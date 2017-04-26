Анну Костикову и Дмитрия Кривогузова выбрали из более чем четырех тысяч конкурсантов

Анна живет в Писковичах, Дмитрий – в Великих Луках. Оба – активные и инициативные, являются членами молодежной организации «Вечевой Орден» и волонтерами Победы. В этом году они по отдельности приняли участие во всероссийском конкурсе «Послы Победы» и победили. Теперь им предстоит участвовать в Параде Победы в Севастополе.Анна – бухгалтер в Писковской школе. В свободное от работы время – координатор проекта «Псков танцует вальс». Она принимает участие в балах, организует флешмобы, придумывает акции и проводит мероприятия. Всего и не перечислить.– Я уже второй год в молодежной организации «Вечевой Орден» и волонтер Победы, – рассказывает Анна. – В этом году узнала, что проходит всероссийский конкурс «Послы Победы» среди молодежи. В прошлом году я участвовала в организации и сопровождении народного шествия «Бессмертный полк», вот и решила проявить свои способности на уровне федерального масштаба и подала заявку на участие.Конкурс состоял из нескольких этапов. На втором нужно было написать эссе на одну из трех предложенных тем. Анна написала о том, «Для чего я хочу стать послом Победы», и стала ждать результатов.– 3 апреля я узнала, что попала в число победителей. Я была очень счастлива! Жду с нетерпением этой поездки. Из 4 000 тысяч человек попасть в 200 самых лучших – это высший показатель проделанной работы над собой, работы в составе «Вечевого Ордена». В связи с этим ярким событием в моей жизни мне сделали предложение стать членом Молодежного совета Псковского района, которое я с радостью приму. Впереди новые горизонты и новые возможности. Я оправдаю все надежды, которые на меня возложены моими близкими и самой собой.200 добровольцев со всей страны примут участие в организации центральных событий 9 Мая – Парада Победы в Москве и Севастополе. Среди них и великолучанин Дмитрий Кривогузов.– Конкурс послов Победы я увидел еще в начале марта. И уже тогда решил подать заявку, на всякий случай, мало ли что-то получится, – вспоминает Дмитрий. – Потом прошел все необходимые этапы – отправил короткое видео «о себе словами друзей и знакомых» и эссе. Так получилось, что мою кандидатуру утвердили, и я был включен в список ста волонтеров, которые будут отправлены в Севастополь. Конечно, я был очень удивлен, что у меня все получилось. Когда состояние эйфории прошло (это были первые два дня после объявления результатов), остались только чувство радости и приятные мечты о предстоящей поездке.С 5 по 11 мая прошедшие счастливчики проведут за пределами региона, в Севастополе их ждет обучение с привлечением экспертов и историков, общение с ветеранами – героями событий Великой Отечественной, фирменная экипировка волонтера Победы и незабываемые эмоции.