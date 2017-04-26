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Чиновники пришли с проверкой, пока никого не было дома

22 Апреля 2017 - 15:42
Главная → Заметки → Общество
Областной комитет по жилищному надзору отчитался о проверке напора холодной воды в квартирах Печор. Жители об этом слышат впервые
В одном из номеров газеты «Псковская правда» вышла статья «Жители Печор: Белье стираем у знакомых, туалетом пользуемся по расписанию». В ней рассказывается о том, что жильцы дома, расположенного в самом центре города (пл. Октябрьская, 1), до сих пор живут в средневековых условиях. Из-за плохого напора холодной воды они лишены горячего водоснабжения уже много лет. Чтобы вымыть посуду, воду приходится подогревать. Стирают вручную или у знакомых, потому что из-за плохого напора может сгореть стиральная машинка. Газовая колонка не включается. Вода в чайник набирается почти 5 минут.

В свое время о проблеме много говорили и писали в разные инстанции. Что-то жильцы делали своими силами. К примеру, меняли трубы в квартирах, полагая, что причина может быть в них. Но увы. В какой-то момент решили, что жаловаться бесполезно, и смирились. 

«Псковская правда» направила запрос с просьбой провести проверку в прокуратуру Печорского района. Оттуда запрос был переадресован в комитет Псковской области по строительству и жилищному надзору. В апреле в редакцию пришел ответ. Комитет якобы дом проверил, в квартиры зашел, но от жильцов никаких жалоб не услышал. 

Каково же было удивление жильцов, когда «Псковская правда» зачитала им выдержки из официального ответа. 

– Никто и ничего не проверял, к нам не заходили, – рассказывал Андрей, проживающий на четвертом этаже дома. – В некоторых указанных в отчете квартирах даже жильцы не живут: кто-то умер, кто-то уехал. И на нашей площадке в 46-й квартире уже года 4 как никто не живет. Как проверяли-то. Поинтересовались, знает ли сосед-военнослужащий о проверке, его квартира № 48 как раз указана в перечне проверенных. Говорит, что никого ни в прошлом году, ни в этом не было. Получается, отписка.
 

Выдержка из официального ответа

Комитетом была проведена проверка совместно с  «Печорскими теплосетями» (директором Н.А. Козловым и начальником участка по водоснабжению В. Быстровым). Замеряли давление в системе холодного водоснабжения на вводе в дом, расположенный на пл. Октябрьской, 1. Давление составило 2,2 кг/см2, что соответствует норме.

Представитель органа государственного жилищного надзора якобы выборочно осмотрел системы водоснабжения десяти квартир (№ 4, 6, 10, 13, 15, 27, 28, 45, 46, 48). Некоторые из них расположены на верхних этажах. В ответе сказано, что собственники указанных квартир проблем с напором воды не отметили. Жильцы квартир № 27 и 31 сообщили о перепадах давления воды в часы максимального водозабора.

– Комитет выдал предписание. Коммунальщики (ООО «Жилфондсервис») должны замерить давление в квартирах верхних этажей. Если будут отклонения от норматива, они обязаны принять меры до 05.06.2017 года, – говорится в ответе. – Предписание находится на контроле в комитете. В случае неисполнения предписания в отношении ООО «Жилфондсервис» будут приняты меры административного воздействия в рамках жилищного надзора. 
 

Кстати

Водоснабжение долгое время было одной из главных проблем города. Перебои в подаче воды были вызваны ветхостью сетей, о которых в Печорах до сих пор ходят легенды. 
 

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