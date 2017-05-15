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Родители против закрытия восьмилетки в Порховском районе

15 Мая 2017 - 11:00
Главная → Заметки → Общество
Вопрос, что делать со школой, где сейчас учатся всего 13 человек, районные власти пытаются решить уже четыре года

К нам в редакцию за помощью обратились родители учеников Забровской школы.

С будущего года их детям предложили учиться в Славковской средней школе.

- Мы живем в деревне Махновка, в 22 километрах от деревни Лютые Болота, где находится Забровская школа, - рассказала нам мама шестиклассницы Ольга Васильева. – Если переходить в Славковичи, это еще плюс 15 километров пути. Дочке придется тратить на дорогу туда-обратно вдвое больше времени. В соседней деревне Жгилево, что еще на 6 километров дальше от школы, есть мальчик-первоклассник, он очень плохо переносит дорогу, его все время тошнит.

По словам Ольги Васильевой, недавно с родителями учеников встречались зам главы районной администрации и начальник местного управления образования, всем раздали бланки, большинство написали, что не согласны с закрытием школы.

Деревня Моньсыно, где живут другие ученики Забровской школы, находится по-соседству с Лютыми Болотами.

- Да тут до школы всего метров 300, - говорит мама еще одной шестиклассницы Людмила Павлова, - гораздо удобнее, когда ребенок под боком, сейчас возраст такой, нужен глаз да глаз. Да и дорога до Славковичей очень плохая. Я на днях ехала из Порхова, так трясло, думала, у меня мозги выскочат.

В Лютых Болотах сейчас подрастают три будущих первоклассника, которым идти в школу на будущий год.

- У нас все родители против закрытия школы. Пока есть силы, будем бороться! Районная администрация на нас давит, - продолжает Людмила. – Напирают на то, что денег нет, говорят, если школу не закрыть, всем учителям все равно придется снижать зарплату.

Сейчас на 13 учеников Забровской школы (один из них мальчик-инвалид, учится на дому) приходится восемь учителей и четыре человека обслуживающего персонала.

- Умом мы понимаем необходимость закрытия школы, но сердце все равно болит, школа нам дом родной, но деревня вымирает, - признается заведующая филиалом Забровской школы Марина Тумакова. – Расходы на школу очень велики, в классах учатся по одному ребенку, таких школ в Псковской области уже практически нет.

Почти всех педагогов Забровской школы пообещали трудоустроить. Большинство будут работать учителями в Славковской средней школе. Одна учительница уходит на пенсию, другая останется не у дел, ей предложили работу в Волышово, но она отказалась, ездить далеко.

Правда, и Забровская школа, если ее все-таки не закроют, рискует остаться без учителя начальных классов. Нынешней учительнице предложили работу в Хилово.

- Да, наши педагоги, если перейдут на работу в Славковичи, потеряют в зарплате, - признается Марина Тумакова. – Там будет меньше нагрузки. Зато есть перспективы роста.

Самой Марине Тумаковой предложили должность директора Славковской школы.

- Мы решение о закрытии Заброской школы откладываем уже четыре года, - говорит начальник управления образования Порховского района Николай Захаров. – Денег очень не хватает. Малая наполняемость влечет за собой отсутствие финансирования, мы даже ремонт сделать не можем. А в Славковичах дети будут учиться в хорошо оснащенной школе, да и социализация, когда в классе по десять человек, пойдет гораздо успешнее.

Раньше, по закону, вопрос о закрытии школы решал сход жителей деревни. Нынешний закон говорит, что власти должны учитывать мнение родителей, и если они против, необходимо создать комиссию по оценке последствий. Последнее слово за ней.

«Псковская правда» будет следить за развитием событий.
 


Комментарии: 1
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Комментарии

школьник
15 Мая 2017 - 11:59
Это же Порховский район.Там глава любит из школ магазины делать.Вторую школу превратил в Дикси, из третьей школы хотел наверное Ленту сделать, спасибо родители отстояли.
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