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Что будет цвести на клумбах Пскова в этом году?

26 Апреля 2017 - 10:11
Главная → Заметки → Общество
На оформление улиц планируется потратить 6 миллионов рублей
Весна. Улицы преображаются. Совсем скоро распустятся листья на деревьях, зазеленеет трава на газонах, а потом придет время цветов. Первые будут высажены в Пскове уже к празднику Великой Победы. Всего планируется посадить более 200 тысяч цветов! На эти цели из городского бюджета будет выделено 6 000 000 рублей. «Псковская правда» разузнала, сколько и какие цветы украсят город.
 

Панно

Цветочное панно ко Дню города в Детском парке (на пересечении ул. Некрасова и Октябрьского пр-та) будет выполнено из цветов цинерарии и бегонии. Всего в композиции будет использовано 884 куста.
 

Тюльпаны

Тюльпаны уже появились на некоторых городских клумбах. К примеру, они взошли в детском парке. Расцветка будет самая разнообразная: красная, розовая, оранжевая, бордовая, желтая и фиолетовая.

Агератум гибридный – 1350 штук.

Луковицы тюльпанов – 59 185 штук.
 

Виола Витрокка – 19 827 штук.

Тагетес отклоненный – 51 317 штук.

Бегония семперфлоренс – 45 штук.

Петуния ампельная – 4012 штук.

Колеус гибридный – 7200 штук.

Цинерария – 15 460 штук.
 

Появятся и новые вазонные комплексы. Они будут засажены петунией и тагетесом.


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