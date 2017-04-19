Проверили пустые квартиры
Областной комитет по жилищному надзору отчитался о проверке напора холодной воды в квартирах Печор. Жители об этом слышат впервые.
В одном из номеров газеты «Псковская правда» вышла статья «Жители Печор: Белье стираем у знакомых, туалетом пользуемся по расписанию». В ней рассказывается о том, что жильцы дома, расположенного в самом центре города (пл. Октябрьская, 1), до сих пор живут в средневековых условиях. Из-за плохого напора холодной воды они лишены горячего водоснабжения уже много лет. Чтобы вымыть посуду, воду приходится подогревать. Стирают в ручную или у знакомых, потому что может сгореть стиральная машинка. Газовая колонка не включается. Вода в чайник набирается почти 5 минут.
В свое время о проблеме много говорили и писали в разные инстанции. Что-то жильцы делали своими силами. К примеру, меняли трубы в квартирах, полагая, что причина может быть в них. Но, увы. В какой-то момент решили, что жаловать бесполезно, и смирились. Чиновники, представители ООО "Жилфондсервис" (дом находится в ее управлении) и Печорских теплосетей, наличие проблемы отрицают.
«Псковская правда» направила запрос с просьбой провести проверку по данному факту в прокуратуру Печорского района. Оттуда запрос был переадресован в комитет Псковской области по строительству и жилищному надзору. В апреле в редакцию пришел ответ.
Комитетом была проведена проверка совместно с Печорскими теплосетями (директором Н.А. Козловым и начальником участка по водоснабжению В. Быстровым). Замеряли давление в системе холодного водоснабжения на вводе в дом, расположенного на пл. Октябрьской, 1. Давление составило 2,2 кг/см2, что соответствует норме.
Представитель органа государственного жилищного надзора выборочно осмотрел системы водоснабжения десяти квартир - №№ 4, 6, 10, 13, 15, 27, 28, 45, 46, 48. Некоторые из них расположены на верхних этажах. Собственники указанных квартир проблем с напором воды не отметили. Правда, жильцы квартир №№ 27 и 31 сообщили о перепадах давления воды в часы максимального водозабора.
- Комитетом выдано предписание ООО «Жилфондсервис» на проведение замеров параметров воды (давления) в квартирах верхних этажей дома №1 по пл. Октябрьской и, в случае отклонения от нормативных, принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения в срок до 05.06. 2017 года, - говорится в ответе. - Предписание находится на контроле в Комитете. В случае неисполнения предписании в отношении ООО «Жилфондсервис» будут приняты меры административного воздействия в рамках жилищного надзора.
«Псковская правда» связалась с жителями дома, чтобы расспросить о проведенной проверке. Оказалось, что они о ней даже не слышали.
- Никто и ничего не проверял, - рассказал Андрей, проживающий на четвертом этаже дома. – В некоторых указанных квартирах даже жильцы не живут: кто-то умер, кто-то уехал. Даже на нашей площадке в 46 квартире уже года 4 как никто не живет. Как так проверяли-то? К нам тоже никто не заходил. Поинтересовались, знает ли сосед-военнослужащий о проверке, его квартира №48 как раз указана в перечне проверенных, сказал, что никого ни в прошлом году, ни в этом не было. Получается, это отписка.
Кстати
Водоснабжение долгое время было одной из главных проблем города. Перебои в подаче воды были вызваны ветхостью сетей, о которых в Печорах до сих пор ходят легенды.
В свое время о проблеме много говорили и писали в разные инстанции. Что-то жильцы делали своими силами. К примеру, меняли трубы в квартирах, полагая, что причина может быть в них. Но, увы. В какой-то момент решили, что жаловать бесполезно, и смирились. Чиновники, представители ООО "Жилфондсервис" (дом находится в ее управлении) и Печорских теплосетей, наличие проблемы отрицают.
«Псковская правда» направила запрос с просьбой провести проверку по данному факту в прокуратуру Печорского района. Оттуда запрос был переадресован в комитет Псковской области по строительству и жилищному надзору. В апреле в редакцию пришел ответ.
Комитетом была проведена проверка совместно с Печорскими теплосетями (директором Н.А. Козловым и начальником участка по водоснабжению В. Быстровым). Замеряли давление в системе холодного водоснабжения на вводе в дом, расположенного на пл. Октябрьской, 1. Давление составило 2,2 кг/см2, что соответствует норме.
Представитель органа государственного жилищного надзора выборочно осмотрел системы водоснабжения десяти квартир - №№ 4, 6, 10, 13, 15, 27, 28, 45, 46, 48. Некоторые из них расположены на верхних этажах. Собственники указанных квартир проблем с напором воды не отметили. Правда, жильцы квартир №№ 27 и 31 сообщили о перепадах давления воды в часы максимального водозабора.
- Комитетом выдано предписание ООО «Жилфондсервис» на проведение замеров параметров воды (давления) в квартирах верхних этажей дома №1 по пл. Октябрьской и, в случае отклонения от нормативных, принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения в срок до 05.06. 2017 года, - говорится в ответе. - Предписание находится на контроле в Комитете. В случае неисполнения предписании в отношении ООО «Жилфондсервис» будут приняты меры административного воздействия в рамках жилищного надзора.
«Псковская правда» связалась с жителями дома, чтобы расспросить о проведенной проверке. Оказалось, что они о ней даже не слышали.
- Никто и ничего не проверял, - рассказал Андрей, проживающий на четвертом этаже дома. – В некоторых указанных квартирах даже жильцы не живут: кто-то умер, кто-то уехал. Даже на нашей площадке в 46 квартире уже года 4 как никто не живет. Как так проверяли-то? К нам тоже никто не заходил. Поинтересовались, знает ли сосед-военнослужащий о проверке, его квартира №48 как раз указана в перечне проверенных, сказал, что никого ни в прошлом году, ни в этом не было. Получается, это отписка.
Кстати
Водоснабжение долгое время было одной из главных проблем города. Перебои в подаче воды были вызваны ветхостью сетей, о которых в Печорах до сих пор ходят легенды.
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