До Пушкинских Гор на поезде
Вокзал в Сущево уже готов принимать первых туристов
Железнодорожный вокзал в Сущево Бежаницкого района, который недавно стал транспортно-пересадочным узлом, в том числе для туристов, направляющихся в Пушкинские Горы, уже готов принимать пассажиров.
Осенью прошлого года в регионе был презентован проект «Поезд в Пушкинские Горы» (открытие транспортно-пересадочного узла в Сущево), который должен был решить проблему доставки в Пушкинский заповедник туристов из 5 регионов России и даже 8 европейских государств.
Дело в том, что через станцию Сущево, которая находится в 67 км (примерно 1,5 часа езды) от Пушкинских Гор, проходят междугородние поезда. Через нее проложены железнодорожные маршруты в Москву, Санкт-Петербург, Мурманск, Калининград и Петрозаводск, а также в Белоруссию, Латвию, Литву, Молдавию, Украину, Польшу, Чехию, Австрию. Поэтому для реализации проекта необходимо лишь привязать к проходящим поездам дополнительный автобусный рейс «Сущево – Пушкинские Горы», превратить полустанок Сущево в трансферный вокзал, а также проинформировать тех, кому этот маршрут будет интересен. А интересен он может быть не только туристам, добирающимся в Пушкинские Горы, но псковичам, поскольку открывает дополнительные возможности для поездок, в том числе за границу.
В настоящее время, по словам заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова, работа идет полным ходом.
– Железная дорога передает нам в аренду транспортно-пересадочный узел в деревне Сущево. Железнодорожники взяли на себя часть затрат – приводят в нормативное состояние перрон, ремонтируют вокзал, – сообщил «Псковской правде» Александр Кузнецов. – Что касается перрона, правда, для того чтобы производить нормальную высадку и посадку пассажиров, он, к сожалению, не приспособлен. Поэтому с железнодорожниками сейчас общаемся, возможно, мы возьмем эту часть на себя. Также требуется корректировка расписания проходящих поездов, так как многие стоят по 1-2 минуты.
Ведется диалог с туристическими фирмами, которые готовы сюда привозить туристов.
– Думаю, в летний период большое количество туристов воспользуется этим транспортно-пересадочным узлом, – отметил он.
Осенью прошлого года в регионе был презентован проект «Поезд в Пушкинские Горы» (открытие транспортно-пересадочного узла в Сущево), который должен был решить проблему доставки в Пушкинский заповедник туристов из 5 регионов России и даже 8 европейских государств.
Дело в том, что через станцию Сущево, которая находится в 67 км (примерно 1,5 часа езды) от Пушкинских Гор, проходят междугородние поезда. Через нее проложены железнодорожные маршруты в Москву, Санкт-Петербург, Мурманск, Калининград и Петрозаводск, а также в Белоруссию, Латвию, Литву, Молдавию, Украину, Польшу, Чехию, Австрию. Поэтому для реализации проекта необходимо лишь привязать к проходящим поездам дополнительный автобусный рейс «Сущево – Пушкинские Горы», превратить полустанок Сущево в трансферный вокзал, а также проинформировать тех, кому этот маршрут будет интересен. А интересен он может быть не только туристам, добирающимся в Пушкинские Горы, но псковичам, поскольку открывает дополнительные возможности для поездок, в том числе за границу.
В настоящее время, по словам заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова, работа идет полным ходом.
– Железная дорога передает нам в аренду транспортно-пересадочный узел в деревне Сущево. Железнодорожники взяли на себя часть затрат – приводят в нормативное состояние перрон, ремонтируют вокзал, – сообщил «Псковской правде» Александр Кузнецов. – Что касается перрона, правда, для того чтобы производить нормальную высадку и посадку пассажиров, он, к сожалению, не приспособлен. Поэтому с железнодорожниками сейчас общаемся, возможно, мы возьмем эту часть на себя. Также требуется корректировка расписания проходящих поездов, так как многие стоят по 1-2 минуты.
Ведется диалог с туристическими фирмами, которые готовы сюда привозить туристов.
– Думаю, в летний период большое количество туристов воспользуется этим транспортно-пересадочным узлом, – отметил он.
Светлана Синцова Автор фото: Андрей Степанов
Комментарии: 0
Ранее в разделе
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
04 Мая 2017
- Концерт Елены Фединой состоится сегодня вечером в БКЗ17:13
- Кто прибежал первым? Результаты Эстафеты на маршруте №116:26
- Победителей среди псковских учащихся выявили на ежегодной Эстафете16:24
- Эстафета Победы: Итоги женщин на маршруте №2 зафиксированы16:12
- Подсчитаны результаты традиционной Эстафеты на корпоративном маршруте16:00
- Псков пробежал: Список мужчин-лидеров на маршруте №215:54
- Эстафета – 2017: Стали известны победители VIP-забега15:48
- Озвучены первое, второе и третье место семейного забега Эстафеты Победы15:41
- Псковский театр для подростков переходит границы12:22
- Бесплатные билеты на «Другое искусство» появятся 5 мая11:13
- Сегодня центр Пскова перекроют ради Эстафеты Победы11:05
- «Газпром газораспределение Псков» внесена в реестр работодателей, соблюдающих трудовые права работников03.05, 17:15
- Очевидец: На «четырех углах» авария. Следов крови нет03.05, 12:05
- «Ростелеком» поддержал ежегодную легкоатлетическую эстафету03.05, 11:58
- В сети появилась окончательная программа фестиваля «Другое искусство»03.05, 11:49
- Андрей Удалов с ГТРК «Псков»: На Эстафете обязательно встретишь знакомых03.05, 11:37
- Псковская область – лидер по производству свинины в РФ03.05, 10:29
- Студенты поддержали Юлию Самойлову «Мировидением»02.05, 15:02
- Для дачников Пскова снизили ставку земельного налога02.05, 14:40
- Новый руководитель «Псковпассажиравтотранса» ответит на вопросы читателей «Псковской правды»02.05, 14:35
Лидеры обсуждений
- Гидрошалман
- Школа неместного значения
- Как получить льготы на поезд Псков – Санкт-Петербург
- Иван Цецерский: Иметь право ходить в новую школу должны и школьники Пскова, и школьники района
- Олег Сирота: Хотелось бы сделать «сырную дорогу» от Москвы до Пскова
- Деликатный вопрос
- Талабы для китайцев
- Врачи: К абортам приводит безграмотность
- Андрей Турчак высказался о том, как должен формировать список учеников новой школы
- Националист Гоша Ариец задержан полицией
Фото
72-я Эстафета ПобедыПарад участников эстафеты на призы газеты «Псковская правда»В Пскове прошел праздник «Маленький чемпион»Танки в городе: в Пскове отрепетировали Парад ПобедыВесь фото архив
Видео
Псковичи отметили годовщину Ледового побоищаКрым – Россия! Навсегда!Стычка «лошадниц» в Детском паркеЗапрет выхода на лёд псковичи игнорируютВесь видео архив