Что будет цвести на клумбах Пскова в этом году?
На оформление улиц планируется потратить 6 миллионов рублей
Весна. Улицы преображаются. Совсем скоро распустятся листья на деревьях, зазеленеет трава на газонах, а потом придет время цветов. Первые будут высажены в Пскове уже к празднику Великой Победы. Всего планируется посадить более 200 тысяч цветов! На эти цели из городского бюджета будет выделено 6 000 000 рублей. «Псковская правда» разузнала, сколько и какие цветы украсят город.
Виола Витрокка – 19 827 штук.
ПанноЦветочное панно ко Дню города в Детском парке (на пересечении ул. Некрасова и Октябрьского пр-та) будет выполнено из цветов цинерарии и бегонии. Всего в композиции будет использовано 884 куста.
ТюльпаныТюльпаны уже появились на некоторых городских клумбах. К примеру, они взошли в детском парке. Расцветка будет самая разнообразная: красная, розовая, оранжевая, бордовая, желтая и фиолетовая.
Агератум гибридный – 1350 штук.
Луковицы тюльпанов – 59 185 штук.
Виола Витрокка – 19 827 штук.
Тагетес отклоненный – 51 317 штук.
Бегония семперфлоренс – 45 штук.
Петуния ампельная – 4012 штук.
Колеус гибридный – 7200 штук.
Цинерария – 15 460 штук.
Появятся и новые вазонные комплексы. Они будут засажены петунией и тагетесом.
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