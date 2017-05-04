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До Пушкинских Гор на поезде

04 Мая 2017 - 10:15
Главная → Заметки → Общество
Вокзал в Сущево уже готов принимать первых туристов
Железнодорожный вокзал в Сущево Бежаницкого района, который недавно стал транспортно-пересадочным узлом, в том числе для туристов, направляющихся в Пушкинские Горы, уже готов принимать пассажиров.

Осенью прошлого года в регионе был презентован проект «Поезд в Пушкинские Горы» (открытие транспортно-пересадочного узла в Сущево), который должен был решить проблему доставки в Пушкинский заповедник туристов из 5 регионов России и даже 8 европейских государств. 

Дело в том, что через станцию Сущево, которая находится в 67 км (примерно 1,5 часа езды) от Пушкинских Гор, проходят междугородние поезда. Через нее проложены железнодорожные маршруты в Москву, Санкт-Петербург, Мурманск, Калининград и Петрозаводск, а также в Белоруссию, Латвию, Литву, Молдавию, Украину, Польшу, Чехию, Австрию. Поэтому для реализации проекта необходимо лишь привязать к проходящим поездам дополнительный автобусный рейс «Сущево – Пушкинские Горы», превратить полустанок Сущево в трансферный вокзал, а также проинформировать тех, кому этот маршрут будет интересен. А интересен он может быть не только туристам, добирающимся в Пушкинские Горы, но псковичам, поскольку открывает дополнительные возможности для поездок, в том числе за границу.

В настоящее время, по словам заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова, работа идет полным ходом. 

– Железная дорога передает нам в аренду транспортно-пересадочный узел в деревне Сущево. Железнодорожники взяли на себя часть затрат – приводят в нормативное состояние перрон, ремонтируют вокзал, – сообщил «Псковской правде» Александр Кузнецов. – Что касается перрона, правда, для того чтобы производить нормальную высадку и посадку пассажиров, он, к сожалению, не приспособлен. Поэтому с железнодорожниками сейчас общаемся, возможно, мы возьмем эту часть на себя. Также требуется корректировка расписания проходящих поездов, так как многие стоят по 1-2 минуты. 

Ведется диалог с туристическими фирмами, которые готовы сюда привозить туристов. 

– Думаю, в летний период большое количество туристов воспользуется этим транспортно-пересадочным узлом, – отметил он.  
 

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