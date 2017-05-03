Юрий Лымарь: Необязательно сажать, чтобы наказать
В псковских колониях сидят террористы, «запрещенку» туда пытаются забросить на беспилотниках, а заключенным раз в год разрешают вино
Формальным поводом встречи начальника УФСИН России по Псковской области Юрия Лымаря и журналистов стал отмечаемый 7 мая День работников уголовно-исполнительных инспекций. Но за чашкой чая со сладостями разговор шагнул далеко за рамки домашнего ареста и принудительных работ.
С этого года заключенные в колониях Псковской области имеют возможность вспомнить вкус вина. В штате УФСИН появилась должность помощника начальника УФСИН по работе с верующими. Пост занял отец Михаил (Федоров), настоятель псковской церкви Козьмы и Дамиана с Примостья. Число верующих среди сидельцев столь велико, что они даже собственными руками строят на зоне церкви, как, например, храм Георгия Победоносца в себежском Сосновом Бору.
– Объезжает колонии, смотрит, как все поставлено, докладывает мне, что нужно сделать, – рассказал об обязанностях нового помощника Юрий Лымарь.
В частности, отец Михаил указал, что для пасхального причастия требуется вино, между тем алкоголь в колониях под строгим запретом. Однако ради праздника сделали исключение, порция была ничтожно мала.
По нашим зонам сидят не только православные. Пожалуй, вторая по величине диаспора – мусульманская.
– Молитвам их мы не препятствуем, но мечети строить не будем, – обозначил Юрий Лымарь свою позицию.
Сидят в псковских колониях члены международных террористических организаций, включая запрещенное в России «Исламское Государство». Есть два «вора в законе», они находятся в разных колониях. Криминальные генералы, по словам Юрия Лымаря, содержатся в строгих условиях, в помещениях камерного типа и изолированы от общей массы заключенных для предотвращения возможности беспорядков.
Прогрессивное наказание с лишением свободы не связано.
В каждой колонии есть таксофон, а вот мобильные, хоть и запрещены, «скрывать не будем, они есть».
Ситуация в нашем регионе не уникальна, аналогичная картина по всей стране. Зато в следственном изоляторе сотовой связи нет, гарантирует Юрий Лымарь. Заключенные пытаются использовать современные технологии и в других видах, банальный переброс запрещенных предметов через колючую проволоку сменился полетами над зоной квадрокоптеров с нелегальным грузом.
– Длительные тюремные сроки к хорошему не ведут, – уверен Юрий Лымарь. – Россия на сегодняшний день остается одной из самых тюремных стран мира. Вроде бы сокращается общее число заключенных по сравнению с тем, как это было в СССР. Но если посмотреть соотношение числа сидящих и всего населения, то у нас один из самых высоких индексов. Более прогрессивный вид отбывания наказаний не связан с лишением свободы и позволяет осужденным не прерывать социально значимых связей.
В следующем году в Псковской области, скорее всего, появится собственный центр, на базе которого приговоренные к принудительным работам будут отбывать трудовую повинность. Руководство УФСИН уже присмотрело помещения на территории профильной академии в Любятово. В этом центре осужденные будут жить, а на работу отправятся на гражданские предприятия. Суды региона уже начали с 2017 года выносить соответствующие приговоры, но отбывать это наказание приходится пока в Карелии. На принудительных работах часть заработка вычитает государство, часть остается осужденному. То же самое относится к исправительным работам, только живет осужденный дома. А вот на обязательных работах труд бесплатный.
Прямо сейчас 25 человек в Псковской области носят электронные «браслеты» (средства надзора и контроля), находясь под домашним арестом во время следствия.
– Любая манипуляция с устройством, попытки его снять или срезать, сразу отображается на центральном пульте. Отработка таких тревожных сообщений – повседневная практика для наших сотрудников, – сообщила Алена Демидова, начальник Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН.
На учете в инспекции – осужденные условно, в том числе несовершеннолетние, осужденные к обязательным и исправительным работам, лица, лишенные права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, лица с отсрочкой приговора, с ограничением свободы (те же электронные браслеты, но уже после приговора суда, который решает, сколько времени и на какой территории можно проводить вне дома).
– Одна из основных задач Уголовно-исполнительной инспекции – привлечь к обязательным и исправительным работам осужденных к отбыванию наказания в этом виде. Ударников труда среди них нет, – констатирует Юрий Лымарь. – Мы смогли донести до глав районов, что трудоустройство осужденных без изоляции от общества влияет на состояние преступности в районе, главы отчитываются об этом перед губернатором. Нам оказывается помощь, которая не требует затрат.
– Поздравляю всех сотрудников и ветеранов с Днем работников уголовно-исполнительных инспекций. В этом году службе исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, исполняется 98 лет. Успешное решение возложенных на инспекции задач зависит в первую очередь от добросовестного и усердного труда каждого сотрудника, от его ответственности и инициативы. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов в службе.
1900 осужденных без изоляции от общества состоят в среднем одновременно на учете в Уголовно-исполнительной инспекции Псковской области.
С этого года заключенные в колониях Псковской области имеют возможность вспомнить вкус вина. В штате УФСИН появилась должность помощника начальника УФСИН по работе с верующими. Пост занял отец Михаил (Федоров), настоятель псковской церкви Козьмы и Дамиана с Примостья. Число верующих среди сидельцев столь велико, что они даже собственными руками строят на зоне церкви, как, например, храм Георгия Победоносца в себежском Сосновом Бору.
– Объезжает колонии, смотрит, как все поставлено, докладывает мне, что нужно сделать, – рассказал об обязанностях нового помощника Юрий Лымарь.
В частности, отец Михаил указал, что для пасхального причастия требуется вино, между тем алкоголь в колониях под строгим запретом. Однако ради праздника сделали исключение, порция была ничтожно мала.
По нашим зонам сидят не только православные. Пожалуй, вторая по величине диаспора – мусульманская.
– Молитвам их мы не препятствуем, но мечети строить не будем, – обозначил Юрий Лымарь свою позицию.
Сидят в псковских колониях члены международных террористических организаций, включая запрещенное в России «Исламское Государство». Есть два «вора в законе», они находятся в разных колониях. Криминальные генералы, по словам Юрия Лымаря, содержатся в строгих условиях, в помещениях камерного типа и изолированы от общей массы заключенных для предотвращения возможности беспорядков.
Прогрессивное наказание с лишением свободы не связано.
В каждой колонии есть таксофон, а вот мобильные, хоть и запрещены, «скрывать не будем, они есть».
Ситуация в нашем регионе не уникальна, аналогичная картина по всей стране. Зато в следственном изоляторе сотовой связи нет, гарантирует Юрий Лымарь. Заключенные пытаются использовать современные технологии и в других видах, банальный переброс запрещенных предметов через колючую проволоку сменился полетами над зоной квадрокоптеров с нелегальным грузом.
– Длительные тюремные сроки к хорошему не ведут, – уверен Юрий Лымарь. – Россия на сегодняшний день остается одной из самых тюремных стран мира. Вроде бы сокращается общее число заключенных по сравнению с тем, как это было в СССР. Но если посмотреть соотношение числа сидящих и всего населения, то у нас один из самых высоких индексов. Более прогрессивный вид отбывания наказаний не связан с лишением свободы и позволяет осужденным не прерывать социально значимых связей.
В следующем году в Псковской области, скорее всего, появится собственный центр, на базе которого приговоренные к принудительным работам будут отбывать трудовую повинность. Руководство УФСИН уже присмотрело помещения на территории профильной академии в Любятово. В этом центре осужденные будут жить, а на работу отправятся на гражданские предприятия. Суды региона уже начали с 2017 года выносить соответствующие приговоры, но отбывать это наказание приходится пока в Карелии. На принудительных работах часть заработка вычитает государство, часть остается осужденному. То же самое относится к исправительным работам, только живет осужденный дома. А вот на обязательных работах труд бесплатный.
Прямо сейчас 25 человек в Псковской области носят электронные «браслеты» (средства надзора и контроля), находясь под домашним арестом во время следствия.
– Любая манипуляция с устройством, попытки его снять или срезать, сразу отображается на центральном пульте. Отработка таких тревожных сообщений – повседневная практика для наших сотрудников, – сообщила Алена Демидова, начальник Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН.
На учете в инспекции – осужденные условно, в том числе несовершеннолетние, осужденные к обязательным и исправительным работам, лица, лишенные права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, лица с отсрочкой приговора, с ограничением свободы (те же электронные браслеты, но уже после приговора суда, который решает, сколько времени и на какой территории можно проводить вне дома).
– Одна из основных задач Уголовно-исполнительной инспекции – привлечь к обязательным и исправительным работам осужденных к отбыванию наказания в этом виде. Ударников труда среди них нет, – констатирует Юрий Лымарь. – Мы смогли донести до глав районов, что трудоустройство осужденных без изоляции от общества влияет на состояние преступности в районе, главы отчитываются об этом перед губернатором. Нам оказывается помощь, которая не требует затрат.
Из первых устЮрий Лымарь:
– Поздравляю всех сотрудников и ветеранов с Днем работников уголовно-исполнительных инспекций. В этом году службе исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, исполняется 98 лет. Успешное решение возложенных на инспекции задач зависит в первую очередь от добросовестного и усердного труда каждого сотрудника, от его ответственности и инициативы. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов в службе.
Цифры5 тысяч человек сидят в колониях Псковской области.
1900 осужденных без изоляции от общества состоят в среднем одновременно на учете в Уголовно-исполнительной инспекции Псковской области.
Автор фото: Андрей Степанов
Комментарии: 1
Комментарии
лариса
03 Мая 2017 - 12:09
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ СОТРУДНИКОВ УФСИН !!!! МИРА! ЗДОРОВЬЯ!
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