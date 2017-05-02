Куда исчезают памятники вождю пролетариата

К 100-летию Великой Октябрьской революции и в нашей стране, и в мире выходят новые фильмы, книги, множество публикаций с суждениями и оценками грандиозного и значимого события прошлого века. И о Владимире Ленине, гении революции, первом руководителе советского государства, мы узнаем много нового, иногда очень неожиданного.



Ночью 15 апреля вез своих родных на пасхальную службу в одну из церквей. Красив ночной Псков – подсветка храмов, переливающаяся многими цветами набережная, древние суровые городские стены в таинственном свете, безлюдный парк у Мирожского монастыря залит огнями. И памятник Владимиру Ильичу на площади Ленина – в полном мраке, ни один прожектор не светил, ни один фонарь. На фоне ярко освещенного фасада университета угадывалась лишь темная фигура автора плана ГОЭЛРО (электрификация и индустриализация всей страны). Очень любопытно (и противно одновременно) – кто догадался отключить «лампочку Ильича» для Ильича?



От боготворения до демонизации

«Фабрики – рабочим, землю – крестьянам», ликвидация поголовной безграмотности, электрификация страны. Чуть позже, уже после его смерти, по его планам индустриализация за кратчайший срок (менее 15 лет). И все это в тяжелейших условиях гражданской войны, голода и разрухи.



Памятник В. И. Ленину в парке города Острова. Верхняя часть скульптуры птичьими испражнениями искажена до неузнаваемости, до неприличия.

В память о В. И. Ленине наши предшественники установили тысячи памятников на территории Советского Союза. Они были везде – на главных городских площадях, в парках, у проходных заводов и фабрик, почти в каждом колхозе. Но в последние примерно 20 лет памятники стали куда-то исчезать.

Где-то после «смелых» постановлений депутатских собраний, где-то, как на Украине, после «майданутых» решений, а где-то тихо и незаметно.



Я задался вопросом. А как у нас обстоят дела с памятниками Владимиру Ильичу Ленину? Сколько их было в Псковской области? Сколько осталось? В каком они состоянии?



Направил письмо в Комитет по охране культурного наследия Псковской области. Готового собственного ответа у них не оказалось, и я (через комитет) запросил все 26 муниципальных образований Псковской области. Прошло ровно 3 месяца (по закону ответы на запросы граждан предоставляются в течение 30 дней), ответы пришли (но из 3 районов так и не откликнулись) очень любопытные и даже обескураживающие.



Я выяснил, что никто не знает, сколько всего памятников Ленину в Псковской области, большую часть никто не охраняет, за ними никто не следит.



Памятник Ленину в Новоржеве.



Никто не знает

К примеру, и. о. главы администрации Струго-Красненского района Наталья Стрижак ответила, что «на балансе городского и сельских поселений памятников и наружных бюстов В. И. Ленину не числится».

Не числится, но один все же стоит – в полный рост в аккурат напротив здания районной администрации.

А вот долго ли простоит? Забыли, наверное, стругокрасненцы, как их землячки из д. Марьино (всего в 1,5 км от районного центра) в годы немецкой оккупации с риском для жизни сберегали точно такой же памятник. Женщины аккуратно сняли тяжеленный, более чем двухметровый памятник, спрятали, закопав его. А после освобождения района от фашистов достали, восстановили и с гордостью водрузили Ильича на прежнее место. И стоял он долго, напоминая не только об истории советского государства, но и о подвиге простых марьинских женщин. Чтобы сохранить эту светлую память, в середине 80-х памятник перенесли от жилых домов к зданию сельсовета, как всем казалось, в более правильное и достойное место. Но в 90-е фашисты вернулись – нашлись какие-то выродки, охламоны (именно так обозвала тех варваров Людмила Федоровна Петрова, рассказавшая мне эту историю), которые под покровом ночи отбили руку у скульптуры. А еще через полтора года, и снова ночью, памятник кто-то разрушил уже полностью. Там же, в Марьино, и наружный бюст В.И. Ленину стоял. Но опять же лет 20 назад сначала пробили голову, а затем разрушили и все остальное. По этим двум случаям граждане обращались и в милицию, и в администрацию, но так виновных и не нашли. И, вероятно, потому не нашли, что этих памятников «на балансе не числилось». А может и не искали вовсе? Стыдно и больно…



Не только в Струго-Красненском районе такая картина. Я попытался пересчитать все памятники и наружные бюсты, сохранившиеся на территории Псковской области на сегодняшний день. Из ответов официальных властей получилась цифра 27. Но это количество не точное, скульптур Ленина на самом деле больше. Так, например, в ответе из администрации Псковского р-на указано, что на территории всего 2 памятника – в поселке Писковичи и на о. Нижний (о. Залита). А про памятник в д. Зайцево (на территории бывшего колхоза «Передовик»), что, уже никто не помнит? А он стоит! И у меня имеется твердая уверенность, что не только в Псковском и Струго-Красненском районах такой интересный учет, но и в других муниципальных образованиях. А ведь это не только память, но и труд скульпторов, архитекторов, сельчан и горожан, в конце концов, это не только культурное, но и материальное наследие, которое еще и рублем измеряется. Огромная просьба к нашим читателям. На сайте газеты «Псковская правда» в приложении к этой публикации указано количество и конкретное нахождение памятников В.И. Ленину. Если вам есть что добавить, откликнитесь, пожалуйста. Давайте вместе восстановим более полную картину, и это будет нашим вкладом в сохранение достойной памяти Ильича.



Памятник Ленину в Гдове.



Памятники неизвестному гражданину

Благодаря моей работе и образу жизни рыболова-путешественника я побывал во многих живописнейших уголках нашей области и во всех без исключения районных центрах. Увлекаюсь фотографированием памятников истории, архитектуры и природы. С огромным любопытством и удовольствием побывал почти во всех музеях нашего региона. Интересна и богата история Псковщины. И, естественно, не проходил мимо памятников Ленину. Воочию осмотрел и сфотографировал, пожалуй, не менее 75 % из них. Многие памятники Владимиру Ильичу имеют удручающий вид и требуют не только косметического ремонта. Памятники Ленину непроизвольно или умышленно уничтожаются. Нет, не так варварски, как на Украине. Но там хоть понятно, кто это делает (непонятно за что). А у нас тихо и, на первый взгляд, незаметно. Примерно 50 % из мною осмотренных памятников стоят без надписей, без табличек.



В городе Дно – красивый памятник Ильичу, но таблички нет. Как нет никакой информации на памятниках в Красногородске, Пушкинских Горах, Новоржеве, Бежаницах, Гдове и во многих других местах.

Не замечают этого не только молодые, но и те люди, кому по должности и обязанностям положено видеть все. Так, в апреле 2016 года, встретившись на Первых дновских краеведческих чтениях с главой администрации района Валентиной Федоровной Тюриной, а мероприятие проходило в канун дня рождения Ильича, я спросил: «А у вас как с памятником, надписями и т. п.?» На что получил честный ответ: «Слушайте, памятник стоит в парке неподалеку от здания администрации, несколько раз в день хожу мимо, а вот есть ли там какие надписи – не помню. А ты не знаешь?» – спросила она у своего зама. И зам не помнит. Я заехал, посмотрел. Нет никакой надписи. Рядом на скамейке со смартфонами в руках сидели две девчушки-семиклассницы (я им представился, познакомились). Задал им вопрос: «Перед вами красивый памятник. А кому, вы знаете?» Одна из моих собеседниц смутилась, а вторая задумалась и после длинной паузы вопросительно ответила: «Кажется, Ленину?» Но уже второй мой вопрос «А кто такой Ленин?» семиклассниц поставил в окончательный тупик. Ответа у них не нашлось.

Я объяснил. Как мне показалось, мой очень короткий рассказ для них оказался полным откровением.



Памятник Ленину в Бежаницах.

В марте этого года я подошел к памятнику Ленину в Острове. Он тоже стоит в парке, и тоже на нем нет никаких ни букв, ни цифр. Но это полбеды. Я посмотрел в лицо вождю мирового пролетариата, и мне стало не по себе. Я его не узнал, лица у Владимира Ильича не было. Вернее, оно было и есть, но оказалось серьезно искаженным и изгаженным. Птичьи кислотные испражнения уже не первый год активно воздействуют на верхнюю часть памятника и изменили черты лица не просто до неузнаваемости, но уже и до неприличия. Впору у подножия ставить табличку «16+», чтобы сюда дети не ходили, иначе могут всерьез испугаться.



Этой же весной взглянул и на Ленина у здания гдовской администрации. Надписей нет (как нет и на втором гдовском памятнике). И мне показалось, монумент может вот-вот упасть – между постаментом и скульптурой зияет угрожающая трещина. Никаких вандалов не надо, при одном из очередных штормовых ветров все может и случиться.



Памятник ленину в Красногородске.

Но верхом неблагодарности, цинизма и оскорбления оказалось отношение к памяти в Красногородске. Я побывал там 23 апреля прошлого года во второй половине дня, то есть в канун даты рождения первого руководителя СССР. Подошел к памятнику, он тоже располагается рядом с входом в здание администрации района, в двадцати шагах. Надписей нет. Но лучше бы я не подходил. На том самом месте, у подножия, куда уже много десятков лет возлагают цветы (правильнее, наверное, уже надо писать – возлагали) лежали… Я глазам своим не верил! Человеческие фекалии. Меня затрясло. Чтобы потом меня никто не обвинил во вранье, сей постыдный факт я зафиксировал на фото. Ужас и позор…



Не везде все так печально, есть и примеры противоположные. Так, в ответе из Себежа было указано не только количество и место расположения памятника, но и: «Сооружен в 1989 году. Работы по установке пьедестала и скульптуры выполнил ленинградский завод «Монументскульптура», автором является член Союза художников Емельянов Александр Александрович», «работы по обслуживанию памятника В.И. Ленину включены в муниципальный контракт, в 2015 году был проведен косметический ремонт постамента». И, пожалуй, самое главное и приятное: «Сквер у памятника Ленину является излюбленным местом отдыха для взрослых и детей. Каждая свадебная пара включает в свою церемонию возложение цветов к подножию памятника».



Из Опочки: «Памятник числится в реестре муниципального имущества», «в 2016 г. на обслуживание памятника было потрачено 16 265 руб.», «Планируется в 2017 году проведение косметического ремонта на сумму около 20 000 руб.» Спасибо, себежане и опочане!



Памятник Ленину в Пушкинских Горах.



Куда уходит Ленин

Интереснейший документ имеется в гдовском краеведческом музее. Всего один листок, и называется он «Список местностей, в которых Всероссийским Национальным клубом с декабря 1910 года по январь 1912 установлены памятники Императору Александру II». В этом списке указано количество и место их установки. Незамысловатый, но очень правильный документ. Благодарные россияне чуть более века назад воздвигли 1520 памятников и 225 наружных бюстов (в том числе по одному в Пскове и Гдове). И не было тогда ни компьютеров, ни такой армии чиновников.



Памятников Ильичу было много. А сколько было, а сколько есть сейчас? Удивительно, но никто не знает. Кто их должен не только считать, но и содержать и охранять? Все они еще недавно были под охраной государства, но тихо и незаметно стали исчезать. В области осталось всего несколько десятков – в каждом районном центре по 1-2, в Пскове – 2, в Великих Луках – 2. И в большинстве своем эти памятники, как видно из ответов чиновников, «не состоят на учете», «не являются объектом охраны», редко какие «подлежат государственной охране» (таких два, оба в г. Пскове), учтены «в реестре муниципального имущества» или «состоят на балансе городского поселения» (см. приложение на сайте). А ведь должны быть учтены все. Но на деле почему-то совсем не так.



Хранитель Ленина

В Печорском районе на хуторе Малиновка нашли последнее пристанище сразу десять памятников (наружных скульптур) Ленину, по одному – Дзержинскому, Королеву, Горькому, Маяковскому. Все эти памятники, еще недавно украшавшие наши городские, заводские или колхозные парки и скверы, были безжалостно и безответственно выброшены, а пскович Евгений Николаевич Малинин их приютил. И не просто приютил, а прилагает все свои силы (небезграничные) для их восстановления и сохранности.





Памятник Горькому я чуть не принял за И.В. Сталина.

Поселился в Малиновке Евгений Николаевич неспроста. Оказывается, 16 мая 1900 года в деревню Сорокино Печорского района приезжал… В.И. Ленин. Со слов Евгения Николаевича, ему об этом поведал Ян Хеллетя (прежний хозяин дома и земли), Владимир Ильич здесь с кем-то встречался. В тот период Ленин в течение 80 дней, находясь в Псковской губернии, работал… учетчиком скота в счетной палате и получал за это жалование в 20 целковых. Вероятно, такая экзотическая служба помогала Ильичу в его конспиративной революционной деятельности.



Чего там только нет…

От небольшой деревушки Сорокино (было 10-12 домов) до наших времен сохранился лишь «домик Ленина». Вот и прикупил Евгений Николаевич этот дом (построен в 1856 г.) с хозпостройками и участком земли, превратив «свой хутор» в уникальную частную музейную площадку. Чего там только нет: сани и телеги, плуги и сохи, кузнечный и ткацкий инвентарь, предметы быта конца XIX – начала XX века. Большинство предметов коллекции с любовью развешаны и расставлены в помещениях, на фасаде зданий и по всей территории «музея». Но главное увлечение и любовь нашего земляка – это коллекционирование атрибутики и предметов быта советской эпохи. И особенно неравнодушен Евгений Николаевич именно к скульптурам и памятникам тех времен. «Где вы все это берете?» – не смог я не задать вопрос. «В 90-е годы – из подвалов, с территорий заброшенных предприятий и заводов, в те времена никому это было не нужно – не делал тайны из своего увлечения Евгений Николаевич. – Много общаюсь с коллегами-коллекционерами. А сейчас основной источник поступлений моих экспонатов – с «блошиных» рынков Прибалтики, там я бываю очень часто. Мы еще не раз обратимся к тем временам и вспомним – в хорошей стране, под названием СССР, нам довелось жить!»



Чего только нет в «музее» псковского коллекционера Е.Н. Малинина. И даже туалет и колодец оформлены с особой любовью.

Предстоящие Ганзейские дни, псковский туристский кластер – как мне, простому псковичу, представляется – это в первую очередь чистые дворы и улицы, аккуратные зеленые газоны, улыбающиеся граждане и на всех множествах памятников нашей истории – информационные надписи.

Почему их нет на половине ныне существующих памятников Ленину? Большой вопрос и серьезные размышления.