Как получить льготы на поезд Псков – Санкт-Петербург
В регионе запустили ж/д сообщение с Северной столицей. Пока, правда, лишь с пересадкой
По многочисленным просьбам публикуем подробное расписание.
Прибытие на Балтийский вокзал СПб – в 11:07.
№ 6161 Санкт-Петербург-Балтийский – Луга
№ 6561 Луга – Псков
№ 6562 Псков – Луга
№ 6162 Луга – Санкт-Петербург-Балтийский
Полная стоимость билета обойдется обычным пассажирам всего на несколько десятков рублей дороже билета на маршрутку. А вот льготники могут значительно сэкономить.
Жители нашего региона, имеющие право на льготы в пригородном железнодорожном транспорте, могут купить билет за 50 % стоимости. Однако льготный тариф действует только на поезд Псков – Луга. От Луги до Санкт-Петербурга придется ехать за полную стоимость, поскольку это территория соседнего региона.
К льготным категориям граждан относятся:
1. Лица, являющиеся пенсионерами, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, подтвердившие данный факт архивными (наградными) документами или записями в трудовой книжке (труженики тыла).
2. Лица, являющиеся пенсионерами, принимавшие участие в разминировании народно-хозяйственных объектов и территории Псковской области, временно находившихся в зоне оккупации немецко-фашистскими войсками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (участники разминирования территории Псковской области).
3. Ветераны труда, являющиеся пенсионерами, из числа лиц: имеющих удостоверение «Ветеран труда»; награжденных орденами или медалями либо удостоенных почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награжденных ведомственными знаками отличия в труде на уровне министерств, ведомств СССР или Российской Федерации, имеющих трудовой стаж, необходимый для назначения пенсий по старости или за выслугу лет; лиц, начавших трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны, подтвердивших данный факт архивными документами либо записями в трудовой книжке, имеющих трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин; ветераны военной службы по достижении возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».
4. Реабилитированные лица, пострадавшие от политических репрессий.
5. Граждане, награжденные знаком «Почетный донор России», знаком «Почетный донор СССР».
Питер – ПсковС 28 апреля из Питера в Псков можно добраться по железной дороге всего за 4 часа (учитывая пересадку, на которую отводится 12 минут). Поезда начали уже ходить в ежедневном режиме. Отправление из СПб в 17:25 (остановка в Гатчине в 18:07-18:08). В Лугу поезд прибывает в 19:30. И уже в 19:42 от перрона отходит стыковочный поезд Луга – Псков (остановка в Плюссе – в 20:21-20:23 и Стругах Красных – в 20:44-20:46). Прибытие в Псков – в 21:39.
Псков – ПитерИз Пскова в Северную столицу поезда также начали ходить в ежедневном режиме. Отправление из Пскова – в 6:57 (остановка в Стругах Красных – в 7:55-7:57 и Плюссе – 8:19-8:21). Прибытие в Лугу – в 9:00. На пересадку дается 20 минут. Отправление из Луги в 9:20 (остановка в Гатчине – в 10:28-10:29).
Прибытие на Балтийский вокзал СПб – в 11:07.
Ежедневно: из Пскова – в 6:57, из СПб – в 17:25.
Официальные названия поездов(пригодится при покупке билетов)
№ 6161 Санкт-Петербург-Балтийский – Луга
№ 6561 Луга – Псков
№ 6562 Псков – Луга
№ 6162 Луга – Санкт-Петербург-Балтийский
Льготы
Полная стоимость билета обойдется обычным пассажирам всего на несколько десятков рублей дороже билета на маршрутку. А вот льготники могут значительно сэкономить.
Жители нашего региона, имеющие право на льготы в пригородном железнодорожном транспорте, могут купить билет за 50 % стоимости. Однако льготный тариф действует только на поезд Псков – Луга. От Луги до Санкт-Петербурга придется ехать за полную стоимость, поскольку это территория соседнего региона.
К льготным категориям граждан относятся:
1. Лица, являющиеся пенсионерами, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, подтвердившие данный факт архивными (наградными) документами или записями в трудовой книжке (труженики тыла).
2. Лица, являющиеся пенсионерами, принимавшие участие в разминировании народно-хозяйственных объектов и территории Псковской области, временно находившихся в зоне оккупации немецко-фашистскими войсками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (участники разминирования территории Псковской области).
3. Ветераны труда, являющиеся пенсионерами, из числа лиц: имеющих удостоверение «Ветеран труда»; награжденных орденами или медалями либо удостоенных почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награжденных ведомственными знаками отличия в труде на уровне министерств, ведомств СССР или Российской Федерации, имеющих трудовой стаж, необходимый для назначения пенсий по старости или за выслугу лет; лиц, начавших трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны, подтвердивших данный факт архивными документами либо записями в трудовой книжке, имеющих трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин; ветераны военной службы по достижении возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».
4. Реабилитированные лица, пострадавшие от политических репрессий.
5. Граждане, награжденные знаком «Почетный донор России», знаком «Почетный донор СССР».
Где купить билетыБилеты можно купить в пригородных кассах на железнодорожном вокзале. Так как поезд пригородный, онлайн билеты не продаются.
ВажноПрямой поезд на СПб (дополнительно к существующим) начнет ходить с 26 мая.
Наталья Баранова Автор фото: Андрей Степанов
Комментарии: 1
Комментарии
Анонимный
03 Мая 2017 - 12:43
А про федеральных льготников почему не пишете?? Например инвалиды имеют право на полностью бесплатный проезд.
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