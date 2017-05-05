Ипотека, перепланировка, прописанные дети и бывшие супруги – какие подводные камни существуют при покупке квартиры на вторичном рынке

Разведка без боя

Квартира с нагрузкой



Выписка из реестра недвижимости убережет нового собственника от внезапных проблем.​

Квартира по ипотеке

Перепланировка: на бумаге и в жизни

Чьи долги?

Важно

Окончание читайте на следующей неделе.

«Псковская правда» собрала советы для тех, кто собирается приобрести недвижимость.Истории о том, как псковичи, мечтающие о скором новоселье, оказываются и без квартир, и без денег, появляются на страницах СМИ с завидной регулярностью. Почти два года ждут новоселья дольщики из многострадального дома № 6-а по улице Индустриальной. В начале 2017 года стало известно о десятках обманутых покупателей, пытавшихся приобрести недвижимость через субподрядчика ООО «Строй-СА» в жилом комплексе «Европа» и 12-м микрорайоне Пскова.На что обратить внимание при покупке квартиры в строящемся доме или на вторичном рынке? Какие документы следует проверять покупателю перед заключением сделки купли-продажи? Когда отдавать деньги? На эти и многие другие вопросы «Псковской правды» ответила юрист Антонина Павлова.– Я бы посоветовала обязательно заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (ЕГРН), – рассказывает юрист. – На сегодняшний день это единственный документ, подтверждающий право собственности на объект недвижимости.Выписку из ЕГРН в отношении объекта недвижимости может заказать любой гражданин. Для этого ему следует обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации и картографии по Псковской области или Многофункциональный центр либо по предварительной записи в Кадастровую палату Пскова.В выписке отражаются кадастровый номер объекта недвижимости, его адрес, площадь, кадастровая стоимость. Если жилой дом расположен на земельном участке, то мы увидим кадастровый номер земельного участка. Кроме того, в выписке содержатся сведения о правообладателе данного объекта недвижимости. Если это физическое лицо, то мы увидим, на основании какого документа данная недвижимость ему принадлежит. Например, договор купли-продажи и т.п., дата его заключения. При наличии ограничений, связанных с залогом, сервитутом и т.п., в графе «Особые отметки» это также будет отражено.– При покупке квартиры следует обязательно проверить, чтобы в квартире отсутствовали временно выписанные лица, – продолжает рассказ юрист. – Например, после развода глава семьи – собственник жилья – принимает решение продать квартиру, в которой живут его бывшая жена и дети. Если даже продавец в договоре купли-продажи берет на себя обязательство освободить квартиру от проживания третьих лиц, допустим, в течение 10 дней, то это не защитит вас от неприятностей. Часто это положение договора не исполняется, и покупатель вынужден решать проблему в судебном порядке. А это – потерянное время и судебные издержки. Конечно, позднее судебные издержки можно взыскать с продавца, который ненадлежащим образом выполнил обязательства по договору.– Да, если она имеет право пожизненного проживания и пользования этой квартирой, – констатирует юрист. – Например, в муниципальной квартире проживали супруги и мама одного из них. Затем они решили приватизировать жилье на главу семьи. Бабушка и супруга дают согласие на приватизацию квартиры, и мужчина становится единоличным собственником. Но закон о приватизации защищает и бабушку, и супругу. Он говорит, что люди, отказавшиеся от приватизации, сохраняют право пожизненного проживания и пользования данной квартирой. Это некое обременение, данный случай – исключение.Конечно, мужчина – владелец квартиры – может ее продать, но договор купли-продажи в этом случае должен содержать в качестве существенного условия договора обременение данной квартиры проживанием третьих лиц.Если данное условие не прописано, то договор считается незаключенным.Отсюда – вывод: когда продавец квартиры становится собственником в результате приватизации, то надо внимательно изучить архивную справку и список лиц, которые были зарегистрированы в данной квартире на момент приватизации. Если, помимо собственника, там указаны другие граждане (которые отказались от приватизации), то перед подписанием договора купли-продажи следует решить вопрос о снятии данных граждан с регистрационного учета. В противном случае эти лица могут сказать: «Мы не подлежим выселению!» Об этом важном моменте многие забывают. По России такие прецеденты уже есть.– Если в числе продавцов есть несовершеннолетний собственник, то необходимо получить разрешение на продажу квартиры от органов опеки и попечительства, в противном случае нотариус или Регистрационная палата откажутся регистрировать сделку купли-продажи, – информирует юрист. – С прошлого года все сделки, в которых имеется доля несовершеннолетнего, подлежат обязательному нотариальному удостоверению. Нотариус несет ответственность по данным сделкам. Бывают прецеденты, когда нотариус не соглашается с приказом органа опеки и попечительства, поскольку видит, что тот противоречит закону. Это своего рода страховка для людей. Но удостоверение данных сделок на сегодняшний день – процедура очень дорогостоящая. Если раньше договор купли-продажи любой юрист составлял за сумму от 500 до 1000 рублей, то сейчас удостоверить данный договор у нотариуса обойдется уже около 10 тысяч рублей, в зависимости от кадастровой стоимости квартиры.– Отдельного разговора заслуживают квартиры, находящиеся в залоге у банка по ипотечному кредиту, сданные в аренду, под арестом, в ренте или являющиеся предметом судебного разбирательства, – продолжает рассказ юрист. – Если продаваемая квартира находится в залоге у банка по ипотечному кредиту, то для ее продажи собственнику необходимо получить согласие банка и досрочно погасить кредит, после чего снять обременение в Регистрационной палате.Если собственник сдает квартиру в аренду и решит ее продать, то арендаторы не смогут ему помешать, но они имеют право даже после покупки квартиры проживать в ней до окончания срока по договору аренды. Бывают случаи, когда договоры аренды заключены больше чем на год. В свете последних изменений в законодательстве они подлежат государственной регистрации. На практике это делают единицы. Но если договор аренды все-таки зарегистрирован, то информацию об этом мы увидим в выписке из ЕГРН.Арест на квартиру (информацию мы увидим в графе «Особые отметки») может быть наложен судом, правоохранительными органами, если в отношении данной квартиры идет судебный спор или заведено уголовное дело. Гораздо сложнее проверить, не является ли квартира предметом судебного разбирательства. Если имеется спор в суде, то заинтересованная сторона может заявить требования об обеспечительных мерах в виде ареста на квартиру, ограничениях, связанных с ее продажей. Суд может принять соответствующее определение, и на квартиру будут наложены обеспечительные меры. Отметка о них обязательно появится в выписке из ЕГРН. Проблема в том, что многие люди судятся, не прибегая к помощи юриста, либо пользуются услугами неквалифицированного юриста и могут данное ходатайство не заявить. В этом случае информация о судебном разбирательстве в выписке из ЕГРН не будет отражена, и как следствие – данная квартира может быть отчуждена третьим лицам.– Для начала следует узнать, узаконена ли перепланировка в понравившейся вам квартире, – рекомендует юрист. – Покупая квартиру с неузаконенной перепланировкой, будущему хозяину придется в дальнейшем ее самому узаконить, а это процесс долгий и трудоемкий. Если покупатель приобретает квартиру в ипотеку, то квартиру с неузаконенной перепланировкой не одобрит банк.Приведу конкретный пример. Недавно ко мне за помощью обратился мужчина. В свое время он осуществил незаконную перепланировку в двухкомнатном блоке общежития, о чем имеется соответствующая отметка в старом техническом паспорте БТИ на квартиру. При этом кадастровый паспорт на данный объект недвижимости (уже на квартиру) информацию о том, что была осуществлена незаконная перепланировка, не содержит, поскольку в нем не предусмотрена запись для данной информации. Если бы у него покупал квартиру человек без привлечения кредитных денежных средств, то у меня, как у юриста, никаких вопросов бы не возникло, поскольку на сегодняшний день для осуществления сделки наличие технического паспорта БТИ не требуется. Но в данном случае банк при оформлении ипотеки потребовал предоставить технический паспорт. Продавец такой документ потенциальному покупателю предоставил, но в нем оказался штамп «Разрешение на перепланировку не предъявлено». Это стало основанием для банка отказать в выдаче кредитных средств.Продавец обратился ко мне за консультацией, как можно узаконить перепланировку. Но в данном случае это невозможно. Гражданин переделал одну из комнат блока под кухню. Проживает он на втором этаже многоэтажного дома. Все планировки объектов недвижимости в данном доме одинаковы, соответственно, на первом этаже под кухней будет располагаться жилая комната. В соответствии с постановлением правительства кухню запрещено размещать над жилыми помещениями. В данном случае узаконить перепланировку не представляется возможным.– Попросите продавца предоставить вам квитанции, подтверждающие отсутствие задолженностей за коммунальные платежи (газ, вода, электроэнергия), телефон и домофон, вплоть до последнего месяца, – советует юрист. – Что касается техобслуживания и коммунальных услуг, то они считаются долгами прежнего собственника. Но это не касается капитального ремонта! Если был долг у прежнего владельца, а вы купили квартиру, то долг автоматически переходит к вам.Если продавец не имеет возможности погасить задолженность, то он обязан предупредить об этом покупателя. Обе стороны должны решить, каким образом их оплатить. Долги может оплатить сам покупатель в счет стоимости покупаемой квартиры. Для этого нужно заключить письменное соглашение, где будет указано, что предоплата идет в счет погашения долгов.Долг за капитальный ремонт числится не за человеком, а за квартирой.Каждому гражданину РФ при покупке квартиры предоставляется налоговыйвычет. Он составляет 13 процентов от ее стоимости. Максимальный размер – 260 тысяч рублей.