Автор русского пармезана готов поделиться с псковскими сыроделами секретами производства

Когда два года назад Россия ввела продовольственное эмбарго, о пармезане и других вкуснейших продуктах псковичам пришлось либо забыть, либо привозить «санкционку» из поездок в ближайшие Прибалтийские страны. Фермер, а в то время еще программист из Московской области Игорь Сирота нашел решение лучше: он стал выпускать русский пармезан - сыр, по качеству якобы не уступающий европейским аналогам. В том, что русский аналог итальянского сыра – действительно вкусный, убедились участники международного этногастрономического форума «Вкус без границ», который прошел в Пскове на минувшей неделе.

На форум Олег Сирота приехал не только для того, чтобы накормить псковичей импортозамещенным сыром и рассказать об успехе своего проекта. Он взялся помочь псковским коллегам запустить производство сыра и у нас.



Из программиста в сыроделы



- У меня мечта - чтобы в России развивался агротуризм. Хотелось бы, чтоб у нас сформировалась «сырная дорога» от Москвы до Пскова. Такие дороги существуют, почему бы нам ее не сделать? Очень надеюсь, что круглый стол поможет развитию фермерства. Поможет тем, кто сомневается сделать тот шаг, который я сделал два года назад.

До открытия собственной сыроварни Олег Сирота в течение десяти лет работал программистом. Но, как признается, «чего-то не хватало».

- И вот в 2014 году, когда Россия вводит санкции, я понимаю, что могу реализовать свою мечту, могу заняться сыроделием и начать свое дело, - вспоминает он.

С этого момента начались поездки по регионам, чтобы оценить их инвестиционную привлекательность. И выбор был сделан в пользу Подмосковья, потому что там нет проблем со сбытом.

- Есть такая поговорка: «Москва все съест». Москва все съедает. Кроме того, там обширные программы поддержки существуют и работают. В прошлом году гранты у нас получил каждый второй, кто пришел в Минсельхоз. Единственно, была проблема с землей. Я пошел в муниципалитет и выложил на стол проект, в котором все было описано. При этом я честно сказал, что у меня нет денег на то, чтобы купить землю. На удивление, со мной стали разговаривать и мне выделили в аренду 46 га на 50 лет.



Кстати

Арендная плата – всего 8 тысяч рублей в год.

- Обсуждали сейчас с эстонскими коллегами, сколько они платят за землю, и я козырял, что за 46 га мы платим 8 тысяч в год, это примерно 100 евро. В этот момент слезы текли из глаз эстонских коллег. Пока они не рассказали про кредиты и дотации, которые они получают. Потом плакал уже я.



Импортозамещение по-русски



- Когда я ухватился за идею, что хочу варить сыр, я понял, что этого не умею, - признается фермер. Помимо технического образования, у него за плечами были и два года учебы на зооинженерном факультете, но этого оказалось недостаточно.

- Я собрал вещи и поехал в Швейцарию и Германию - учиться сыроделию. Это стоило больших денег, но сторицей окупилось, - говорит он.

Еще больше проблем было с оснащением производства. Швейцарское оборудование стоило баснословных денег, и начинающему фермеру выложить такую сумму оказалось не под силу. Кроме того, и сроки изготовления техники оказались слишком длительными, что совсем не подходит для бизнеса в России, где, как говорит фермер, «неизвестно что будет завтра». В итоге «собирали со всей России по нитке», и благодаря талантливым русским людям оборудование получилось не хуже швейцарского и в 9 раз дешевле.

- Мы сейчас гордимся, что наши сыровары работают на российском оборудовании.

Котел мы переделывали из советской ванной: перепиливали мешалки, приделывали сырную арку. А пресс делал мужик по ночам в гараже из ворованной нержавейки. Он по фотографиям, по описанию на 90% сделал то, что нужно.

В основном на производстве все российское. Импортного - два насоса из четырех, шланг и швабра. Не удалось «импортозаместить» только закваски:

- Закваски большей частью мы транспортируем из-за границы. Причем в некоторых случаях приходится чувствовать себя контрабандистом, потому что некоторые закваски у нас не сертифицированы до сих пор. Каждый раз, когда сажусь в Шереметьево, думаю, что меня таможенники поймают с пачкой бактерий в кармане, - шутит фермер.



Цифры

Сумма вложенных средств – 21,5 млн рублей

3,5 млн - здание

4,5 млн - оборудование

2 млн - электричество и внутренние дороги

2,5 млн - внутренние коммуникации

1 млн – расходы на з/п до выхода на окупаемость

1 млн – выброшенный сыр и т.д.



Откуда деньги?

3 млн руб. – собственные накопления + выручка от продажи двух автомобилей, все остальное – заемные средства.

- Деньги занимал у друзей по бизнесу и партнеров. А на каком-то этапе, листая записную книжку, я понимал, что всем должен денег. Как Джек Воробей из «Пиратов Карибского моря»: «Куча народу, и всем я должен денег».

Еще 6 млн рублей появились благодаря «краудфандингу»:

- Через полгода после старта проекта, когда деньги кончились, я подумал, что неплохо занять у тех, у кого я еще не занял. Я сделал сайт и решил продать 20 голов сыра. И в первый день сыр заказали 70 человек, потом еще 110. В результате удалось собрать небольшую сумму денег.



Важно

- Без муниципальных властей не обойдешься. Мне обещали не мешать, - говорил Олег Середа. И показывает слайд с информацией «Количество проверок за год – 0».



«Больше двух в руки не давать!»



Сыроварня была построена за месяц. Проект стартовал в августе 2015 года. И уже к весне 2016 г. производилось 1200 кг сыра в месяц и 4 тыс. банок йогурта. Осенью 2016 года – уже 2,5 тонны сыра в месяц, в мае-июне - 5-6 тонн сыра. А весной 2017 года – уже 15-20 тонн сыра в месяц и 40 тыс. банок йогурта.

Со сбытом такого огромного количества сыра проблем не возникает. Хотя продукция реализуется в основном в магазине при сыроварне и в маленьких сельских магазинах в Подмосковье.

- Первый раз договорились о презентации нашего сыра в августе 2015 года в маленьком деревенском магазине, через который летом ездило много дачников. Я приехал, привез килограммов пять моцареллы и банок 300 йогурта. Думал, никто не придет. Но специально приехали, выстроились в очередь. Некоторые говорили, что раньше в очереди за айфонами стояли, а теперь за российской моцареллой. А женщина явно с советским опытом кричала: «Больше двух шариков в руки не давать!» Тогда я стал понимать, что у нас, наверное, получится.

В магазине при сыроварне, который в свое время обошелся фермеру в 200 тыс. рублей, продается 2 тонны сыра в месяц. Там работает мама Олега, которая «переквалифицировалась в продавцы из педагога». А еще на предприятие приезжают не только купить сыр, но и посмотреть, как он готовится. Такие агроэкскурсии стали проводить после того, как однажды покупателей в магазин прибыло гораздо больше, чем было готово продукции для них. Пришлось показать им производство. С тех пор агротуризм – это часть проекта.

- Агротуризм – это главный тренд развития туризма в мире. Поэтому этим нужно заниматься. В Швейцарии построено несколько показательных сыроварен. Это перспективно, это работает. Мы сейчас бетонируем здание, будем строить музейную часть, потом откроем дегустационный зал, - говорит Олег Сирота.

По его словам, агротуризм, когда посетители могут и посмотреть, как готовится продукт, и попробовать его, - это еще один способ развития небольших сыроварен. А если «вписаться» с проектом в местные туристические маршруты, то это будет выгодно обеим сторонам.

- Туристам это интересно, потому что они смогут купить местную продукцию.

