам», который размещен на официальном сайте ФНС России С 2015 года налог на имущество физических лиц исчисляется исходя из кадастровой стоимости. С целью равномерного повышения налоговой нагрузки в период до 2020 года введена система повышающих коэффициентов. В прошлом году коэффициент был 0,2, в этом году 0,4. Увеличение будет, но учитывая то, что налог был маленький, это увеличение будет незаметным.– Владельцы грузовых автомобилей с максимально разрешенной массой свыше 12 тонн, которые были зарегистрированы в реестре системы взимания платы «Платон», имеют право на льготу по транспортному налогу. Льгота применяется независимо от того, кто является владельцем грузового автомобиля – индивидуальный предприниматель или физическое лицо без статуса ИП. Если они осуществляли платежи в системе «Платон», то имеют право на льготу по транспортному налогу, но эту льготу нужно заявить.Если сумма платы в системе «Платон» равна сумме налога или превышает ее, налог не уплачивается. Если плата меньше суммы налога, то предоставляется налоговый вычет. В этом случае транспортный налог уменьшается на сумму платы.Рассылка налоговых уведомлений для пользователей интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на официальном сайте ФНС России будет осуществляться только в электронном виде.– Единое налоговое уведомление будет размещено в «Личном кабинете», где можно квитанцию распечатать или в режиме онлайн оплатить налоги, если нет никаких замечаний по их исчислению. Если замечания есть – через «Личный кабинет» можно отправить сообщение в налоговую инспекцию, что плательщик не согласен с каким-либо исчисленным ему налогом.

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Все льготы носят заявительный характер. Представить заявление и документы, подтверждающие право на получение льготы, налогоплательщики могут в любой налоговый орган лично, по почте или направить через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Гражданам, представившим заявление на льготу ранее, повторно представлять заявление не требуется.Рассылка налоговых уведомлений начнется в июне-июле. В этом году значительно раньше плательщики будут получать свои имущественные налоги. А значит, будет возможность до наступления срока платы обратиться за льготой или заявить о неточностях в налоговом уведомлении (для этой цели будет отрывной корешок).– В налоговом уведомлении будут указаны все объекты, независимо от того, в каком субъекте РФ они находятся. Но нюансы бывают всякие, – говорит Елена Жгут. – Поэтому в каждом налоговом уведомлении есть отрывной талончик, где каждый плательщик сможет сообщить, что это не его объект или в едином налоговом уведомлении отсутствует его объект. В основном это связано с тем, когда есть полные однофамильцы в разных регионах. Не могу сказать, что много было заявлений от физических лиц по таким случаям, но они были.