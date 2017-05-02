Чей салют круче: Псков против Великих Лук (ИНФОГРАФИКА)
Организаторы двух огненных шоу раскрыли «Псковской правде» подробности действа.
Оба салюта станут кульминационной точкой в массовых гуляниях по случаю Дня Победы (полную программу читайте ЗДЕСЬ). По условиям контрактов они должны быть панорамными, идти непрерывно, с разнообразием пиротехнических эффектов. Абы кому доверить такое важное дело нельзя. По закону пиротехнические композиции в небо запустят те, кто предложит меньшую цену за свои услуги. В Пскове решили одним залпом дать два выстрела: объявили один аукцион на фейерверки ко Дню Победы и на День города. Выиграла его московская фирма «Пиротехническая коллекция». В Великих Луках стрелять в воздух будут новгородцы из «Огненных потех».
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Великие Луки
– Салют на 9 Мая отличается от других, он самый торжественный! Благодаря победе советского народа в Великой Отечественной войне сегодня существуют все другие праздники. Я офицер запаса, и у меня особое отношение к этому событию, – рассказал «Псковской правде» Валерий Данилюк, соучредитель компании «Огненные потехи».
Фирму они с Людмилой Тихомировой основали в Великом Новгороде 20 лет назад. Псковичи не раз видели их работу на городских праздниках. Многие помнят грандиозное шоу на 1100-летие Пскова, когда залпы салюта давали с двух кораблей, а с мостов «лился» огненный дождь.
С 2000 года Валерий Данилюк обосновался в Пушкинских Горах, где продолжает заниматься любимым делом. В настоящее время он и его пиротехническая группа заняты тщательной подготовкой салютов ко Дню Победы не только в Великих Луках, но и в Опочке, Острове, Печорах, Новоржеве, Палкино. В этом списке мог бы снова оказаться Псков, но из-за реорганизации «Огненные потехи» на один день опоздали с подачей заявки.
– Салют Победы должен быть композиционным, насыщенным, объемным, – раскрывает Валерий Данилюк секреты мастерства. – Необходимо эффективно использовать каждое пиротехническое изделие. Заряд для каждого момента фейерверка подбирается индивидуально по эффектам, цветам и другим параметрам. Заключительная часть яркая и запоминающаяся. Даются мощные залпы с эффектами «трещащие пальмы», «парчовые короны» и ниспадающие «золотые и серебряные каскады».
Салюты будут монтировать и запускать по два квалифицированных пиротехника. Заряды для них доставят на спецтранспорте, предназначенном для перевозки опасных грузов.
Псков
Согласно документам госконтракта, от московских пиротехников в Пскове ждут «многоуровневый высотный салют на фоне непрерывной работы изделий паркового уровня, представляющий группу последовательно меняющихся смысловых пиротехнических картин, имеющих отличительные особенности по набору пиротехнических эффектов» и «построение сценария по эффекту нарастания с ярким финалом».
На сайте ООО «Пиротехническая коллекция», выигравшего аукцион в Пскове, сказано, что цель компании – «возродить искусство фейерверка в России».
– В Пскове работать будем впервые, но очень надеемся, что наша дружба продлится долгие годы, – выразил надежду Павел Пугачук, генеральный директор «Пиротехнической коллекции», с которым связалась «Псковская правда». – Подготовка к мероприятию уже началась и ведется очень активно. Мы действительно хотим, чтобы люди, которые придут на праздник, получили заряд положительных эмоций.
Компания работает с 93-го года. Москвичи устраивают шоу на свадьбах, корпоративах, новогодних праздниках, днях города по всей стране. В частности, давали салют на 70-летие Победы в Волгограде.
– Мы стараемся создавать яркие эмоции. Думаю, главное, чего ожидают от нас люди, – это красивый фейерверк. Именно его мы сейчас и готовим, – добавляет Павел Пугачук.
В Пскове пусковая площадка расположится в Летнем саду, городская администрация укажет ее пиротехникам незадолго до праздника. По опыту прошлых лет можно предположить, что это будет возвышение у колеса обозрения. Готовность исполнителя управление культуры проверит 9 мая в 18:00.
Фото: Валерий Меланьин
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