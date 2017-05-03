3 Мая 2017
Псков
+12 .. +14 °C
Великие Луки
+9 .. +11 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеМодная революцияЭстафета на призы «Псковской правды»Деловой мир

Как получить льготы на поезд Псков – Санкт-Петербург

03 Мая 2017 - 09:45
Главная → Заметки → Общество
В регионе запустили ж/д сообщение с Северной столицей. Пока, правда, лишь с пересадкой
По многочисленным просьбам публикуем подробное расписание.
 

Питер – Псков

С 28 апреля из Питера в Псков можно добраться по железной дороге всего за 4 часа (учитывая пересадку, на которую отводится 12 минут). Поезда начали уже ходить в ежедневном режиме. Отправление из СПб в 17:25 (остановка в Гатчине в 18:07-18:08). В Лугу поезд прибывает в 19:30. И уже в 19:42 от перрона отходит стыковочный поезд Луга – Псков (остановка в Плюссе – в 20:21-20:23 и Стругах Красных – в 20:44-20:46). Прибытие в Псков – в 21:39.
 

Псков – Питер

Из Пскова в Северную столицу поезда также начали ходить в ежедневном режиме. Отправление из Пскова – в 6:57 (остановка в Стругах Красных – в 7:55-7:57 и Плюссе – 8:19-8:21). Прибытие в Лугу – в 9:00. На пересадку дается 20 минут. Отправление из Луги в 9:20 (остановка в Гатчине – в 10:28-10:29).
Прибытие на Балтийский вокзал СПб – в 11:07.

 

Ежедневно: из Пскова – в 6:57, из СПб – в 17:25.

 

Официальные названия поездов

(пригодится при покупке билетов)

№ 6161 Санкт-Петербург-Балтийский – Луга 
№ 6561 Луга – Псков
№ 6562 Псков – Луга
№ 6162 Луга – Санкт-Петербург-Балтийский
 

Льготы


Полная стоимость билета обойдется обычным пассажирам всего на несколько десятков рублей дороже билета на маршрутку. А вот льготники могут значительно сэкономить.

Жители нашего региона, имеющие право на льготы в пригородном железнодорожном транспорте, могут купить билет за 50 % стоимости. Однако льготный тариф действует только на поезд Псков – Луга. От Луги до Санкт-Петербурга придется ехать за полную стоимость, поскольку это территория соседнего региона. 

К льготным категориям граждан относятся:

1. Лица, являющиеся пенсионерами, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, подтвердившие данный факт архивными (наградными) документами или записями в трудовой книжке (труженики тыла).

2. Лица, являющиеся пенсионерами, принимавшие участие в разминировании народно-хозяйственных объектов и территории Псковской области, временно находившихся в зоне оккупации немецко-фашистскими войсками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (участники разминирования территории Псковской области).

3. Ветераны труда, являющиеся пенсионерами, из числа лиц: имеющих удостоверение «Ветеран труда»; награжденных орденами или медалями либо удостоенных почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награжденных ведомственными знаками отличия в труде на уровне министерств, ведомств СССР или Российской Федерации, имеющих трудовой стаж, необходимый для назначения пенсий по старости или за выслугу лет; лиц, начавших трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны, подтвердивших данный факт архивными документами либо записями в трудовой книжке, имеющих трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин; ветераны военной службы по достижении возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

4. Реабилитированные лица, пострадавшие от политических репрессий.

5. Граждане, награжденные знаком «Почетный донор России», знаком «Почетный донор СССР».
 

Где купить билеты 

Билеты можно купить в пригородных кассах на железнодорожном вокзале. Так как поезд пригородный, онлайн билеты не продаются. 
 

Важно 

Прямой поезд на СПб (дополнительно к существующим) начнет ходить с 26 мая.
 

Комментарии: 1
Читать Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Ранее в разделе

Юрий Лымарь: Необязательно...Чей салют круче:...Как потратят федеральные...

Комментарии

Анонимный
03 Мая 2017 - 12:43
А про федеральных льготников почему не пишете?? Например инвалиды имеют право на полностью бесплатный проезд.
Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

В Пскове прошел праздник «Маленький чемпион»Танки в городе: в Пскове отрепетировали Парад ПобедыВ Пскове открылся свой Центр науки и спорта «Без предела»Учитель года Псковской области 2017 на уроке физики
Весь фото архив

Видео

Псковичи отметили годовщину Ледового побоищаКрым – Россия! Навсегда!Стычка «лошадниц» в Детском паркеЗапрет выхода на лёд псковичи игнорируют
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 26 апреля
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеМодная революцияЭстафета на призы «Псковской правды»Деловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50