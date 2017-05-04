«Псковская правда» привлекла внимание профильных чиновников к проблемному объекту на воде

Отличия в облике плавучего кафе от заявленного проекта официально подтвердились.



«Внешний облик плавучего сооружения, появившегося этой весной на реке Великой, несомненно, не соответствует ранее согласованному проекту. Пока он представляет собой объект незавершенного приспособления и требует ремонта и доработки», – такой ответ на свой запрос «Псковская правда» получила из Госкомитета по охране объектов культурного наследия за подписью его председателя Елены Яковлевой.



Напомним, пару недель назад на реке Великой в районе областной больницы появилось плавучее сооружение. Сообщалось, что кафе «Чайка» заработает этим летом. Его владелец Арташес Аракелян утверждает, что кафе создано по проекту, который был согласован в Госкомитете по охране ОКН в октябре 2015 года. Однако невооруженным глазом видна разница между проектом и его воплощением. Оба архитектора, работавшие над проектом, – Галина Тютюнникова и Алексей Красильников – свое авторство не признают. В интервью «Псковской правде» Аракелян попросил псковичей творенье на воде не критиковать, а… дождаться его открытия.





Гидрошалман: Ожидание и реальность.

О появлении объекта на водах Великой в Госкомитете по охране ОКН узнали после звонка «Псковской правды». Примечательно, что по законодательству согласование облика объекта происходит только на бумаге. Когда проект одобрен экспертами, доработан в соответствии с их замечаниями – собственнику уже необязательно приходить в госорганы: «Посмотрите, что я построил». С этого момента контроль становится (или не становится) инициативой госорганов.



Отметим, что кафе находится на линии обзора Мирожского монастыря, Покровской башни, Кремля – объектов, которые на федеральном уровне продвигаются в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.



По информации «Псковской правды», 24 апреля чиновники встречались с собственником кафе и указали ему на несоответствия в проекте. В свою очередь, Аракелян обещал привести его в соответствующий вид. «Псковская правда» обещает подробно освещать ситуацию.



Мнения

После выхода первой публикации псковичи недвусмысленно отреагировали на появление водного кафе.



«Картинка и реалии всегда разные. Общепита в городе более чем! Людей же не спросили, хотят ли они такое видеть? Напротив ДСК в зеленой зоне тоже ставят на лето шалман. Он вообще там не нужен! Орет музыка, народу практически нет. Наблюдаю это зрелище несколько лет! Только по большим праздникам какое-то шевеление людей. Вокруг грязно. Костры, мангалы, пьянка – наверно, самое крутое удовольствие. Теперь и шалман на воде. Зачем?»



Владимир: «Обычная история – заказчик может изуродовать архитекторский проект, как хочет. Авторское право в архитектуре не работает».



«Лучше бы тоже набережную нормальную сделали с парком. Сажайте деревья – потомки вас оценят».



«Очередной ужас! Неужто в Пскове нет главного архитектора, который отвечал бы за весь этот беспредел. И нестыдно нам за все эти безобразия?! Кому нужны шалманы, уродующие вид реки?!»



Артем: «Согласен с Владимиром. До каких пор за скаредность и тупость заказчиков будут отвечать авторы идей? «Воздушную и праздничную идею» заказчик выстроил советским ларьком. Жаль затраченных эмоций авторов».



Ангелина: «В городе давно нет архитектора, понимающего значимость исторического Пскова. Есть господа с деньгами, вот они что хотят, то и делают. По размеру кошелька строят кто избушку на курьих ножках, а кто – дворец-безвкусие, на который без слез смотреть нельзя. А «посаженный» городской архитектор для всех хорош. Его сердце город не любит. Что еще можно думать в его адрес, если всякого рода архитектурные «шедевры» растут как грибы после дождя?! Эх!!! Жаль город».



Артем: «С торговца что взять, его только прибыль интересует. Но те, кто дали ему зеленый свет на это безобразие, должны ответить по закону. У тех, кто его лепил из чего ни попадя, руки из одного места растут, а у тех, кто это разрешил, то ли с головой проблемы, то ли совесть спит».



Виктор: «Вдоль дорог сараев мало – речку захламлять принялись».



«Если уровень вхождения в культуру и способность организовать свой досуг ограничиваются лишь хождением в шалман, то у меня для вас плохие новости».



Наталья: «Я, когда бываю в Пскове, люблю город фотографировать. И Псков местами с годами становится красивее и приятней. А вот это будет несколько изгаживать прекрасные привычные виды. Зацепило!»