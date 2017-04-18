В мае на Талабах откроется ресторан, а в июле начнет работу гостиница

Всего несколько десятилетий назад псковичи могли из центра Пскова отправиться на Талабы, чтобы просто провести выходные среди красивой природы островов. Сейчас речного порта нет, да и население островов с тех времен заметно поубавилось. Если раньше на о.Залита проживало несколько тысяч человек, то сейчас постоянных жителей около двухсот. И до недавнего времени острова посещали разве что паломники. Современных, привыкших к комфорту туристов отпугивали сложности транспортного сообщения и отсутствие более-менее сносной инфраструктуры.Еще год назад авторы проекта «Талабские острова» обещали запустить турпоток на острова. Сезон завершился, заполонить туристами Талабы не удалось. Обещания автоматически перешли на этот год. Перед началом навигации «Псковская правда» решила выяснить, на какой стадии сейчас проект, сколь велики шансы реализовать амбициозные планы в этом году и какова роль в этом местных.- Я родился на о.Залита, там моя родина, - рассказывает изданиюСам сейчас живу в Пскове, но туда часто приезжаю к маме. Люблю с удочкой посидеть, но рыбачу только для себя. Поэтому в проектах для туристов участвовать не собираюсь: я пенсионер, хочу отдохнуть. Да и там есть люди, которые сушат, коптят свежую рыбу и продают. Но то, что сейчас на острове делают, – это неплохо. Я думаю, многие жители совершенно не против этого. Порядок навели на берегу. Там были только разрушенные здания и мастерские, еще в советское время построенные. Из них сделали кафе и доделывают гостиницу. К нам частенько приезжают паломники, и если у них будет место, где покушать, - очень хорошо.Хотя, я считаю, что для отдыха лучше ездить на Белов. Там место позволяет отдохнуть. У нас отдохнуть негде, это густо населенный остров. К нам приезжают помолиться, на могилку к отцу Николаю. Между островами 2-3 км, перебираться - только водой.- Развитие островов необходимо. Губернатор Андрей Анатольевич Турчак, начиная с первого года своего руководства областью, проявил интерес к социально-экономической жизни островов. Благодаря его инициативе там отремонтировали школу, сейчас она, можно сказать, многофункциональный центр островов – там находятся и медпункт, и представители районной власти. Но нужно двигаться дальше. Чем будут заниматься люди, оставшиеся жить на островах? Есть два направления. Первое – то, чем всегда здесь занимались, - рыболовство. Второе – это туризм, - отметилНо, как известно, чтобы туристу было комфортно, ему нужно предоставить качественный турпродукт, в который входит доставка до острова, питание, размещение и познавательная часть, «потому что приезжая в любой город, мы хотим узнать его историю». Работа над этим уже практически завершена. Но по-прежнему нужна помощь предпринимателей, местного населения и всех людей, заинтересованных в возрождении островов.- Есть две возможности добраться до Талабов: из Пскова и из Толбы. Я базируюсь со своим катером в Пскове, - рассказывает перевозчикПоездка из Пскова занимает по времени примерно 50 минут. Из Толбы - 15-20 минут. Вместимость катера - 11 пассажиров и один член экипажа.95 % пассажиров - иногородние туристы, определенный процент паломников. Иностранцев тоже возил: и китайцев (неделю пейзажи на острове рисовали), и кубинцев. Местное население не очень часто пользуется услугой. Навигация начинается примерно 1 мая: лед еще дотаивает на озере, но заказы есть уже.- Транспортная перевозка сопряжена с трудностями, - добавляет Валерий Лесников. - В частном бизнесе транспортных средств немного. Есть муниципальный катер Псковского района. Возможна частная поездка на плавсредствах жителей деревни Толба. В областном бюджете предусмотрены средства на покупку еще одного катера, но какой это будет катер, откуда он должен сплавляться, где он будет храниться зимой - вопросов много. Сегодня администрация области ведет переговоры в рамках программ приграничного сотрудничества, чтобы в Толбе организовать строительство причала, чтобы оттуда отправлять наших туристов.От Пскова до Толбы - 20 км. До Толбы ходит автобус «Псковпассажиравтотранса». Но будет ходить и маршрутка, от улицы Ленина. Кроме того, в Толбе мы делаем закрытую стоянку для автомобилей. Это будет охраняемая парковка для тех, кто собрался на острова.Есть интересное предложение, которое требует обсуждения, – это фуникулерное сообщение между островами.- Почему бы не сделать канатную дорогу из Толбы до о. Залита? - отмечает Валерий Торроп. - От ближайшего берега километра два. За границей есть и 20 км трассы, и 200 км. Можно и с острова Залита на остров Белова. Бюджет пока никто не подсчитывал. Это просто фантазии пока.- Гостиница будет работать с 1 июля - сейчас заканчивается внутренняя отделка здания, - уточняетГостиница рассчитана на 32 места, в ней 9 номеров: два двухместных, остальные - 4-местные. В каждом номере будет душ, туалет, телевизор, Wi-Fi. Перед зданием гостиницы планируется площадка, где будут расположены столики и шезлонги, чтобы люди могли загорать. Все посетители гостиницы смогут получать питание в ресторане, а также в банкетном зале вместимостью до 70 человек, рядом со зданием ресторана на берегу озера. Также мы предлагаем жителям о. Залита подготовить свои частные дома для приема туристов.- Мы вошли в проект плотно в прошлом году - не как арендаторы, а как партнеры, - объясняетУчитывалось наше видение, это очень важно. Ресторан начинает работу 30 апреля. Название ресторана - «Ёрш», и большинство блюд в меню будут из местной рыбы. Это хорошая домашняя еда по местным рецептам, плюс какие-то позиции, которые «жизненно необходимы»: чай/кофе. Планируем, что будет развита заказная тематика, хотя бы первый месяц. Первое время ресторан будет работать в основном с туристическими группами.Местные жители уже предлагают нам свои овощи, яблоки, зелень. Также есть идея притянуть местный хлеб. На острове есть пекарня со своей определенной историей. Лицензии на алкоголь у ресторана пока нет, но получить ее не проблема.Вопрос по набору персонала пока сложный. В прошлом году у нас появился сотрудник из числа местных жителей. Это женщина средних лет, хороший производственник, она прошла практику на нашем предприятии и может работать шеф-поваром или завпроизводством. Она знает местное население, знает местный продукт. В ближайшее время набор персонала продолжится. Мы ищем людей, проживающих на острове, которые могли бы работать на нашем предприятии.- Работать будут в одной структуре ресторан, гостиница и тот бизнес, который может выстроиться вместе с нами и предоставлять дополнительные услуги туристам и гостям, - говоритМестному населению предлагаем работать экскурсоводами, работать в ресторане, в гостинице, сделать точки туристического притяжения на острове – например, коптить рыбу и предлагать ее гостям. Надеемся, что жители окажут услуги по организации рыбалки, предоставив гостям лодки и снасти. Местные жители знают места, где рыба клюет.- Десять лет я занимаюсь таким направлением, как изготовление деревянных бочек-саун и бочек-купелей и др., - продолжаетНа островах мы сделаем комплекс СПА, который позволит отдыхающим немножко расслабиться. Мужчины отправятся на рыбалку, а женщины смогут получить удовольствие от СПА-процедур. Также обязательно появится баня. Подобный проект есть на эстонском острове Сааремаа.- Чтобы объединить логистику, питание, проживание, мастер-классы, интерактивные программы, экскурсии от жителей острова, мы и создаем сайт, который будет выполнять функцию информационного центра, - объясняетЭто не турагентство, это «одно окно», в котором люди смогут получить целый комплекс информации о поездке на острова.Трансферт до Толбы - до100 руб. /чел.Поездка на катере - 500 руб./чел. (в оба конца)Питание – от 250 руб./чел.* (экономвариант)Проживание в гостинице – 500 руб./чел.*- питание планируют сделать разным, на разный кошелек. Комплексный обед обойдется в сумму 250-350 руб. Но ограничивать людей экономвариантом организаторы не хотят. В то же время завышать цену тоже не планируют, так как цель - создать привлекательный продукт, который увеличит турпоток.** 4-местный номер - 2 тысячи руб./cутки; 2-местный номер – 2500-3000 тыс. руб./ суткиНавигация в этом году откроется 28 - 29 апреля. Завершить туристический сезон на Талабских островах планируют в середине-конце октября.Талабские острова находятся в двадцати пяти километрах западнее Пскова. Это три небольших островка. По одной из существующих легенд, архипелаг получил свое название от имени рыбака из племени чудь - первопоселенца Тала. Другая версия предполагает, что название происходит от слова "тало" (финно-угорский язык), которое переводится как "дом", "строение". Единственным занятием островитян испокон веков являлось рыболовство. Знаменитый псковский снеток (местная рыба) отправляли в Москву, Петербург, Варшаву, Ригу. Ее сушили в специальных печах. На островах их было более сотни. Каждый год продавали более трехсот пудов рыбы. Это позволяло местным жителям (а в те времена на островах проживало более пяти тысяч человек) жить весьма зажиточно.