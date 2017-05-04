Огромное количество фотографий с новоржевским лимонадом, снятых в разных точках земного шара, заполонили интернет. Кто запустил эту добрую акцию



А началось все с этой фотографии.



Под этим фото автор оставил такую надпись: «Угостила лимонадом коллегу, товарища Черномырдина. Лимонад ему понравился. Город Боровск, Калужская область».



Итоги конкурса по номинациям «Самое дальнее путешествие», «Самое оригинальное фото», «Лучшее фото на фоне местных достопримечательностей», «Фото в необычной обстановке» будут подведены в День города.



По дороге в Финляндию.



Рим. Фонтан.





В Обнинске (Калужская область) рядом с легендарной подлодкой К-14.

Фото из группы «Земля новоржевская»



Многие слышали, что в маленьком Новоржеве производят вкусный и дешевый лимонад. В летнее время в местном райпо дачники скупают его ящиками. Лимонад завоевал любовь многих и многих жителей и гостей региона, а теперь – покоряет мир.– В группе «Земля новоржевская» «ВКонтакте» появилась фотография новоржевского лимонада на Красной площади в Москве, которая собрала много откликов. Это подтолкнуло нас к идее провести конкурс «Новоржевский лимонад путешествует по России и миру!», – рассказывает журналист газеты «Земля новоржевская» Павел Михайлов. – В этом году наш город отмечает свой юбилейный, 240-й день рождения. А один из символов Новоржева – лимонад. Мы подумали, а почему бы и нет?За месяц, что конкурс идет, в альбоме группы появились десятки снимков лимонада в самых разных городах.– Люди активно откликнулись, – говорит Павел. – Думаю, что количество фотографий будет расти, ведь впереди сезон отпусков.Благодаря Оксане Ефимовой местный лимонад побывал в Риме и Ватикане и даже на побережье Средиземного моря.– Участвуем в конкурсе, потому что идея понравилась, – объясняет она. – Лимонад любит вся наша семья, и любовь к нему мы несем в массы. Его знают не только в Новоржеве, но и во многих городах России и даже за рубежом.Оксана родом из Новоржева, живет в Санкт-Петербурге. В родном городе у нее остались друзья детства да дом, который достался в наследство от любимой бабушки. В свободное время она любит возвращаться сюда.Когда мы общались с Оксаной, она как раз с семьей отдыхала в Италии.– Лимонад летел с нами самолетом в багажном отделении. До этого наша соседка из Новоржева Наталья Федорова прислала нам его с автобусом. Спасибо ей! Лимонад везли подруге. Она живет в Риме, а сама тоже из Новоржева. Ну а уже будучи у нее в гостях, вычитали про акцию и решили поучаствовать. Где мы его только не фотографировали! На днях улетаем, а лимонад в последний день выпьем торжественно все вместе.Целую серию фотографий с новоржевским лимонадом разместила Валентина Амосова.– Новоржев – моя малая родина, – рассказала она. – Я родилась там (в 12 км от города) и прожила 10 лет. С 1979 года живу в Санкт-Петербурге. В Новоржеве бываю часто, там остался родительский дом в деревне... А лимонад действительно вкусный! На нем выросли мои дети (у меня 3 сына), теперь его полюбила и внучка (ей скоро 3 года). Всякий раз, когда еду в Новоржев, привожу несколько бутылочек – все идут на ура!По роду деятельности Валентине часто приходится бывать в командировках. Признается, что по возможности старается брать с собой любимый напиток. Вместе они уже были в Хельсинки, Обнинске, Боровске, Москве.Побывал лимонад и у наших соседей в Великом Новгороде.– Побывал да там и остался, – написала под фотографией автор снимка Наталья Степанова. – Пришлось подарить эту бутылочку сотруднику новгородского музея, обратившему внимание на нас, фотографирующих «путешественника» рядом с их местным львом. Уверены, что у нашего лимонада теперь одним поклонником стало больше. Хотя почему одним? Он же с кем-нибудь им обязательно поделится!