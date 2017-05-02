Она мечтала быть реставратором, а стала воспитателем. Теперь в ее группу выстраивается очередь

В детском саду «Березка» в Печорах Анна Шарова работает уже почти 7 лет. Она никогда не думала, что будет воспитателем. С детства пела в церковном хоре, хотела стать археологом или реставратором. Робкая и стеснительная, она словно расцветает в окружении детей. Каждого ребенка чувствует, видит и понимает.



От балерины до воспитателя

– В школе кем я только не хотела быть, – улыбается Анна. – Папа работал в геологоразведке. О его работе много говорили дома, и мне очень захотелось стать археологом в какой-то момент. Мама видела меня переводчиком. А сама я в детском саду решила, что буду балериной. Ну а когда пришла в детский хор при Псково-Печерском монастыре и попала в иконописный класс для детей, решила, что обязательно буду иконописцем и реставратором. И всю свою юность к этому стремилась.



Повзрослев, Анна перешла петь во взрослый любительский хор и стала помощницей регента (руководителя церковного хора) – организовывала мероприятия, встречи и поездки, присматривала за детьми. Как правило, регент отвечает за музыкальную составляющую, а дисциплина и организационные моменты возложены на помощника.



– Нужно проследить, чтобы все организованно шли со спевки в храм, вели себя хорошо на службе, при необходимости проводить в трапезную, – поясняет Анна. – Кому-то в чем-то помочь, объяснить, занять, если потребуется.



Педагогический талант в Анне Шаровой разглядела заведующая детским садом «Березка» Наталья Цилько. И как-то при встрече так ей и заявила: «Надо срочно в детский сад!»



– Печоры – городок маленький. Здесь все друг друга знают. Вот и с Анной хоть близко мы и не были знакомы, но здоровались, – рассказывает присоединившаяся к нашей беседе заведующая детским садом. – Я наблюдала за ней, когда она была помощницей регента. Видела, насколько великолепно она общается с детьми, как она умеет их организовать, занять, как она их чувствует, видит и понимает.

Одним словом, талантливый педагог.



В то время в детском саду как раз не хватало воспитателей. Наталья Владимировна объяснила ситуацию Анне и просила помочь, прийти хоть на время. «Хорошо, – решила та. – Поработаю немножечко».



Параллельно с устройством на работу Анна поступила на факультет образовательных технологий и дизайна Псковского университета и начала заочно учиться по профилю «дошкольное образование».



Этой весной Анна заняла I место в районе и III место в областном конкурсе методических разработок «Интерактив по-псковски».



Одни режут, другие клеят

В детском саду Анну сразу же определили в единственную разновозрастную группу, где ее воспитанниками стали детки в возрасте от 2 до 7 лет. Наличие таких групп в детских дошкольных учреждениях области – скорее исключение, чем правило. Встретить их можно разве что в малокомплектных сельских детских садах. И очень зря, считает Наталья Цилько.



– В природе не существует одновозрастных сообществ, – говорит она. – Даже семья – это разновозрастная группа. И именно в таких группах созданы естественные условия для развития ребенка. Практика показывает, что это лучшее, что может быть. Дети развиваются семимильными шагами. Поверьте, нам есть с чем сравнивать. У нас в детском саду еще 5 одновозрастных групп. И мы видим, как малыши из одновозрастной группы отличаются от малышей из разновозрастной группы. Да и для старших такая группа – хорошая среда для развития. Они понимают, что старше, на них смотрят малыши, берут с них пример, поэтому вести себя плохо и быть безответственными просто не имеют права. Это уникальная группа. И у меня в мечтах, чтобы все группы были такими.



Работать воспитателем в такой группе способен далеко не каждый. Здесь нужно особое мастерство.



– Когда дети одного возраста, у них одинаковые возрастные возможности и не нужно лавировать, – объясняет Наталья Цилько. – Даешь одну тему и отрабатываешь ее. А здесь надо проявить настоящий профессионализм, чтобы каждому ребенку было интересно, чтобы каждый развивался. В таких группах, как мне кажется, есть большой простор для совершенствования педагога.



Занятия в необычной группе Анны Шаровой и проходят необычно. Как правило, все задания начинают делать старшие ребята, а потом к процессу подключаются малыши.



– Допустим, если делаем аппликацию, то старшие вырезают, а малыши клеят, – рассказывает Анна. –

Или старшие вырезают елочки и для себя, и для маленьких. А еще ребята постарше любят поруководить маленькими. «Ты вот здесь недостаточно хорошо намазал, намажь еще», – раздают указания. И на удивление малыши лучше их слушают, чем взрослых. Они тянутся за ними, берут с них пример, всячески подражают.



Своих детей у Анны нет. Она живет с родителями. Говорит, что вряд ли могла бы целиком отдаваться детям в детском саду, если бы у нее были собственные.



– Каждый год, когда ребятки выпускаются, сначала расстраиваюсь, а потом успокаиваю себя: «Ну вот же, у тебя еще остаются». Потом мои выпускники приходят за своими братьями и сестрами, и мы с ними видимся.



Главный талант Анны Шаровой в том, что она видит и чувствует каждого ребенка.

Послушная и неуверенная

Так «немножечко» и переросло в 6 долгих лет. «Пора!» – как-то решила Наталья Цилько. И отправила Анну участвовать в конкурсе педагогического мастерства «Воспитатель года – 2017».



– Мы любим этот конкурс, – говорит заведующая. – Ведь это возможность профессионального роста и развития для педагога. Воспитатели нашего детского сада в предыдущие годы брали на нем уже второе и третье места. Теперь у нас есть первое!



– Я бы сама никогда, наверное, не решилась участвовать. Я очень неуверенный человек, – смеется Анна Шарова. – Еще учителя маме моей говорили: «Такая она у вас неуверенная. Все знает, но неуверенная. Боится, молчит, пока не спросишь, сама ничего не скажет». И у меня эта неуверенность по жизни осталась.



– А мы всем коллективом все эти годы уверенность в нее вселяли, – улыбается Наталья Владимировна.



– Наверное, уговаривать пришлось? – спрашиваю.



– Сильно – нет, – уверяет заведующая.



– Я ж послушная, – смеется Анна.



На протяжении всего участия в конкурсе страх и интерес так и шли рука об руку. На областной этап Анна Шарова ехала с мыслями просто поучаствовать, перенять опыт своих коллег, а стала победительницей.



– Я когда во все это окунулась, подумала: «Во что же я влезла?» – говорит Анна. – Было очень много этапов. На одном из них надо было создать свой сайт. В какой-то момент я зашла в тупик и не знала, в каком направлении двигаться, но вовремя подоспела помощь. Потом были мастер-класс, открытое мероприятие… Самое сложно для меня было не растеряться и дойди до конца.



Кстати

В 2014 году детский сад «Березка» стал лауреатом конкурса «100 лучших ДОУ России».

