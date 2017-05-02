Руководители районов сетуют на «капельку денег» и предсказывают, что финансирование ремонта дворов и парков перессорит жителей

Как уже сообщала «Псковская правда» (статья « 150 миллионов рублей поделят на 26 районов и городов »), регион получил федеральное финансирование на приведение в порядок дворов, парков и скверов. 138 млн – федеральные деньги, еще 12 млн добавил областной бюджет.В пресс-центре «Псковской правды» 19 апреля вице-губернатор Александр Кузнецов объявил, что появилась точная раскладка по суммам, сколько и кому выделят.На ремонт дворов и территорий общего пользования средства получили все, а на парки только пятерка счастливчиков: Невель, Опочка, Печоры, Остров и Порхов. В областной администрации сообщили, что субсидию на парки получат населенные пункты со статусом города и населением от 9 до 25 тысяч человек.

Обращает на себя внимание тот факт, что «столичные» Псков и Великие Луки не участвовали в дележе средств на парки. Слишком большой кусок бы отъели, а общественные пространства в двух главных городах региона и без того приводятся в порядок по другим программам.

Теперь каждому муниципалитету предстоит решить, как именно тратить неожиданно появившиеся деньги. Почти все руководители районов, с которыми удалось пообщаться «Псковской правде», говорят о том, что «мало дали», на все их не хватит, и уже предвещают обиды населения.



Нью-Невель

– Все довольны никогда не бывают, поэтому общественность привлечем по максимуму, – до главы Порховского района Виктора Степанова «Псковская правда» дозвонилась во время субботника, глава в этот момент в буквальном смысле наводил порядок. – Парк в городе один, так что все средства пойдут на него. Он старый, там давно нужно наводить порядок. Хотелось бы восстановить старинную набережную вдоль реки Шелонь, она часть этого парка. Сделать там рекреационную зону, чтобы люди могли прийти на прогулку с коляской, покататься на роликах. Только не на машине – голову оторву!



Не возникает вопросов, на что потратить «парковую» субсидию и в Невеле. На весь город единственный парк, носящий название Центрального – как в Нью-Йорке.



– Какие проводить работы, выберет население. Денег выделено не так много. Захотят люди клумбу, значит, сделаем клумбу, – говорит Владимир Сизоненко, замглавы Невельского района по ЖКХ. – В администрации района готов проект, он выложен на сайте и пройдет общественные слушания.



– Мы выбрали парк на улице Рижской, – сообщил Василий Уланов, замглавы администрации Печорского района. – Там точно нужно дорожки замостить тротуарной плиткой и установить скамейки.



– Выбрали парк Победы, он самый большой и любимый. Не знаю, хватит ли этих средств, – сомневается глава администрации Островского района Дмитрий Быстров. – Нужен полный комплекс работ с зелеными насаждениями. Обследовать деревья, что-то спилить, убрать сучья. Провести озеленение. Потребуется обустроить пешеходные дорожки, существующие пришли в негодность. Надо подумать и о малых архитектурных формах.





По словам Быстрова, в прошлом году в Детском парке Острова скосили траву, установили детскую площадку и убрали старенький фюзеляж самолета, игры с которым становились опасными. А вот к парку Победы «руки капитально никто не прикладывал», хотя он примыкает к центральной площади, где проходят все важные праздники.



– Главное, посмотреть итоговую цифру субсидии, – рассуждает Дмитрий Быстров. – Не исключаю, что подключатся коммерсанты, работающие в парке. Есть понятие государственно-частного партнерства, а у нас получится муниципально-частное. Уже ведем переговоры, постараемся добиться максимального эффекта.



Набор на двор

На ремонт дворов деньги размазаны более толстым слоем. Понемногу получат все. Что ремонтировать, решат тоже сами жители. Поэтому крайне важно уже сейчас проявить активность и заявить о желании ремонта в своем дворе в местную администрацию. Занимаются этим вопросом в районных комитетах или отделах по ЖКХ. Там помогут правильно оформить заявку, чтобы бюрократические проволочки не встали на пути благого дела. Процедура регламентирована Минстроем сразу для всей страны, муниципалитеты Псковской области уже получили методические рекомендации. В частности, решение о подаче заявки принимается на общем собрании дома. Различается количество подписей жильцов, оставленных очно на собрании или во время обхода квартир. Еще раз повторим: все нюансы объяснят в районной администрации.



– Мы собирали старших домов, объясняли им, как действовать, – в Невеле, по словам Владимира Сизоненко, начали активно действовать еще до утверждения окончательных цифр. – Жильцы должны определиться, чего они хотят для своего двора. Минимальный набор: установка скамеек, урн, ремонт проездов, освещение.



– В районной газете дали объявление с призывом откликнуться, – не отстает и порховский глава Виктор Степанов. – Граждане уже приходили ко мне со своими вопросами, то есть работа началась.





Но заявка, даже оформленная по всем правилам, – еще не гарантия ремонта. После сбора обращений начнется самое важное, предстоит выбрать, кому и что чинить. В районах создадут общественные комиссии, которые в ходе открытого обсуждения примут решения. К примеру, в Острове мнение жителей спросят еще и в интернете. На сайте района запустят голосование. Этот метод, по словам Дмитрия Быстрова, хорошо себя зарекомендовал в прошлом году перед починкой дорог.



– Не факт, что все удастся отремонтировать в 2017 году, – честно предупреждает первый замглавы администрации Печорского района Марина Егорова. – Если денег не хватит, то оставшиеся дворы включим в программы следующих лет.



Конкретно

Сколько получат районы

Муниципальное образование Сумма в рублях Псков 39 472 300 Великие Луки 19 907 000 Бежаницкий район 3 882 100 Великолукский район 2 484 500 Гдовский район 3 385 100 Дедовичский район 3 354 000 Дновский район 3 385 100 Красногородский район 2 236 100 Куньинский район 1 987 600 Локнянский район 2 173 900 Невельский район 4 565 200 Новоржевский район 2 608 700 Новосокольнический район 3 229 800 Опочецкий район 5 900 700 Островский район 8 633 600 Палкинский район 1 397 500 Печорский район 4 192 600 Плюсский район 2 670 900 Порховский район 3 105 600 Псковский район 6 739 100 Пустошкинский район 1 677 100 Пушкиногорский район 2 577 600 Пыталовский район 2 639 800 Себежский район 6 118 000 Струго-Красненский район 2 732 900 Усвятский район 621 100 Всего 141 677 900