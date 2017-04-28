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Какие профессии помогут прокормить семью

28 Апреля 2017 - 15:01
Главная → Заметки → Общество
Многие все еще одержимы идеей во что бы то ни стало получить высшее образование. Но так ли уж оно необходимо?

Сейчас в базе данных областной службы занятости 70 % составляют вакансии по рабочим специальностям. Да и зарплата высококвалифицированного токаря или автослесаря будет гораздо выше, чем у офис-менеджера или психолога.

Конечно, есть такая вещь, как призвание. И если вы с детства ощущаете в себе невероятную тягу лечить людей или снимать фильмы, вас можно поздравить и пожелать успеха на пути к цели. Но что делать, если голос мечты слышен не так явно или хуже того – почти погиб под грузом навязанных извне представлений о том, как правильно и должно. 

«Будешь плохо учиться, пойдешь в дворники!» – пугают родители нерадивых чад. «Диплом о высшем образовании нужен обязательно, это пропуск в лучший мир», – говорит мать дочери, кроящей очередную юбочку. Послушная дочь тратит пять лет на обучение в ненужном ей вузе, потом еще десять лет прозябает на нелюбимой работе, составляя скучные отчеты. Отдушину она получает только по вечерам, сидя за швейной машинкой. И наконец, послав все к черту, уходит с работы, начинает шить на заказ и только тогда чувствует себя по-настоящему счастливой. 
 

Диплом пылится в ящике

– Мне мой диплом пока мало чем помог, лежит в ящике, пылится, – говорит пскович Сергей Демин. – Конечно, я не жалею о времени, потраченном на вуз, у меня появилось много друзей, да и студенчество – это особая часть жизни. Но начал я именно с техникума. 

Сергей поступил в политех после окончания строительного техникума, тогда считал, что получение высшего образования поможет лучше устроиться в жизни. Но после института пришлось поработать и бетонщиком, и отделочником, и мастером строительного участка, и даже менеджером по продажам кровельных и фасадных материалов.

Но почувствовал удовлетворение и начал хорошо зарабатывать Сергей толькопосле того, как начал работать сам на себя – заниматься ремонтом, отделкой и сантехникой. 

 – Меня жизнь заставила работать руками, – продолжает Сергей, – нужно было зарабатывать и кормить семью, на месте не посидишь, когда жена в декрете и квартира в ипотеке. Стало и доходнее, и времени больше свободного с семьей проводишь. Сейчас я хозяин своего времени. Когда голова и руки работают слаженно, то и работа любая получится. Скажу прямо – работа мне в кайф, это мое. 
 

Заработать руками 

У Сергея Соцкого, шеф-повара известного в Пскове ресторана, путь к успеху был несколько более тернист.

 – Сначала я планировал связать свою жизнь с военной службой и поехал в Санкт-Петербург, – рассказывает Сергей. – Но факультет, на который я хотел поступить, расформировали. Потом я поступил в авиационный колледж, но через пару месяцев понял, что это не мое. 

Сергею пришлось вернуться в Псков. Только в 15-м училище оставались места, там готовили поваров. 

– Путь становления у всех индивидуальный, люди по-разному могут копить опыт и навыки, – говорит Сергей. – Сейчас у меня есть понимание, что я на своем месте. 

Чтобы стать шеф-поваром, Сергею потребовалось пять лет. Но он не останавливается на достигнутом и уверен, что в профессиональной сфере обязательно нужно развиваться, повышать квалификацию и заниматься самообразованием. 

– Сейчас я заочно поступил в университет пищевой промышленности, чтобы раскрыть свою профессиональную сферу как можно шире, – говорит Сергей Соцкий. 

Кстати, в Европе в течение последних нескольких лет наблюдается такая тенденция. Молодые люди получают сразу две специальности: поступают в вуз и овладевают какой-нибудь рабочей профессией, чтобы можно было зарабатывать руками. Наши специалисты тоже рекомендуют молодежи следовать этому пути. Потом будет больше возможностей на рынке труда. А жизнь в конце концов покажет, в какой сфере лучше удастся заработать. 
 

Счастлив без корочки вуза

Наш третий собеседник Александр Обухов вообще не планировал и не планирует поступать в вуз. 

– Я еще в школе решил, что пойду учиться на автослесаря, – говорит он. – А сейчас работаю в смежной профессии, я машинист экскаватора. Зарплата устраивала бы, если б не ипотека – вообще жили бы отлично.  В другом деле, если честно, я себя и не вижу. Уверен, что не всем нужно высшее образование. И без него можно быть счастливым и успешным.
 

Где в Псковской области можно получить рабочие специальности

ГБПОУ ПО «Великолукский лесотехнический колледж». 182113, г. Великие Луки, Октябрьский пр-т,  52, (81153) 3-63-91, org1011@pskovedu.ru

ГБПОУ ПО «Великолукский механико-технологический колледж», 182161, Великолукский р-н, Переслегинская волость, п. Нагорный, (81153) 7-27-97, org1074@pskovedu.ru

ГБПОУ ПО «Великолукский политехнический колледж», 182101, г. Великие Луки,ул. Глинки,  36, (81153) 9-26-42, org1076@pskovedu.ru

ГБПОУ ПО «Дновский железнодорожный техникум», 182670, г. Дно, ул. Омельянюка, 8, (81135) 2-81-41, org1036@pskovedu.ru

ГБПОУ ПО «Дедовичский многопрофильный техникум», 182711, п. Дедовичи, Студенческий пер., 1, (81136) 9-27-84, org1053@pskovedu.ru

ГБПОУ ПО «Локнянский сельскохозяйственный техникум»,182900, пос. Локня, ул. Социалистическая, 32, (81139) 2-12-32, org1045@pskovedu.ru

ГБПОУ ПО «Островский многопрофильный колледж», 181350, г. Остров, Учебный городок, 3, (81152)-3-62-21, org1037@pskovedu.ru

ГБПОУ ПО  «Островский многопрофильный колледж» филиал в г. Пыталово, 181410, г. Пыталово, 
ул. Красноармейская, 51, (81147) 2-23-52, org1044@pskovedu.ru

ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриально-педагогический колледж», 182330, г. Опочка, ул. Ленина, 20, (81138) 2-28-04, org1075@pskovedu.ru

ГБПОУ ПО «Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса», 180020, г. Псков, 
ул. Леона Поземского, 122, (8112) 75-12-69, org1040@pskovedu.ru

ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж», 180005, г. Псков, Ленинградское шоссе, 24, (8112) 73-62-03, org1010@pskovedu.ru

Идрицкий филиал ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж» ,182291, Себежский район, 
п. Идрица, Учебный городок, 7а,  (81140) 4-43-94, org1014@pskovedu.ru

Себежский филиал ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж», 182250, г. Себеж, ул. Челюскинцев, 25, (81140) 2-17-74, org1018@pskovedu.ru

ГБПОУ ПО «Псковский политехнический колледж», 180020, г. Псков, ул. Поземского, 124,  (8112) 75-10-06, org1071_1@pskovedu.ru

ГБПОУ ПО  «Великолукский медицинский колледж», 182100, Великие Луки, ул. Горная, 3, (81153) 3-27-01, vlmeduch@yandex.ru

ГБПОУ ПО «Псковский медицинский колледж», 180007, г. Псков, ул. М. Горького,  28, (8112) 56-35-76, meduch@bk.ru

ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств  им. Н.А. Римского-Корсакова», 180000, г. Псков, ул. Воеводы Шуйского, 2, (8112) 75-25-10, artmus@bk.ru

Профессиональное ЧОУ «Псковский кооперативный техникум», 180000, г. Псков, ул. Калинина, 13, (8112) 75-38-82 ,pskov-koop@yandex.ru

Самые высокооплачиваемые вакансии по данным на 21 апреля с сайтов avito.ru, hh.ru, trudvsem.ru

Наладчики ЧПУ – 60 тыс. руб.
Управляющий – 40 тыс. руб.
Начальник отдела кадров – 40 тыс. руб.
Шлифовщик – 35 тыс. руб.
Водитель такси – 35 тыс. руб.
Участковый в полицию – 30 тыс. руб.
Прораб сантехнических работ – 30 тыс. руб.
Официант – 30 тыс. руб.
Повар – 30 тыс. руб.
Автомеханик – 30 тыс. руб. 
Резчик металла – 25 тыс. руб.

Только факты 

О том, что специалисту со средним образованием легче трудоустроиться, свидетельствует такая статистика. В 2016 году в центры занятости Псковской области за помощью в поиске работы обратились 293 выпускника, из них:

70 человек с высшим образованием (24 %),223 человека со средним профессиональным (76 %). На конец 2016 года на учете в центре занятости остались: 17 человек с высшим образованием, 44 – со средним профессиональным. 
 


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