Что обещают построить в Пскове вместо снесенных домов
Проект Псковской области по привлечению частных инвестиций в программу расселения аварийного жилья планируется презентовать на федеральном уровне.
– Программа заканчивается в сентябре текущего года, – сообщил в пресс-центре «Псковской правды» вице-губернатор Александр Кузнецов. – Мы много говорили о сложностях реализации этой программы, одна из них – ее недостаточное финансирование. Из этапа в этап мы говорили о том, что у нас не хватало определенного объема денежных средств. Нам удалось на федеральном уровне показать этот дефицит, федерация нас услышала, и буквально три недели назад было принято решение по финансированию в объеме 341 млн рублей из федерального бюджета. Мы рассчитываем, что до 1 мая текущего года мы получим эти деньги.
Кроме того, мы задействовали инвестиционные возможности нашего региона. Без привлечения федеральных денежных средств, бюджетных средств региона мы сложили модель, по которой получили определенный объем жилья для расселения без финансового обеспечения. Взамен предоставили земельный участок. Я говорю о компании «ЛУГ», с которой велись очень длительные переговоры. Это проект, который сегодня мы будем позиционировать на федеральном уровне как проект по дальнейшей реализации программы расселения без финансового обеспечения бюджета. Сегодня на федеральном уровне говорится о том, что программа должна быть продолжена, но денег в том объеме, в котором они выделялись, нет. Поэтому вариант, который нам сегодня удалось сложить, должен стать позитивным примером того, как реализовывать программу расселения из аварийного жилья.
– Что будет на освободившихся участках?
Палитра того, что строится на этих участках, разнообразна.
– В ряде районов появляются просто благоустроенные площадки, детские, спортивные. Где-то освободившиеся участки выставляются на конкурс под жилищное строительство. В городе Пскове с этим проблематичнее, старое жилье небольшое и на его месте не поставишь девятиэтажку. Но палитра того, что строится на этих участках, разнообразна. В ближайшее время, возможно, главы муниципалитетов поделятся позитивным опытом – что построено на месте ветхого расселенного дома.
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