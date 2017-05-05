Кто из школьников будет представлять Псковскую область в полуфинале известного интеллект-шоу на Первом?

В пятый раз в Пскове прошел региональный этап гуманитарной олимпиады «Умники и умницы», главный приз которой – поступление в МГИМО без экзаменов. Поучаствовать в ней съехались десятиклассники из 15 районов Псковской области. В этот раз отборочный тур прошел в «Простории». Наверное, впервые за историю игры в регионе три первых места между собой поделили юноши из псковских школ. А победителем стал десятиклассник Владислав Осипов, который учится в техническом лицее.



– Как бы это ни было странно, если учитывать, где я учусь, но у меня наклонности и любовь именно к гуманитарным дисциплинам, – говорит он. – Из школьных предметов мне больше всего нравится история и литература. Вероятнее всего, буду поступать на факультет, связанный с одной из этих дисциплин.



Владислав – победитель регионального этапа всероссийской олимпиады по истории. Собственно, эта победа и сделала его участником «Умников и умниц». В школе сразу же предложили его кандидатуру.



– Меня вызвали, вкратце рассказали о самом мероприятии, дали положение, список тем и литературы, – вспоминает Владислав. – И я согласился.



Темой регионального этапа стали события Великой российской революции в Псковском крае.

На подготовку была всего одна неделя. Как следует усесться за книги удалось только в выходные дни.



– Повезло еще, что темой регионального этапа стали события Великой российской революции в

Псковском крае, – объясняет Владислав. – Это всего один год – 1917, поэтому подготовиться можно было и за короткий промежуток времени.



Вначале было тестирование. Надо было лучше всех ответить на вопросы по теме революции 1917 года.

От этого зависело, выйдет ли участник на дорожку или сможет играть только из зала. Влад материалом владел довольно хорошо, поэтому ему досталась первая дорожка и преимущество в выборе темы.



– Точно вспомнить вопросы, которые достались именно мне, я не могу, – говорит он. – Но все они касались именно октября 1917 года и революционеров, которые принимали участие в этих событиях.

Так как все вопросы и задания были составлены на основе списка литературы, по которому мы готовились, то неожиданностей на самой олимпиаде для меня не было. Немного удивило только то, что некоторые вопросы были явно не сбалансированы. Например, кому-то нужно было просто узнать генерала Корнилова по описанию фото (в школе, если на такой вопрос не ответишь, сразу ставят двойки), а кому-то нужно было вспомнить людей, избранных в Учредительное собрание с Псковщины.



В Псковской области олимпиада проходит в пятый раз. За это время более десятка школьников региона стали участниками игр в Москве. В 2014 году выпускник Локнянской средней школы Кирилл Семенов дошел до финала и стал студентом Московского государственного института международных отношений (МГИМО).



После того как удалось правильно ответить на несколько вопросов, Владислав понял, что вполне может выйти победителем из этого испытания.



– Мысли о победе были изначально, – признается он. – Но мне все казалось, что я недостаточно был подготовлен к игре. Даже когда утром выходил из дома, было желание остаться и никуда не идти, так как все любят «накручивать» себя перед серьезными олимпиадами.



Участниками стали 15 школьников из районов Псковской области.

Владислав получил 8 орденов и одну медаль и стал победителем гуманитарной олимпиады. Теперь ему предстоит ехать в Москву, где осенью будут проходить съемки следующего этапа. Вместе с ним в следующем этапе будут участвовать школьники, которые заняли второе, третье и четвертое места.



– Олимпиада оставила хорошие впечатления, – говорит Владислав. – Здесь есть и заслуга судей, и площадки, на которой проходило мероприятие, и, конечно, зала, который пришел посмотреть на игру и задал нужную атмосферу.



Второе место занял десятиклассник Гуманитарного лицея Георгий Москалев. Его результат – 4 ордена и одна медаль. Призером третьей степени стал Леонид Климчук из Псковского педагогического комплекса. У него 3 ордена и 1 медаль.

Кстати



В этом году за право стать студентками МГИМО боролись Диана Дубинина из Пустошки и псковичка Валерия Алексеева. Обе девушки прошли в полуфинал, но до конца не дошли. Валерия получила в полуфинале орден и приглашение на финальную игру. Но, к сожалению, из-за олимпиады МГУ участие в ней принять не смогла.

