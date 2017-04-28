Нормально ли то, что мы последние недели наблюдаем за окном? Снег, солнце, дождь и +1

Кто бы мог подумать, что нынешний апрель, невозможно холодный и даже снежный, на деле побил два температурных рекорда со знаком плюс.

Что с погодой-то? Этот вопрос задавали себе все без исключения жители Псковской области всю вторую половину апреля. Удивляться было чему. Снежный узор за окном, больше напоминающий ноябрь, холодный ветер, снег 24 и 26 апреля. Однако синоптики уверяют, что никакой погодной аномалии нет.

- То, что мы наблюдали, это просто затяжная весна, - говорит начальник Псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова. – Да, вторая и третья декады апреля получились холоднее нормы, но не критично, такой характер погоды в нашем регионе близок климатической норме.

Псковские синоптики ведут свою историю наблюдений с 1945 года. И оказалось, что апрель 2017 года побил сразу два температурных рекорда! Так, 2 апреля в Пскове зарегистрировали 17,1 градуса тепла, а 10 апреля - 18,4 градуса, тем самым природа побила температурные рекорды 1983 и 1984 годов.

- Существует такое понятие, как среднемесячная температурная норма, - продолжает Тала Нещадимова. – Самый холодный апрель был в 1981 году, тогда среднесуточная температура составила 4,7 градуса. В 2000 году мы наблюдали самый теплый апрель с среднесуточной температурой в 9,6 градуса.

Нынешний апрель в среднем уложился в отведенные природой нормы, но из-за того, что в начале месяца было очень тепло, возникшее похолодание многие восприняли как природную аномалию.



Посадки откладываются

Однако фермерам все-таки приходится считаться с погодой и корректировать свои планы.

- Если весна ранняя, то для посева, конечно, у нас больше времени, - говорит фермер из Печорского района Марина Игнатова. – А теперь все придется делать очень быстро. Мы в основном выращиваем морковь. Бывало, уже в конце апреля сеяли, а тут еще и на поле с трактором не выйти, земля не готова.

- Приходится откладывать посадки на одну-две недели, - вторит ей фермер из Себежского района Людмила Кислякова. – А так ничего, даже абрикос у меня перезимовал, который сама прививала, черешня и слива тоже не подмерзли. Главное, чтобы не было больших перепадов температур. Вот если деревья зацветут, а потом ударит мороз, тогда будущий урожай погибнет. Но погода сейчас сама задерживает цветение, поэтому я надеюсь, что все будет хорошо.



Померзла пшеница

В хозяйствах, где выращивают зерно, проблемы испытывают не из-за поздней весны, а из-за морозов, которые случились еще осенью и зимой.

- Январские морозы свыше 27 градусов сильно навредили масленичным культурам, - говорит исполнительный директор агрохозяйства «Тригорское», что в Пыталовском районе, Евгения Лихачева. – Из 650 гектаров посаженного рапса 380 у нас вымерзло. В соседнем хозяйстве, что в 80 километрах от нас, таких проблем нет, потому что у них всю зиму шел снег и температура ниже 27 градусов не опускалась. В последние годы была очень теплая осень, поэтому заморозки в начале октября 2016 года стали для нас полной неожиданностью. Они, конечно, нарушили вегетацию растений. Пшеница, которую мы посеяли, чувствует себя не очень хорошо. В этом году мы уже засеяли 1400 га рапсом, горохом, ячменем, теперь ждем, что будет дальше.



Северное сияние

Пока дачники откладывают посадку картошки на две недели, некоторые псковичи любуются северным сиянием – тоже не вполне обычным для наших широт явлением. Разноцветное небо те, кому повезло, наблюдали 22 и 24 апреля. Следующее северное синие, по прогнозам псковского астронома-любителя Петра Митрофанова, можно будет увидеть в начале мая и в во второй половине августа.

- Северное сияние – это не погода, а геофизика, - говорит Тала Нещадимова. – Это состояние атмосферы. В принципе, северное сияние в наших широтах можно наблюдать, но не так часто. Поэтому людям, которые его увидели, очень повезло.



Кстати

Даже незначительные изменения погоды оказывают влияние на самочувствие людей. Только за последние 20 лет количество метеочувствительных людей увеличилось на 25%.

