Какие акции пройдут в Псковской области ко Дню Победы

Пожалуй, нет в нашей стране праздника пронзительнее и трогательнее, чем 9 Мая. Ежегодно в День Победы по улицам городов и деревень проходят ветераны Великой Отечественной войны. С каждым годом их ряды редеют. Вернуть навсегда ушедших от нас бравых фронтовиков и защитников тыла призваны акции, проводимые по всей стране. «Псковская правда» выяснила, какие акции пройдут в Псковской области в этом году.



«Георгиевская ленточка»

В Пскове акция стартовала 24 апреля в сквере ПсковГУ в 16.00. В этом году у «Вечевого Ордена», организатора акции, появился партнер – сотовый оператор, который будет во всех своих точкам также раздавать ленточки. В Псковской области акция проводится с 2005 года. Вот уже в двенадцатый раз накануне Дня Победы люди прикрепят к своей одежде черно-оранжевые ленточки, ставшие символом памяти о Победе в Великой Отечественной войне, знаком вечной признательности ветеранам, освободившим мир от фашизма. Цвета ленты – черный и оранжевый – означают «дым и пламень» и символизируют военную доблесть и славу России.



Вместе с ленточкой по традиции жителям региона будут раздавать памятки. На одной стороне будет информация о том, как правильно носить георгиевскую ленточку, а на другой – все подробности об акции «Бессмертный полк».



«Бессмертный полк»

Эта всероссийская акция впервые прошла в области в 2014-м. В прошлом году в акции приняли участие около 8000 человек. В этом году дети, внуки и правнуки тех, кто прошел войну, торжественно пройдут 9 Мая с портретами своих героических предков в руках. Для участников акции в Пскове будут организованы две точки сбора: за областным Центром семьи на площади Ленина и на спуске между кинотеатром «Октябрь» и Приказной палатой. Организаторы акции готовы помочь участникам в подготовке материалов. Не стоит переживать, если фотография героя слишком маленькая – волонтеры ее отсканируют, увеличат и распечатают. За информацией и помощью можно обращаться по тел. 8 (8112) 56-20-38, по электронной почте bess.polk@mail.ru, в группу «ВКонтакте».





Схема изготовления транпаранта (кликните на картинку, чтобы увеличить).



«Солдатский платок»

Солдатский платок – это сшитые между собой кусочки ткани с именами участников Великой Отечественной войны. Впервые акция прошла в 2013 году и была приурочена к 68-й годовщине Победы. В этом году акция в регионе не проводилась, поэтому размеры полотна не изменились – 80 метров в длину и 4 метра в ширину. Пронесут его по улицам города в День Победы около 160 человек.



«Вахта памяти»

В Псковской области Вахта памяти стартует в Локнянском районе 26 апреля. Акция будет международной, поскольку участие в ней примут два поисковых отряда из Казахстана. С псковичами они сотрудничают с 2013 года. Цель акции – почтить память погибших в Великой Отечественной войне.



Обычно Вахта памяти проводится дважды в год – за несколько недель до Дня Победы и в конце лета, но во многих регионах она проходит с ранней весны до глубокой осени. В это время участники поисковых групп выезжают на те места, где проходили битвы времен Второй мировой войны, чтобы разыскать останки солдат, погибших на поле боя. К концу Вахты памяти все найденные останки воинов торжественно перезахоранивают.





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Что еще будет?

22 апреля в 10.00 стартовала эстафета, посвященная участнику Великой Отечественной войны, почетному гражданину Пскова Михаилу Минину, который одним из первых водрузил Знамя Победы на Рейхстаг.



5 мая в Дендропарке пройдет интерактивная программа «Чтобы помнили». Это информационное мероприятие для молодежи, школьников и жителей города. Начнется программа в 16.00.

5 мая пройдут митинги у памятников и в местах массовых захоронений, на которых также будут присутствовать юнармейцы и воспитанники центра «Патриот».



6 мая на базе 76-й дивизии пройдет конференция «ВДВ в годы Великой Отечественной войны». В рамках мероприятия запланирован просмотр видеоматериалов, смотр техники, спортзала и бассейна.



Хочешь быть волонтером Победы?

Продолжается регистрация желающих стать волонтерами Победы. Заполни анкету на сайте волонтерыпобеды.рф. Свяжись с руководителем отделения в регионе – Екатерина Родина (+7 (911) 369-50-31 или chattherine@mail.ru). Волонтеры Победы помогают ветеранам, благоустраивают памятные места, сопровождают парады Победы в своих городах и многое другое.



Программа мероприятий

План мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

2,3 мая

12.00 - программа «Псков в годы войны».

4, 5 мая

13.00 - программа «Псков в годы войны».

2,3, 4, 5 мая

14.00 - программа «Космический мемориал».

2, 3, 4, 5 мая

15.00-17.00 - программы военной тематики (Планетарий).

2-10 мая

В часы работы библиотек - «Война! Твой горький след - и в книгах, что на полках...» - общегородская книжная выставка-просмотр (Библиотеки МАУК «ЦБС» г. Пскова).

2-7 мая

В часы работы библиотек - «Эти песни и стихи придумала война...» - патриотическая акция (Библиотеки МАУК «ЦБС» г. Пскова).

3 мая

10.30 - «О войне расскажут ордена» - чтения вслух рассказов из книги Льва Кассиля «Твои защитники».

При поддержке Псковского Совета ветеранов (Председатель Виктор Владимирович Гаврилов и ветеран-участник боевых действий), (Библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб», ул. Н. Васильева, 83а).



17.00 «Лейтенант Победы» - открытие выставки художника С.Ф.Бобкова (г. Санкт-Петербург), (Выставочный зал, ул. Ленина,1).

4 мая

12.00 - Открытие памятной мемориальной доски почетному гражданину г. Пскова, ветерану Великой Отечественной войны С.М.Павлову (ул. Красноармейская, 25А).



15.00 - Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Псковская правда», посвященная 72-й годовщине со дня Великой Победы (Октябрьская площадь).







17.00 - «Богатыри земли русской» - выставка творческих работ учащихся, посвященная ВОВ (Музыкально-художественный салон ДШИ).



11.00 - Международная акция «Читаем детям о войне» (Библиотеки МАУК «ЦБС» г. Пскова).



13.30 - «Великого мужества вечный огонь» - уроки мужества и встречи поколений с участием ветеранов Великой Отечественной войны (для детей и молодежи), (Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева, ул. Труда, 20).



14.00 - «Великого мужества вечный огонь» - уроки мужества и встречи поколений с участием ветеранов Великой Отечественной войны (для детей и молодежи), (Библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб», ул. Н. Васильева, 83а).

5 мая

С 5 мая до конца мая 2017 года работают выставки работ учащихся и преподавателей Детской художественной школы города Пскова, посвященные 72-летию Великой Победы.



- «Они сражались за Родину!» - учащиеся

- «Великий Май, победный Май!» - преподаватели (Детская художественная школа).



11.00, 12.30 - «Мы будем жить, не забывая!» - заупокойные литии и торжественно-траурные митинги на местах массовых захоронений воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.



18.00 «Я помню, я горжусь!» - концерт, учащихся и преподавателей ДМШ №2 им М.П. Мусоргского, посвященныйДню Победы в Великой Отечественной войне 194101945 г.г. (МБОУ ДОД «ДМШ №2 им М. П. Мусоргского», ул. Красноармейская, 21).

6 мая

12.00 - Концертная программа, посвященная Дню Победы с участием учащейся молодежи города (Детский парк).



15.00 - Концертно-интерактивная программа у школы № 18 (ул. 23 июля).



15.00 - «Я могу тебя долго ждать...» концерт-подарок посвященный победе в ВОВ, вокального ансамбля выпускников прошлых лет ДШИ «SHE-FON» (Псковский госпиталь Ветеранов войн ул. Лагерная,3).



13.00 - «Великого мужества вечный огонь» - уроки мужества и встречи поколений с участием ветеранов Великой Отечественной войны (для детей и молодежи), (Детская экологическая библиотека «Радуга», ул. Новоселов,11).



16.00 - «Уходили в поход партизаны, уходили в поход на врага» - Вечер памяти (Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василёва, Октябрьский проспект, 19а).



17.00 - Концертно-интерактивная программа в сквере у Дома офицеров (ул. Комдива Кирсанова, 6).

7 мая

12.00- 14.00 Праздничная программа, посвященная Дню Победы с участием учащихся Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова (Детский парк).



14.00 - «Голубь Победы» - мастер-класс и ежегодная акция ко Дню Победы (Библиотека микрорайона Любятово«БиблиоЛюб», ул. Н. Васильева, 83а; Детская библиотека «ЛиК», Октябрьский пр., 21).



14.00 - Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны от учащихся школ города (Детский парк).



16.00 - Концертно-интерактивная программа в сквере на «Четырех углах»



12.00 - Концертно-интерактивная программа у общественного центра микрорайона Псковкирпич (ул. Карбышева, 4).

6-8 мая

14.00 - Ретроспективный показ кинофильмов о войне (Зеленый театр).



18.00 - Выступления «фронтовых агитбригад» (Зеленый театр).

8 мая

12.00 - 14.00 Концертная интерактивная программа, посвященная Дню Победы с участием творческих и спортивных коллективов города (Детский парк).



16.00 - Заупокойная лития. Торжественный ритуал возложения гирлянды воинской славы и цветов к памятному знаку «Псков - город воинской славы» и к Могиле Неизвестного Солдата (Могила Неизвестного Солдата, пл.Победы).



18.00 - «С Победой вас, друзья!» - концертная программа ансамбля «Псковский десант» 234-го гв. Черноморского ордена Кутузова III-ей степени ДШП им. св. князя А. Невского (Зеленый театр).



17.30 Торжественный вечер и праздничный концерт, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (вход по пригласительным билетам), (Псковский академический театр драмы им. А.С.Пушкина).

9 мая

10.00 - Парад войск Псковского гарнизона. Плац-концерт



11.00 - «Парад Победителей» - торжественное шествие ветеранов Великой Отечественной войны и наследников Великой Победы.



Акция «Бессмертный полк» (площадь Ленина, Октябрьский проспект, Зеленый театр).



11.00 - 18.00 - День открытых дверей в экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» в Псковском музее-заповеднике (ул. Некрасова, 7).



12.00 - «Наш поющий и цветущий яркий май!» - театрализованная тематическая программа для ветеранов Великой Отечественной войны жителей города (Зеленый театр).



13.00 - 15.00, 1500 - 17.00 Концертная программа с участием творческих коллективов Городского культурного центра и Дома офицеров (Детский парк).



18.00 - «Моя весна - моя Победа! - вечер отдыха для ветеранов и старшего поколения. Выступление образцового оркестра духовых инструментов под управлением заслуженного работника культуры РФ М.И. Литвака (Площадка у памятника А.С. Пушкину, Летний сад).



18.00 - «Даруем музыку Победы!» - концерт-подарок образцового детского коллектива духового оркестра «Геликон» Псковского детского дома под управлением заслуженного работника культуры РФ А.П.Роора (улица М. Горького, 23).



20.00 - «Пусть всегда будет мир!» - тематическая концертная программа (Зеленый театр).



23.00 - Праздничный фейерверк (Зеленый театр).

