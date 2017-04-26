Вице-губернатор рассказал, когда начнет ходить прямой поезд до СПб и как регион будет зарабатывать на непогоде в других аэропортах

Заместитель губернатора Псковской области, курирующий, наверное, одну из самых проблемных и сложных сфер – ЖКХ и транспорт, Александр Кузнецов снова стал гостем пресс-центра «Псковской правды». Ровно год назад вице-губернатор подробно отвечал на вопросы читателей, касающиеся школьных перевозок, газификации и капремонта. В этот раз в преддверии отпускного сезона мы обсудили вопросы транспортной доступности, железнодорожных и авиаперевозок.



Сразу две компании запустят свои поезда в Санкт-Петербург из Пскова



– В этом году у нас уже две компании готовы выходить на маршрут Псков – СПб. Мы договорились с Северо-Западной пригородной пассажирской компанией о том, что возобновляется движение по маршруту Псков – СПб по той удобной линейке, которая необходима нашему населению. Но есть ограничивающий фактор – 200-километровая зона: нашим пассажирам опять придется в Луге выходить и пересаживаться либо в этот же, либо в другой поезд. Действительно, это неудобно, и эта тема обсуждалась несколько дней назад с руководителем пригородной компании. Он готов пойти нам навстречу, дать другой поезд, с возможностью предварительной покупки билетов, с какими-то услугами, которые нужны: Wi-Fi, автоматами по продаже напитков и т. д. Также прошли переговоры с Федеральной пассажирской компанией, которая заявила о готовности пройти экспериментальный период в 3-4 месяца и определить, насколько этот поезд востребован и нужен нашим пассажирам. Исходя из этого будет приниматься решение: делаем мы его на постоянной основе (и он будет круглогодичным) либо все-таки он будет запускаться в тот период, когда он действительно необходим. Федеральная пассажирская компания запускает поезд с 26 мая. А Северо-Западная пригородная пассажирская компания готова будет назначить поезд после 1 мая. То есть к середине мая поезд будет запущен.



Регион закупит как минимум два катера для сообщения с Талабами



– Мы сегодня озадачены тем, чтобы связь между островами и большой землей была устойчивая. Поэтому в программу по развитию транспортной отрасли были заложены деньги в сумме 3,5 млн руб., чтобы в этом году закупить два катера, которые будут использоваться не только в летний период, когда есть навигация, но и в зимний период. Балансодержателем этих катеров планируем сделать либо комитет по транспорту, либо подведомственное комитету учреждение. Кроме того, завершаем переговоры с таможней по передаче в собственность катера, который находится в исправном состоянии, но не используется, поскольку закуплены новые плавсредства. В навигационный период этот скоростной хороший катер также будет обеспечивать транспортную доступность, в том числе Талабских островов. Также у нас много частников, которые готовы оказать помощь с точки зрения доставки продуктов или посещения тех или иных территорий.



Кроме того, есть программа приграничного сотрудничества, которая предусматривает ряд мероприятий по закупке транспортных средств. Эта программа начнет работать со следующего года. Там тоже планируется закупка плавсредства большей вместимости (порядка 40 мест там должно быть).



После ремонта взлетно-посадочной полосы псковский аэропорт может стать запасной площадкой для крупных аэропортов

Порядка десяти авиакомпаний хотят организовывать полеты из Пскова

– На сегодня часть взлетно-посадочной полосы построена, но есть определенные процедуры ее ввода в эксплуатацию. Требования в военной авиации не столь жесткие, как в гражданской. Чтобы провести сертификацию полосы целиком, потребуется, по подсчетам специалистов, от 9 месяцев до полутора лет. Эта процедура уже начата, определенные финансовые средства на нее выделены. К следующему финансовому периоду надеемся, что у нас будет полоса, которая позволит принимать любые типы воздушных судов. Кроме того, наша взлетно-посадочная полоса в этом случае становится запасной для ряда аэропортовых комплексов, расположенных в близлежащей доступности. Это Санкт-Петербург. Если по погодным условиям там невозможно будет совершить посадку, то наш аэропорт может быть запасным. Это может быть еще и некой доходной частью для нашего аэропорта.– Переговорный процесс еще не завершен с рядом компаний. Но радует то, что компаний, которые ведут с нами переговоры, почти десять. Неким ограничением в этом диалоге является вопрос, касающийся закрытия взлетно-посадочной полосы. Изначально планировалось закрытие взлетно-посадочной полосы минимум на 3-4 месяца. Нам удалось договориться с Министерством обороны, чтобы срок закрытия полосы был как можно меньше. Принято решение полностью остановить процесс функционирования взлетно-посадочной полосы и произвести капитальный ремонт в течение июня. Но я надеюсь, что до мая мы определимся с авиационной компанией и скажем, когда начнутся полеты и какой будет ценовая планка. Обсуждается Анапа и Крым, как это было в прошлом году. Эти два направления должны присутствовать. Ценовую политику мы обсуждаем. Понятно, что цена должна быть доступной для жителей Пскова и Псковской области, а также близлежащих регионов, которые, как показала практика, тоже пользовались этим рейсом.