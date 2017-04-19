Автопарк запустил приложение для отслеживания движения автобусов. Пока, правда, не для всех

На днях появилась информация, что приложение для отслеживания движения автобусов с помощью смартфона, о котором руководитель «Псковпассажиравтотранса» рассказывал «Псковской правде» еще в прошлом году, наконец-то заработало. И теперь каждый пскович, подойдя к остановке может с точностью до минуты узнать, когда появится его «тройка», в примеру, или «одиннадцатый». Однако, как оказалось, сейчас эта информация доступна не всем.- Приложение для смартфона, с помощью которого можно будет увидеть, в какой точке находится автобус на тот или ином маршруте, сейчас работает в тестовом режиме, - пояснили нам в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс». - Для его работы необходима проверка механизмов защиты, также идет работа по совершенствованию технических характеристик продукта.Программный продукт для управления подвижным составом, который позволяет видеть машину на маршруте, внедрили на предприятии. Но пока видеть перемещение машин могут только диспетчеры. Они следят за тем, чтобы каждый автобус на линии четко укладывался в расписание. Также программа позволяет увидеть разрыв в случае схода автобуса с маршрута и быстро заменить его резервным автобусом.В дальнейшем и пассажиры будут иметь доступ к этой системе, а значит четко понимать, когда автобус нужного маршрута прибудет на остановку.На сегодня в автопарке предприятия 680 машин. Из них 650 выходит на линию, в то числе 110-112 - на городские маршруты.КСТАТИВ стадии завершения находится и проект по внедрению электронной оплаты проезда в псковских автобусах. Электронные карты, которые будут работать по принципу мобильного кошелька, уже приобретены предприятьем. В настоящее время ведутся переговоры о возможности пополнения карт с организациями, имеющими платежные терминалы.ПОДРОБНОСТИНа вопросы о работе приложения для отслеживания движения автобусов, а также о внедрении электронной системы оплаты проезда в ближайшее время ответит и.о. директора ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» Александр Куренков.